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بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.9%

9/27/2023 1:58:37 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن بنك المغرب ، عن توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي في العام الحالي، حيث يراهن على أن يصل إلى 2.9%، بعدما حصره في نسبة 2.4% في توقعات يونيو الماضي، مقابل 1.3% من العام الماضي.

واوضح بنك المغرب، بعد اجتماع مجلسه، اليوم الثلاثاء، أن معدل النمو المتوقع لا يأخذ بعين الاعتبار آثار زلزال الحوز وتداعيات تدابير إعادة الإعمار والإنعاش المعلنة.

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ويرجح أن يكون نمو الاقتصاد في العام الحالي ناجما عن ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5%، فيما سيتباطأ نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 2.6%.

وكانت الحكومة المغربية راجعت توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الحالي فقد كانت توقعات بلوغ 4% في قانون الماليةللعام الحالى، غير أنه تحت تأثير تلك العوامل خفضته بـ0.6%، متوقعة أن يستقر في حدود 3.4% في نهاية العام الجاري.

أ. ش. أ

MENAFN27092023000202011048ID1107148981

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