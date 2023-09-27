شباب الأعمال تفتح باب الترشح لانتخابات اللجان النوعية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
فتحت الجمعية المصرية لشباب الأعمال باب الترشح لمنصب الرئيس ونائب رئيس اللجان النوعية، ومن المقرر إجراء الانتخابات خلال شهر نوفمبر المقبل.
وقال مصطفى محرم عضو مجلس إدارة الجمعية، إن قبول الأوراق سوف يستمر لمدة 16 يوم بداية من اليوم الثلاثاء وحتى 12 أكتوبر المقبل.
وقال أحمد نافع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأعمال بالجمعية، إن“شباب الأعمال” تضم 10 لجان حاليًا هى الزراعة والتعليم والصحة والمالية والاستثمار والتجارة والنقل واللوجستيات والسياحة.
وأضاف أن الجمعية قامت باستحداث 3 لجان هى الاستشارات والتكنولوجيا، والتمويل والاستثمار والتشريعات، وريادة الأعمال.
كتبت – تقى أيمن وفرح رجب:
MENAFN27092023000202011048ID1107148970
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.