العرفة تفتتح مصنعًا للتمور فى سيوة باستثمارات 100 مليون جنيه العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) العطار: قيد المجموعة فى البورصة من الحلول المطروحة لتمويل خطة التوسع
قال محمد عرفة العطار، عضو غرفة صناعة المواد الغذائية باتحاد الصناعات والرئيس التنفيذى لمجموعة العرفة ، إن المجموعة تسعى لافتتاح مصنع للتمور فى سيوة بمحافظة مطروح خلال العام المقبل، وذلك بالشراكة مع أكبر منتجى البلح فى سيوة.
وأضاف العطار، أن المصنع مملوك لشركة“حاج عرفة” إحدى شركات المجموعة، وتتجاوز استثمارات المصنع 100 مليون جنيه.
وأوضح أن المجموعة افتتحت مصنعا لمستحضرات التجميل والمنظفات فى مدينة برج العرب على مساحة 4 آلاف متر مربع، ويضم خطوط إنتاج مختلفة لصناعة مواد العناية بالجسم والشعر والمنظفات، وتم الاعتماد على خبرات أوروبية فى تجهيز مراحل الإنتاج.
وقال العطار، إن طرح مجموعة العرفة فى البورصة المصرية من الحلول التى يجرى دراستها لاستكمال عملية التوسع التى تنفذها المجموعة، مشيرا إلى دراسة تأسيس شركة قابضة تضم جميع شركات المجموعة.
وأضاف أن المجموعة وضعت خطة للتوسع فى التصدير لأسواق جديدة، وتم تصدير مواد خام مصرية لدول إسبانيا وفيتنام والهند.
وتابع العطار:“المجموعة تخطط لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة التوسع من خلال تصدير منتجات تامة الصنع تحت شعار صنع فى مصر”.
وأوضح أن مجموعة العرفة تعمل فى السوق المحلى منذ نحو 50 عامًا، وتمتلك 4 شركات أخرى كأذرع استثمارية بقطاع المواد الغذائية، منها شركة حاج عرفة والتى تمتلك أكثر من فرع فى أنحاء الجمهورية، وشركة العرفة للاستيراد والتصدير، كما تعتبر شريكا استراتيجيا لكبار موزعى الأغذية فى مصر.
وقال إن التغيرات المناخية من أهم العوامل التى أثرت على ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية على مستوى العالم فى ظل تراجع المساحة المزروعة، بجانب فرض الهند أكبر الدول المصدرة للأرز فى العالم قيودًا على الصادرات لخفض الأسعار المحلية، وبالتالى تراجعت الإمدادات العالمية الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية الأخرى مثل القمح مع تحول المشترين إلى البدائل.
وأشار إلى أهمية توطين الصناعة فى مصر لتعزيز القدرات المحلية فى المجال الصناعى والتخفيف من الاعتماد على الاستيراد.
وتابع العطار:“يجب التركيز على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز النشاط الاقتصادى، مع التوسع فى استصلاح الأراضى الزراعية لزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية”.
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