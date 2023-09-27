مصر للتأمين تشارك بالمعرض المقام على هامش اجتماع الآسيوى للاستثمار

وتحرص شركة مصر للتأمين منذ نشأتها على توفير التغطيات التأمينية المناسبة لحماية الاقتصاد الوطنى وتقديم الحماية التأمينية للمشروعات الوطنية العملاقة والمساهمة فى الاستثمارات المختلفة والمتنوعة التى تعزز من كفاءة الاقتصاد، بالإضافة إلى ما تقدمه الشركة من تغطيات تأمينية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مما يعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المشاريع ويحقق التنمية المستدامة.

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