بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة 3% دون تغيير - جريدة البورصة

وأفاد بنك المغرب، في بيان صدر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه لسنة 2023، بأنه“بالنظر إلى مستوى اللايقين العال المرتبط بتطورات الظروف الدولية وبالسياق الوطني المغربي بعد الزلزال، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3%”.

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