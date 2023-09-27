شباب الأعمال تعد خارطة طريق لدعم القطاعات الصناعية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعد الجمعية المصرية لشباب الأعمال خارطة طريق جديدة للمساهمة فى حل المشكلات الاقتصادية التى تعرقل عمل القطاعات الصناعية والإنتاجية خلال الفترة الحالية.
وقال المهندس بسام الشنوانى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن“شباب الأعمال” تسعى إلى التواصل مع الهيئات الحكومية وعلى رأسها هيئة الاستثمار والتمثيل التجارى والهيئات الاقتصادية لإعداد خريطة طريق متوافق عليها.
وقال محمد أبوباشا، الأمين العام للجمعية، إن“شباب الأعمال” فتحت قنوات تبادل تجارى واستثمارى مع عدد من الدول أبرزها المملكة المتحدة وباكستان وأذربيجان والسعودية خلال الثلاثة أشهر الماضية، ومن المقرر تجهيز بعثات تجارية إلى عدد من الدول وفق استراتيجية الجمعية الجديدة.
وأضاف أبو باشا، أن الجمعية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية أعدت ورقة سياسات التسجيل العقارى والشمول المالى، وأبدت الرأى فى تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة فضلاً عن مخاطبة مجلس النواب ومجلس الوزراء للمشاركة فى الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
وقالت ياسمين قمر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية أطلقت مبادرة على هامش فاعليات مؤتمر المناخ السابق بشرم الشيخ استهدفت من خلالها تعزيز وتحسين التحول للأخضر لدى أعضاء الجمعية، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار ومؤسسة التمويل الدولية.
كتبت – فرح رجب وتقى أيمن:
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