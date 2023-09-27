بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.9%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك المغرب ، عن توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي في العام الحالي، حيث يراهن على أن يصل إلى 2.9%، بعدما حصره في نسبة 2.4% في توقعات يونيو الماضي، مقابل 1.3% من العام الماضي.
واوضح بنك المغرب، بعد اجتماع مجلسه، اليوم الثلاثاء، أن معدل النمو المتوقع لا يأخذ بعين الاعتبار آثار زلزال الحوز وتداعيات تدابير إعادة الإعمار والإنعاش المعلنة.
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ويرجح أن يكون نمو الاقتصاد في العام الحالي ناجما عن ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5%، فيما سيتباطأ نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 2.6%.
وكانت الحكومة المغربية راجعت توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الحالي فقد كانت توقعات بلوغ 4% في قانون الماليةللعام الحالى، غير أنه تحت تأثير تلك العوامل خفضته بـ0.6%، متوقعة أن يستقر في حدود 3.4% في نهاية العام الجاري.
أ. ش. أ
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