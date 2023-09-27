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شباب الأعمال تفتح باب الترشح لانتخابات اللجان النوعية

9/27/2023 1:58:34 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) فتحت الجمعية المصرية لشباب الأعمال باب الترشح لمنصب الرئيس ونائب رئيس اللجان النوعية، ومن المقرر إجراء الانتخابات خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقال مصطفى محرم عضو مجلس إدارة الجمعية، إن قبول الأوراق سوف يستمر لمدة 16 يوم بداية من اليوم الثلاثاء وحتى 12 أكتوبر المقبل.

وقال أحمد نافع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأعمال بالجمعية، إن“شباب الأعمال” تضم 10 لجان حاليًا هى الزراعة والتعليم والصحة والمالية والاستثمار والتجارة والنقل واللوجستيات والسياحة.

وأضاف أن الجمعية قامت باستحداث 3 لجان هى الاستشارات والتكنولوجيا، والتمويل والاستثمار والتشريعات، وريادة الأعمال.

كتبت – تقى أيمن وفرح رجب:

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