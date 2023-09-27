بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.9%

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك المغرب ، عن توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي في العام الحالي، حيث يراهن على أن يصل إلى 2.9%، بعدما حصره في نسبة 2.4% في توقعات يونيو الماضي، مقابل 1.3% من العام الماضي.

واوضح بنك المغرب، بعد اجتماع مجلسه، اليوم الثلاثاء، أن معدل النمو المتوقع لا يأخذ بعين الاعتبار آثار زلزال الحوز وتداعيات تدابير إعادة الإعمار والإنعاش المعلنة.

ويرجح أن يكون نمو الاقتصاد في العام الحالي ناجما عن ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5%، فيما سيتباطأ نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 2.6%.

وكانت الحكومة المغربية راجعت توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الحالي فقد كانت توقعات بلوغ 4% في قانون الماليةللعام الحالى، غير أنه تحت تأثير تلك العوامل خفضته بـ0.6%، متوقعة أن يستقر في حدود 3.4% في نهاية العام الجاري.

أ. ش. أ