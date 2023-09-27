إعمار للتنمية الزراعية تخطط لإنشاء مصنع للأسمدة المحببة

تخطط شركة إعمار للتنمية الزراعية، لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الأسمدة المحببة، للاستفادة من الطلب المتزايد عليها عقب الحرب الروسية الأوكرانية ونقص الطاقة فى أوروبا.

وقال محمود عطية، مدير التسويق بالشركة، إن“إعمار للتنمية الزراعية” انتهت من إجراءات التراخيص واستملت أرض المصنع، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البناء بنهاية العام الجارى.

وأضاف عطية لـ”البورصة”، أن الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد تتراوح من 200 إلى 300 طن يوميًا، ومن المستهدف تلبية الطلبات التصديرية عقب تشغيل المصنع.

وأوضح أن الشركة تعمل فى إنتاج الأسمدة والمبيدات الزراعية، وتصدر 30% من طاقتها الإنتاجية، وتبيع للجمعيات الزراعية 25%، والوكلاء المحليين والمزارع نحو 45%.

وقال عطية، إن الصين والسعودية والأردن واليمن والمغرب وليبيا أبرز الدول المستوردة لمنتجات الشركة التى تتطلع إلى دخول دول جديدة فى أوروبا وإفريقيا من خلال المعارض والبعثات الترويجية.

وارتفعت قيمة صادرات الأسمدة المصرية لتسجل 3.4 مليار دولار خلال العام الماضى مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 1.2 مليار دولار.

وأوضح عطية، أن الشركة تسعى لتسجيل 7 مبيدات جديدة بوزارة الزراعة، لتصل بمحفظة منتجاتها إلى نحو 77 مبيدات خلال الربع الأول من العام المقبل، وتأسست شركة إعمار للتنمية الزراعية عام 2006، وتمتلك مصنعيين بمنطقة وادى النطرون والمنطقة الصناعية فى قويسنا.