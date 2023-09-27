3.3 مليار جنيه إسترليني حجم التجارة بين مصر والمملكة المتحدة بـ2022

قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن حجم التجارة بين مصر والمملكة المتحدة بلغ نحو 3.3 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2022، مقابل مقابل 2 مليار و291 مليون جنيه إسترليني خلال 2021، بنسبة زيادة 44.7%.

وأضاف، خلال مباحثاته، مع جيفري دونالدسون المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر، أن الصادرات المصرية للمملكة المتحدة حققت نموا غير مسبوق خلال عام 2022 (العام الثاني منذ دخول اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية حيز التنفيذ) بنسبة 83% لتحقق نحو 1.7 مليار جنيه إسترليني مقارنة بنحو 921 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021.

وأشار إلى أن مصر حققت لأول مرة خلال العام الماضي فائضاً في الميزان التجاري مع المملكة المتحدة بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بعجز في الميزان التجاري بقيمة 448 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021.

وأوضح سمير، أن المملكة المتحدة تتبوأ المرتبة الأولي كأكبر مستثمر أجنبي في مصر، حيث بلغ إجمالي مساهمة الاستثمارات البريطانية المباشرة 21.5 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2022، في1707 مشروعاً تعمل في مجالات الخدمات والتصنيع والتمويل والإنشاءات والزراعة والسياحة.

وتناول اللقاء فرص وإمكانيات تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مشروعات الأمن الغذائي التي تشمل الزراعة، والصناعات الغذائية، والتصنيع الزراعي، ومشروعات الأمن الدوائي التي تشمل صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات والأجهزة الطبية والرعاية الصحية، إلى جانب مشروعات تكنولوجيا البناء الحديث.

من جانبه، أكد جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر، حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع مصر لمستويات متميزة وذلك باعتبارها احدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرا إلى أهمية البناء على العلاقات الوثيقة التي تربط مصر والمملكة المتحدة وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين البريطاني والمصري على حد سواء.

وأشار إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التعليم الجامعي والبحث العلمي والصناعة والزراعة الطاقة والأدوية، مشيدا بالمشروعات التنموية التي نفذتها الدولة لتنمية محور قناة السويس.