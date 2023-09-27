إعمار للتنمية الزراعية تخطط لإنشاء مصنع للأسمدة المحببة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عطية: الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد تصل إلى 300 طن يوميًا
تخطط شركة إعمار للتنمية الزراعية، لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الأسمدة المحببة، للاستفادة من الطلب المتزايد عليها عقب الحرب الروسية الأوكرانية ونقص الطاقة فى أوروبا.
وقال محمود عطية، مدير التسويق بالشركة، إن“إعمار للتنمية الزراعية” انتهت من إجراءات التراخيص واستملت أرض المصنع، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البناء بنهاية العام الجارى.
وأضاف عطية لـ”البورصة”، أن الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد تتراوح من 200 إلى 300 طن يوميًا، ومن المستهدف تلبية الطلبات التصديرية عقب تشغيل المصنع.
وأوضح أن الشركة تعمل فى إنتاج الأسمدة والمبيدات الزراعية، وتصدر 30% من طاقتها الإنتاجية، وتبيع للجمعيات الزراعية 25%، والوكلاء المحليين والمزارع نحو 45%.
وقال عطية، إن الصين والسعودية والأردن واليمن والمغرب وليبيا أبرز الدول المستوردة لمنتجات الشركة التى تتطلع إلى دخول دول جديدة فى أوروبا وإفريقيا من خلال المعارض والبعثات الترويجية.
وارتفعت قيمة صادرات الأسمدة المصرية لتسجل 3.4 مليار دولار خلال العام الماضى مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 1.2 مليار دولار.
وأوضح عطية، أن الشركة تسعى لتسجيل 7 مبيدات جديدة بوزارة الزراعة، لتصل بمحفظة منتجاتها إلى نحو 77 مبيدات خلال الربع الأول من العام المقبل، وتأسست شركة إعمار للتنمية الزراعية عام 2006، وتمتلك مصنعيين بمنطقة وادى النطرون والمنطقة الصناعية فى قويسنا.
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