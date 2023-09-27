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البنك الآسيوى للاستثمار يوافق على انضمام 3 أعضاء جدد

9/27/2023 1:58:34 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اليوم على طلب التحاق 3 دول أعضاء جدد.

جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية للبنك بشرم الشيخ اليوم، وتحقق هذا بانضمام السلفادور وجزر سليمان وتنزانيا ليصل عدد الأعضاء إلى 109 أعضاء.

وقد رحب مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقرار انضمام الأعضاء الثلاثة المحتملين خلال الاجتماع السنوي الثامن للبنك.

أ. ش. أ

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