العرفة تفتتح مصنعًا للتمور فى سيوة باستثمارات 100 مليون جنيه العام المقبل

قال محمد عرفة العطار، عضو غرفة صناعة المواد الغذائية باتحاد الصناعات والرئيس التنفيذى لمجموعة العرفة ، إن المجموعة تسعى لافتتاح مصنع للتمور فى سيوة بمحافظة مطروح خلال العام المقبل، وذلك بالشراكة مع أكبر منتجى البلح فى سيوة.

وأضاف العطار، أن المصنع مملوك لشركة“حاج عرفة” إحدى شركات المجموعة، وتتجاوز استثمارات المصنع 100 مليون جنيه.

وأوضح أن المجموعة افتتحت مصنعا لمستحضرات التجميل والمنظفات فى مدينة برج العرب على مساحة 4 آلاف متر مربع، ويضم خطوط إنتاج مختلفة لصناعة مواد العناية بالجسم والشعر والمنظفات، وتم الاعتماد على خبرات أوروبية فى تجهيز مراحل الإنتاج.

وقال العطار، إن طرح مجموعة العرفة فى البورصة المصرية من الحلول التى يجرى دراستها لاستكمال عملية التوسع التى تنفذها المجموعة، مشيرا إلى دراسة تأسيس شركة قابضة تضم جميع شركات المجموعة.

وأضاف أن المجموعة وضعت خطة للتوسع فى التصدير لأسواق جديدة، وتم تصدير مواد خام مصرية لدول إسبانيا وفيتنام والهند.

وتابع العطار:“المجموعة تخطط لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة التوسع من خلال تصدير منتجات تامة الصنع تحت شعار صنع فى مصر”.

وأوضح أن مجموعة العرفة تعمل فى السوق المحلى منذ نحو 50 عامًا، وتمتلك 4 شركات أخرى كأذرع استثمارية بقطاع المواد الغذائية، منها شركة حاج عرفة والتى تمتلك أكثر من فرع فى أنحاء الجمهورية، وشركة العرفة للاستيراد والتصدير، كما تعتبر شريكا استراتيجيا لكبار موزعى الأغذية فى مصر.

وقال إن التغيرات المناخية من أهم العوامل التى أثرت على ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية على مستوى العالم فى ظل تراجع المساحة المزروعة، بجانب فرض الهند أكبر الدول المصدرة للأرز فى العالم قيودًا على الصادرات لخفض الأسعار المحلية، وبالتالى تراجعت الإمدادات العالمية الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية الأخرى مثل القمح مع تحول المشترين إلى البدائل.

وأشار إلى أهمية توطين الصناعة فى مصر لتعزيز القدرات المحلية فى المجال الصناعى والتخفيف من الاعتماد على الاستيراد.

وتابع العطار:“يجب التركيز على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز النشاط الاقتصادى، مع التوسع فى استصلاح الأراضى الزراعية لزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية”.