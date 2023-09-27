المصريين الأفارقة: استضافة مصر لاجتماعات الآسيوى للاستثمار فرصة لزيادة التعاون بين البنك والحكومة

MENAFN - Al-Borsa News) أشاد المهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، باستضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 25 – 26 سبتمبر الجارى، مؤكدا أن ذلك يعكس دور مصر فى تعزيز التواصل بين البنك والدول الأعضاء فى المنطقة، وتعتبر فرصة لزيادة التعاون المباشر بين البنك والحكومة.

وأضاف إسماعيل، أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية من خلال البنك الآسيوى فى تمويل مشروعاتها مثل تطوير الطرق وتوسيع الموانئ وتطوير القطارات السريعة لدعم النمو الاقتصادى وتسهيل التجارة والاستثمار، حيث يمكن للبنك الآسيوى أيضاً أن يسهم فى تعزيز القطاع المالى فى مصر، من خلال توفير التمويل والضمانات والمشورة الفنية للبنوك والمؤسسات المالية المحلية، حيث يساعد ذلك فى تعزيز الاستقرار المالى وتمكين الشركات والمستثمرين من الحصول على التمويل اللازم لتنمية المشروعات.

وأشار إسماعيل، إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة من المشروعات الكبرى التى ساهم فيها البنك الآسيوى مع مصر.

يذكر أن البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية يعد مؤسسة مالية دولية بدأت نشاطها فى عام 2016 بمبادرة من الصين، وبمشاركة عدد من الدول حول العالم، ويستهدف البنك تعزيز التنمية المستدامة فى منطقة آسيا من خلال تمويل ودعم مشروعات البنية التحتية من خلال توفير التمويل للمشروعات ذات الجودة العالية والمستدامة، مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ والطاقة المتجدّدة والمياه والتكنولوجيا والاتصالات.