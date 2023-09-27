Wednesday, 27 September 2023 11:48 GMT

بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة 3% دون تغيير - جريدة البورصة

9/27/2023 1:58:36 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) > قرر مجلس بنك المغرب، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3%.

وأفاد بنك المغرب، في بيان صدر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه لسنة 2023، بأنه“بالنظر إلى مستوى اللايقين العال المرتبط بتطورات الظروف الدولية وبالسياق الوطني المغربي بعد الزلزال، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3%”.

أ. ش. أ

MENAFN27092023000202011048ID1107148975

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث