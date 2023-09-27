شباب الأعمال تعد خارطة طريق لدعم القطاعات الصناعية

MENAFN - Al-Borsa News) تعد الجمعية المصرية لشباب الأعمال خارطة طريق جديدة للمساهمة فى حل المشكلات الاقتصادية التى تعرقل عمل القطاعات الصناعية والإنتاجية خلال الفترة الحالية.

وقال المهندس بسام الشنوانى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن“شباب الأعمال” تسعى إلى التواصل مع الهيئات الحكومية وعلى رأسها هيئة الاستثمار والتمثيل التجارى والهيئات الاقتصادية لإعداد خريطة طريق متوافق عليها.

وقال محمد أبوباشا، الأمين العام للجمعية، إن“شباب الأعمال” فتحت قنوات تبادل تجارى واستثمارى مع عدد من الدول أبرزها المملكة المتحدة وباكستان وأذربيجان والسعودية خلال الثلاثة أشهر الماضية، ومن المقرر تجهيز بعثات تجارية إلى عدد من الدول وفق استراتيجية الجمعية الجديدة.

وأضاف أبو باشا، أن الجمعية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية أعدت ورقة سياسات التسجيل العقارى والشمول المالى، وأبدت الرأى فى تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة فضلاً عن مخاطبة مجلس النواب ومجلس الوزراء للمشاركة فى الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.

وقالت ياسمين قمر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية أطلقت مبادرة على هامش فاعليات مؤتمر المناخ السابق بشرم الشيخ استهدفت من خلالها تعزيز وتحسين التحول للأخضر لدى أعضاء الجمعية، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار ومؤسسة التمويل الدولية.

كتبت – فرح رجب وتقى أيمن: