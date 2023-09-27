توقعات بزيادة صادرات البطاطس المصرية بسبب تغيرات المناخ فى أوروبا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، زيادة الطلب الخارجى على البطاطس المصرية خلال الموسم التصديرى الجديد الذى يبدأ فى مايو المقبل، وذلك بسبب التغيرات المناخية التى ضربت بعض الدول المنتجة فى أوروبا.
وقال يحيى عبدالغفار المدير العام للاتحاد، إن الاتحاد يعمل خلال الفترة الحالية على تأهيل الكيانات الصغيرة والتى تمثل 85% من الشركات التابعة للاتحاد لزيادة صادراتها إلى الدول العربية والأوروبية، الأمر الذى يساهم فى زيادة الحصيلة الدولارية المتدفقة من هذا القطاع.
وأضاف عبد الغفار لـ”البورصة”، أن مصر تستورد نحو 120 ألف طن تقاوى بطاطس من دول أبرزها هولندا وإنجلترا وفرنسا، ويورد الاتحاد 20% منها لصغار المزارعين بأسعار التكلفة.
وأوضح أن الاتحاد هو الوكيل الحصرى للشركة الهولندية HZbc الموردة لبذور البطاطس للسوق المصرى، ويستورد منها نحو 20 صنفا أشهرهم“الإسبونتا الهيتما” والتى يورد جزء كبير منها إلى مصانع الشيبسى المحلية.
وتحتل مصر المركز الرابع عشر عالمًيا فى إنتاج البطاطس بإجمالى 5 ملايين طن سنويًا، تصدر منها ما يزيد على 850 ألف طن، وفقا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وقال عبدالغفار، إن خدمات الاتحاد تتضمن مساعدة صغار المزارعين لتصدير منتجهم طبقا للمواصفات والجودة بعد دراسة الأسواق الخارجية ومساعدتهم على تسويق إنتاجهم فى السوق المحلى.
وأضاف أن الاتحاد يستورد“إيداجوم” أول سماد عضوى يسجل بعد صدور قانون الزراعة العضوية فى مصر ومعتمد من الاتحاد الأوروبى، وساهم فى زيادة إنتاجية الحقول الارشادية بنسبة 25%.
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