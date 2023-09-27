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مصر للتأمين تشارك بالمعرض المقام على هامش اجتماع الآسيوى للاستثمار

9/27/2023 1:58:35 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) شاركت“مصر للتأمين” فى المعرض المقام على هامش الاجتماع السنوى الثامن للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية“AIIB” بمدينة شرم الشيخ يومى 25 و26 سبتمبر 2023.

وتضمن الاجتماع إقامة معرض للشركات المصرية والأجنبية للمساهمة فى تطوير البنية التحتية، وشاركت“مصر للتأمين” باعتبارها أكبر شركة تأمين ممتلكات فى السوق المصرى وإحدى الشركات التابعة لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية.

وتحرص شركة مصر للتأمين منذ نشأتها على توفير التغطيات التأمينية المناسبة لحماية الاقتصاد الوطنى وتقديم الحماية التأمينية للمشروعات الوطنية العملاقة والمساهمة فى الاستثمارات المختلفة والمتنوعة التى تعزز من كفاءة الاقتصاد، بالإضافة إلى ما تقدمه الشركة من تغطيات تأمينية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مما يعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المشاريع ويحقق التنمية المستدامة.

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