توقعات بزيادة صادرات البطاطس المصرية بسبب تغيرات المناخ فى أوروبا

MENAFN - Al-Borsa News) توقع الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، زيادة الطلب الخارجى على البطاطس المصرية خلال الموسم التصديرى الجديد الذى يبدأ فى مايو المقبل، وذلك بسبب التغيرات المناخية التى ضربت بعض الدول المنتجة فى أوروبا.

وقال يحيى عبدالغفار المدير العام للاتحاد، إن الاتحاد يعمل خلال الفترة الحالية على تأهيل الكيانات الصغيرة والتى تمثل 85% من الشركات التابعة للاتحاد لزيادة صادراتها إلى الدول العربية والأوروبية، الأمر الذى يساهم فى زيادة الحصيلة الدولارية المتدفقة من هذا القطاع.

وأضاف عبد الغفار لـ”البورصة”، أن مصر تستورد نحو 120 ألف طن تقاوى بطاطس من دول أبرزها هولندا وإنجلترا وفرنسا، ويورد الاتحاد 20% منها لصغار المزارعين بأسعار التكلفة.

وأوضح أن الاتحاد هو الوكيل الحصرى للشركة الهولندية HZbc الموردة لبذور البطاطس للسوق المصرى، ويستورد منها نحو 20 صنفا أشهرهم“الإسبونتا الهيتما” والتى يورد جزء كبير منها إلى مصانع الشيبسى المحلية.

وتحتل مصر المركز الرابع عشر عالمًيا فى إنتاج البطاطس بإجمالى 5 ملايين طن سنويًا، تصدر منها ما يزيد على 850 ألف طن، وفقا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وقال عبدالغفار، إن خدمات الاتحاد تتضمن مساعدة صغار المزارعين لتصدير منتجهم طبقا للمواصفات والجودة بعد دراسة الأسواق الخارجية ومساعدتهم على تسويق إنتاجهم فى السوق المحلى.

وأضاف أن الاتحاد يستورد“إيداجوم” أول سماد عضوى يسجل بعد صدور قانون الزراعة العضوية فى مصر ومعتمد من الاتحاد الأوروبى، وساهم فى زيادة إنتاجية الحقول الارشادية بنسبة 25%.