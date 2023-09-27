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تصديرى الصناعات الطبية يبحث مع مستحضرات التجميل زيادة صادرات القطاع

9/27/2023 1:58:36 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ناقش المجلس التصديرى للصناعات الطبية والدوائية مع غرفة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية فتح أسواق تصديرية جديدة فى دول آسيا وأوروبا لزيادة صادرات القطاع.

وقال ماجد جورج، رئيس المجلس، إن سرعة صرف المساندة التصديرية للشركات وتسهيل إجراءات تراخيص مصانع مستحضرات التجميل يدعم نمو صادرات القطاع.

وأضاف جورج لـ((البورصة))، أن المجلس يسعى لفتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة الصادرات إلى دول الـCIS وهى كازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، ومولدوفا، وأذربيجان، وأرمينيا.

وارتفعت صادرات الصناعات الطبية بنسبة 14% خلال النصف الأول من العام الجارى، لتسجل 542 مليون دولار مقارنة بـ473 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأوضح جورج، أن عدد الشركات المصدرة للمستحضرات التجميلية بالمجلس 70 شركة، ودعم الشركات لاقتناص فرص تصديرية يساهم فى زيادة الحصيلة التصديرية الكلية للمجلس إلى 1.2 مليار دولار بنهاية العام الجارى.

وأشار إلى أن المجلس يتعاون مع مكاتب التمثيل التجارى فى أوروبا وروسيا لمخاطبة المصانع والمحال التجارية لاستيراد مستحضرات التجميل، ونتوقع تلقى طلبات تصديرية جديدة خلال الفترة المقبلة.

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