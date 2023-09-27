هواوى تضخ استثمارات جديدة بقيمة 430 مليون دولار فى أفريقيا

MENAFN - Al-Borsa News) استضافت مدينة شنغهاى الصينية فعاليات مؤتمر هواوى“Huawei Connect” لعام 2023، خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجارى، وذلك لأول مرة منذ جائحة فيروس كورونا العالمية.

وسلط مؤتمر هواوى الضوء فى نسخته الثامنة هذا العام، على الذكاء الاصطناعى“AI”، الذى يمثل أولوية قصوى لطموحات هواوى، خاصة مع تركيزها بشكل رئيسى على القارة الأفريقية.

وخلال فعاليات“Huawei Northern Africa Night”، كشف تيرى هيى، رئيس هواوى شمال أفريقيا“شمال وغرب ووسط أفريقيا”، عن الخطوط العريضة لاستراتيجية هواوى الجديدة تجاه القارة السمراء، والتى تهدف إلى توجيه أفريقيا نحو مستقبل ذكى ومتصل، تحت عنوان“تعزيز الذكاء من أجل أفريقيا الجديدة”، والتى تعد مخططاً شاملا لمستقبل أفريقيا الرقمى والتكنولوجى.

وتبنى هواوى استراتيجيتها الجديدة تجاه مستقبل القارة الأفريقية الرقمى بالاعتماد على الأغلبية السكانية الشابة، حيث أن 60% من السكان يبلغون من العمر 25 عاماً أو أقل، مما يجعل التحول الرقمى محفزاً رئيسياً للنمو فى الدول الأفريقية، إلى جانب تميز أفريقيا بإمكانيات هائلة من الطاقة الخضراء، وبالاعتماد على هذه الإمكانيات، تحرص هواوى فى استراتيجيتها على دمج التقنيات الذكية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعى، فى القطاعات الحيوية المؤثرة على الحياة اليومية للبلدان الأفريقية، بما فيها الصحة والتعليم والنقل والزراعة والتعدين والتمويل.

وترتكز الاستراتيجية تجاه التنمية الرقمية للقارة الأفريقية على ثلاث محاور رئيسية، وهى تسريع الذكاء لتعزيز الإدماج الرقمى، وتحسين جودة الحياة، والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية، إلى جانب تعزيز الإدارة الحكومية، ومن ثم الارتقاء بجاذبية بيئة الأعمال، وتحسين الكفاءة التشغيلية والإنتاجية على المستوى الاقتصادى، خاصة فى قطاعات الصناعات الرئيسية بأفريقيا.

ومن أجل تطبيق هذه الاستراتيجية، أعلن، تيرى هيى، عن خطة استثمارية طموحة، تحمل عنوان“المستقبل الذكى” لمنطقة شمال أفريقيا، والتى تشمل 28 دولة تقع شمال خط الاستواء.

ويقدم هذا المشروع استثمارات بقيمة 430 مليون دولار، على مدار خمس سنوات، والتى تتضمن تخصيص 200 مليون دولار منها لإنشاء أول مركز سحابى عام بالمنطقة، والذى يقدم أكثر من 200 خدمة سحابية، بالإضافة إلى تخصيص 200 مليون دولار لدعم 200 شريك برمجيات محلى، وتمكين 1300 شريك توزيع، كما تستثمر هواوى 30 مليون دولار لتحفيز التحول الذكى فى المنطقة، عبر تدريب 10 آلاف مطور محلى، وتدريب 100 ألف متخصص رقمى.

وقال هيى:“لتسريع التحول الذكى فى أفريقيا، ستكثف هواوى من استثماراتها فى التكنولوجيا وتطوير المواهب، بالإضافة إلى التعاون بين الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية والمجتمعات لتحقيق طموحات التنمية الذكية فى أفريقيا، والنجاح فى تحقيق تطلعات سكانها من أجل حياة أفضل”.