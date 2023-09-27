هواوى تضخ استثمارات جديدة بقيمة 430 مليون دولار فى أفريقيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استضافت مدينة شنغهاى الصينية فعاليات مؤتمر هواوى“Huawei Connect” لعام 2023، خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجارى، وذلك لأول مرة منذ جائحة فيروس كورونا العالمية.
وسلط مؤتمر هواوى الضوء فى نسخته الثامنة هذا العام، على الذكاء الاصطناعى“AI”، الذى يمثل أولوية قصوى لطموحات هواوى، خاصة مع تركيزها بشكل رئيسى على القارة الأفريقية.
وخلال فعاليات“Huawei Northern Africa Night”، كشف تيرى هيى، رئيس هواوى شمال أفريقيا“شمال وغرب ووسط أفريقيا”، عن الخطوط العريضة لاستراتيجية هواوى الجديدة تجاه القارة السمراء، والتى تهدف إلى توجيه أفريقيا نحو مستقبل ذكى ومتصل، تحت عنوان“تعزيز الذكاء من أجل أفريقيا الجديدة”، والتى تعد مخططاً شاملا لمستقبل أفريقيا الرقمى والتكنولوجى.
وتبنى هواوى استراتيجيتها الجديدة تجاه مستقبل القارة الأفريقية الرقمى بالاعتماد على الأغلبية السكانية الشابة، حيث أن 60% من السكان يبلغون من العمر 25 عاماً أو أقل، مما يجعل التحول الرقمى محفزاً رئيسياً للنمو فى الدول الأفريقية، إلى جانب تميز أفريقيا بإمكانيات هائلة من الطاقة الخضراء، وبالاعتماد على هذه الإمكانيات، تحرص هواوى فى استراتيجيتها على دمج التقنيات الذكية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعى، فى القطاعات الحيوية المؤثرة على الحياة اليومية للبلدان الأفريقية، بما فيها الصحة والتعليم والنقل والزراعة والتعدين والتمويل.
وترتكز الاستراتيجية تجاه التنمية الرقمية للقارة الأفريقية على ثلاث محاور رئيسية، وهى تسريع الذكاء لتعزيز الإدماج الرقمى، وتحسين جودة الحياة، والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية، إلى جانب تعزيز الإدارة الحكومية، ومن ثم الارتقاء بجاذبية بيئة الأعمال، وتحسين الكفاءة التشغيلية والإنتاجية على المستوى الاقتصادى، خاصة فى قطاعات الصناعات الرئيسية بأفريقيا.
ومن أجل تطبيق هذه الاستراتيجية، أعلن، تيرى هيى، عن خطة استثمارية طموحة، تحمل عنوان“المستقبل الذكى” لمنطقة شمال أفريقيا، والتى تشمل 28 دولة تقع شمال خط الاستواء.
ويقدم هذا المشروع استثمارات بقيمة 430 مليون دولار، على مدار خمس سنوات، والتى تتضمن تخصيص 200 مليون دولار منها لإنشاء أول مركز سحابى عام بالمنطقة، والذى يقدم أكثر من 200 خدمة سحابية، بالإضافة إلى تخصيص 200 مليون دولار لدعم 200 شريك برمجيات محلى، وتمكين 1300 شريك توزيع، كما تستثمر هواوى 30 مليون دولار لتحفيز التحول الذكى فى المنطقة، عبر تدريب 10 آلاف مطور محلى، وتدريب 100 ألف متخصص رقمى.
وقال هيى:“لتسريع التحول الذكى فى أفريقيا، ستكثف هواوى من استثماراتها فى التكنولوجيا وتطوير المواهب، بالإضافة إلى التعاون بين الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية والمجتمعات لتحقيق طموحات التنمية الذكية فى أفريقيا، والنجاح فى تحقيق تطلعات سكانها من أجل حياة أفضل”.
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