تصديرى الصناعات الطبية يبحث مع مستحضرات التجميل زيادة صادرات القطاع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ناقش المجلس التصديرى للصناعات الطبية والدوائية مع غرفة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية فتح أسواق تصديرية جديدة فى دول آسيا وأوروبا لزيادة صادرات القطاع.
وقال ماجد جورج، رئيس المجلس، إن سرعة صرف المساندة التصديرية للشركات وتسهيل إجراءات تراخيص مصانع مستحضرات التجميل يدعم نمو صادرات القطاع.
وأضاف جورج لـ((البورصة))، أن المجلس يسعى لفتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة الصادرات إلى دول الـCIS وهى كازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، ومولدوفا، وأذربيجان، وأرمينيا.
وارتفعت صادرات الصناعات الطبية بنسبة 14% خلال النصف الأول من العام الجارى، لتسجل 542 مليون دولار مقارنة بـ473 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأوضح جورج، أن عدد الشركات المصدرة للمستحضرات التجميلية بالمجلس 70 شركة، ودعم الشركات لاقتناص فرص تصديرية يساهم فى زيادة الحصيلة التصديرية الكلية للمجلس إلى 1.2 مليار دولار بنهاية العام الجارى.
وأشار إلى أن المجلس يتعاون مع مكاتب التمثيل التجارى فى أوروبا وروسيا لمخاطبة المصانع والمحال التجارية لاستيراد مستحضرات التجميل، ونتوقع تلقى طلبات تصديرية جديدة خلال الفترة المقبلة.
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