مصر تبحث دعم شركات قطاع الأعمال العام بتكنولوجيا سويسرية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مع هيلين بودليجر أرتيدا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وتحقيق الفائدة القصوى للشركات التابعة من خلال التكنولوجيات الحديثة والمتطورة التي تمتلكها سويسرا.
قال عصمت، إن وزارة قطاع الأعمال العام حريصة على تنمية علاقات التعاون الاقتصادي والاستفادة من الخبرة السويسرية خاصة فى مجالات الصناعة وذلك في إطار سياسة الحكومة بدعم التصنيع وتحديث وتطوير الصناعات القائمة وتوطين الصناعات التي تعتمد على تكنولوجيات جديدة، مشيدا بالتعاون المثمر في مجال تطوير صناعة الغزل والنسيج والتى تفتح المجال أمام جذب مزيد من المستثمرين السويسريين في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة، وما تتمتع به مصر من مزايا ومقومات.
وأكد أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يعد نموذجا ناجحا لمشروعات الشراكة المصرية السويسرية، مشيرا إلى دور الهيئة السويسرية للتأمين ضد مخاطر التصدير“SERV” في توفير التمويل اللازم لتوريد أحدث الماكينات والآلات والمعدات للمصانع الجديدة من كبرى الشركات العالمية ومنها شركات سويسرية.
يذكر أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تواصل استلام المعدات في إطار عقود التوريد لأحدث الماكينات في صناعة الغزل والنسيج من شركات عالمية بقيمة نحو 540 مليون يورو، منها 375 مليون يورو من شركات سويسرية.
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