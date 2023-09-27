المصريين الأفارقة: استضافة مصر لاجتماعات الآسيوى للاستثمار فرصة لزيادة التعاون بين البنك والحكومة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أشاد المهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، باستضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 25 – 26 سبتمبر الجارى، مؤكدا أن ذلك يعكس دور مصر فى تعزيز التواصل بين البنك والدول الأعضاء فى المنطقة، وتعتبر فرصة لزيادة التعاون المباشر بين البنك والحكومة.
وأضاف إسماعيل، أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية من خلال البنك الآسيوى فى تمويل مشروعاتها مثل تطوير الطرق وتوسيع الموانئ وتطوير القطارات السريعة لدعم النمو الاقتصادى وتسهيل التجارة والاستثمار، حيث يمكن للبنك الآسيوى أيضاً أن يسهم فى تعزيز القطاع المالى فى مصر، من خلال توفير التمويل والضمانات والمشورة الفنية للبنوك والمؤسسات المالية المحلية، حيث يساعد ذلك فى تعزيز الاستقرار المالى وتمكين الشركات والمستثمرين من الحصول على التمويل اللازم لتنمية المشروعات.
وأشار إسماعيل، إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة من المشروعات الكبرى التى ساهم فيها البنك الآسيوى مع مصر.
يذكر أن البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية يعد مؤسسة مالية دولية بدأت نشاطها فى عام 2016 بمبادرة من الصين، وبمشاركة عدد من الدول حول العالم، ويستهدف البنك تعزيز التنمية المستدامة فى منطقة آسيا من خلال تمويل ودعم مشروعات البنية التحتية من خلال توفير التمويل للمشروعات ذات الجودة العالية والمستدامة، مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ والطاقة المتجدّدة والمياه والتكنولوجيا والاتصالات.
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