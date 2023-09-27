مصر للتأمين تشارك بالمعرض المقام على هامش اجتماع الآسيوى للاستثمار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شاركت“مصر للتأمين” فى المعرض المقام على هامش الاجتماع السنوى الثامن للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية“AIIB” بمدينة شرم الشيخ يومى 25 و26 سبتمبر 2023.
وتضمن الاجتماع إقامة معرض للشركات المصرية والأجنبية للمساهمة فى تطوير البنية التحتية، وشاركت“مصر للتأمين” باعتبارها أكبر شركة تأمين ممتلكات فى السوق المصرى وإحدى الشركات التابعة لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية.
وتحرص شركة مصر للتأمين منذ نشأتها على توفير التغطيات التأمينية المناسبة لحماية الاقتصاد الوطنى وتقديم الحماية التأمينية للمشروعات الوطنية العملاقة والمساهمة فى الاستثمارات المختلفة والمتنوعة التى تعزز من كفاءة الاقتصاد، بالإضافة إلى ما تقدمه الشركة من تغطيات تأمينية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مما يعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المشاريع ويحقق التنمية المستدامة.
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