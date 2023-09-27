بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة 3% دون تغيير - جريدة البورصة

بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة 3% دون تغيير - جريدة البورصة
التاريخ
9/27/2023 1:58:36 AM
(MENAFN
- Al-Borsa News) >
قرر مجلس بنك المغرب، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3%.
وأفاد بنك المغرب، في بيان صدر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه لسنة 2023، بأنه“بالنظر إلى مستوى اللايقين العال المرتبط بتطورات الظروف الدولية وبالسياق الوطني المغربي بعد الزلزال، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3%”.
أ. ش. أ
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