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مصر تبحث دعم شركات قطاع الأعمال العام بتكنولوجيا سويسرية

9/27/2023 1:58:34 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مع هيلين بودليجر أرتيدا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وتحقيق الفائدة القصوى للشركات التابعة من خلال التكنولوجيات الحديثة والمتطورة التي تمتلكها سويسرا.

قال عصمت، إن وزارة قطاع الأعمال العام حريصة على تنمية علاقات التعاون الاقتصادي والاستفادة من الخبرة السويسرية خاصة فى مجالات الصناعة وذلك في إطار سياسة الحكومة بدعم التصنيع وتحديث وتطوير الصناعات القائمة وتوطين الصناعات التي تعتمد على تكنولوجيات جديدة، مشيدا بالتعاون المثمر في مجال تطوير صناعة الغزل والنسيج والتى تفتح المجال أمام جذب مزيد من المستثمرين السويسريين في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة، وما تتمتع به مصر من مزايا ومقومات.

وأكد أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يعد نموذجا ناجحا لمشروعات الشراكة المصرية السويسرية، مشيرا إلى دور الهيئة السويسرية للتأمين ضد مخاطر التصدير“SERV” في توفير التمويل اللازم لتوريد أحدث الماكينات والآلات والمعدات للمصانع الجديدة من كبرى الشركات العالمية ومنها شركات سويسرية.

يذكر أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تواصل استلام المعدات في إطار عقود التوريد لأحدث الماكينات في صناعة الغزل والنسيج من شركات عالمية بقيمة نحو 540 مليون يورو، منها 375 مليون يورو من شركات سويسرية.

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