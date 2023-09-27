الزراعة: مصر تسعى لتحقيق أكبر قدر من التكامل الغذائى العربى

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق أكثر قدر من التكامل الزراعي والغذائي العربي وبناء أنظمة عربية زراعية أكثر صمودا واستدامة، مشيرا إلى أن اهتمامها باللوجستيات في هذا المجال.

جاء ذلك في كلمة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الزراعة العرب الذي انطلق اليوم الثلاثاء بالجامعة العربية لبحث قضية الأمن الغذائي العربي وذلك برئاسة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وبدعوة منه.

وقال الوزير“إن قضية الأمن الغذائي من أكثر التحديات التي تواجه الدول النامية والمتقدمة على السواء”، مشيرا إلى أنها لم تعد مشكلة اقتصادية وزراعية بل باتت قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي.

وأكد القصير أنه يجب على الدول العربية البحث عن آليات جدية لزيادة الإنتاج الزراعي وبناء أنظمة زراعية أكثر صمودا وشمولا، مشيرا إلى أن الزراعة تدخل في العديد من الصناعات وهي ركيزة أساسية لدعم اقتصادات الدول، ولفت إلى أن قطاع الزراعة في الدولة المصرية شهد نهضة غير مسبوقة، في السنوات الماضية.

وقال إنه في ظل تأكيد القيادة السياسية المصرية على الدور الذي يلعبه القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي، فإنها استهدفت تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر استنباط سلالات ذات إنتاجية عالية وتتحمل التغيرات المناخية، كما عملت على تحسين كفاء الري، وأصبحت مصر من أفضل الدول في مجال كفاءة استخدام المياه، وكذلك برامج تدعيم صحة الأطفال، وبرامج الأغذية المدرسية.

وأضاف أن مصر تعمل على تقليل الهدر في المجال الزراعي ورفع قدرات التخزين، وحماية الفئات المهمشة وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، عبر برامج مثل تكافل وكرامة وبرنامج مكافحة فيروس سي، وإطلاق برنامج حياة كريمة الذي يستهدف تحقيق حياة كريمة لـ70 مليونا من أبناء الشعب المصري، إضافة لعملية تحديث البنية الزراعية.

وقال“إنه خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناح كوب 27 الذي عقد بشرم الشيخ تم إطلاق المبادرة للتحول المستدام في مجال الزراعة”، مشيرا إلى أن المنطقة العربية هي من أكثر مناطق العالم استيرادا للغذاء، كما تواجه تحديات كبيرة في مجال الزراعة مثل الشح المائي وتفتت الأراضي وتدهورها ونقص العمالة والتكنولوجيا، وتداعيات التغيرات لمناخية، مثل السيول والفيضانات والأعاصير.

وأوضح إن هناك تحديات مرتبطة بنقص التمويل واتباع نظم تقليدية ونقص التكامل الإقليمي.. مؤكدا في هذا الصدد أهمية تحقيق التكامل الزراعي العربي للتغلب على هذه المشكلات وتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية، وتهيئة البنية التحتية لتقليل الهدر وزيادة إنتاج المحاصيل وتحقيق الأمن الغذائي العربي.

وأكد أن تعزيز التعاون الزراعي بين الدول العربية من شأنه أن يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة تفعيل قرارات القمم العربية العربية بشأن الزراعة والأمن الغذائي العربي.

ولفت إلى أن هناك ميزات نسبية للدول العربية تمكنها من تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتنفيذ مشروعات التكامل الغذائي العربي وبناء أنشطة غذائية مستدامة، وتعزيز الأنشطة البدوية والحيازات الزراعية الصغيرة، وخاصة في المناطق المهمشة، وتوفير التمويل لبرامج التكيف والتحول، وتطوير سلاسل القيمة والتركيز على السلع الزراعية والاستراتيجية ذات الأولوية.

ودعا إلى الاهتمام بالمخازن الاستراتيجية بين الدول العربية لدعم الاحتياطات الاستراتيجية للدول العربية ولتكون جاهزة لأوقات الطوارئ، في حال وقوع الأزمات الإنسانية.

وأكد ضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية ودعم تبادل الخبرات بين الدول العربية والعمل على إدخال التقنيات الرقمية، معربا عن أمله في الاتفاق على آلية لتنفيذ مقررات الاجتماع.