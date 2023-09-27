3.3 مليار جنيه إسترليني حجم التجارة بين مصر والمملكة المتحدة بـ2022

(MENAFN
- Al-Borsa News) سمير: 21.5 مليار دولار الاستثمارات البريطانية في مصر بنهاية يونيو 2022
قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن حجم التجارة بين مصر والمملكة المتحدة بلغ نحو 3.3 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2022، مقابل مقابل 2 مليار و291 مليون جنيه إسترليني خلال 2021، بنسبة زيادة 44.7%.
وأضاف، خلال مباحثاته، مع جيفري دونالدسون المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر، أن الصادرات المصرية للمملكة المتحدة حققت نموا غير مسبوق خلال عام 2022 (العام الثاني منذ دخول اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية حيز التنفيذ) بنسبة 83% لتحقق نحو 1.7 مليار جنيه إسترليني مقارنة بنحو 921 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021.
وأشار إلى أن مصر حققت لأول مرة خلال العام الماضي فائضاً في الميزان التجاري مع المملكة المتحدة بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بعجز في الميزان التجاري بقيمة 448 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021.
وأوضح سمير، أن المملكة المتحدة تتبوأ المرتبة الأولي كأكبر مستثمر أجنبي في مصر، حيث بلغ إجمالي مساهمة الاستثمارات البريطانية المباشرة 21.5 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2022، في1707 مشروعاً تعمل في مجالات الخدمات والتصنيع والتمويل والإنشاءات والزراعة والسياحة.
وتناول اللقاء فرص وإمكانيات تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مشروعات الأمن الغذائي التي تشمل الزراعة، والصناعات الغذائية، والتصنيع الزراعي، ومشروعات الأمن الدوائي التي تشمل صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات والأجهزة الطبية والرعاية الصحية، إلى جانب مشروعات تكنولوجيا البناء الحديث.
من جانبه، أكد جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر، حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع مصر لمستويات متميزة وذلك باعتبارها احدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرا إلى أهمية البناء على العلاقات الوثيقة التي تربط مصر والمملكة المتحدة وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين البريطاني والمصري على حد سواء.
وأشار إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التعليم الجامعي والبحث العلمي والصناعة والزراعة الطاقة والأدوية، مشيدا بالمشروعات التنموية التي نفذتها الدولة لتنمية محور قناة السويس.
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