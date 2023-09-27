البنك الآسيوى للاستثمار يوافق على انضمام 3 أعضاء جدد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اليوم على طلب التحاق 3 دول أعضاء جدد.
جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية للبنك بشرم الشيخ اليوم، وتحقق هذا بانضمام السلفادور وجزر سليمان وتنزانيا ليصل عدد الأعضاء إلى 109 أعضاء.
وقد رحب مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقرار انضمام الأعضاء الثلاثة المحتملين خلال الاجتماع السنوي الثامن للبنك.
أ. ش. أ
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