سامسونج مصر تستهدف زيادة إنتاجها إلى 5 ملايين هاتف سنويًا

تستهدف شركة سامسونج مصر، زيادة إنتاجها إلى 5 ملايين هاتف محمول سنويًا؛ من 2 مليون، حسبما ذكر جون سو جونج رئيس الشركة بمصر.

وبحث أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع رئيس شركة سامسونج مصر، مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصرية، والمشروعات المستقبلية التي تدرس الشركة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض اللقاء، مشروع الشركة بمحافظة بني سويف لإنتاج الأجهزة الإلكترونية والذي يفي باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.

وأوضح سمير، أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بنداً جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف تعميق الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج، لافتاً إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم لشركة سامسونج العالمية لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، وبدء تصنيع عدد من هذه البنود في مصر.

من جانبه، أوضح جون سو جونج رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج مصر، حرص الشركة على الاستمرار والتوسع بالسوق المصرية باعتبارها أحد أهم المحاور الإنتاجية والتصديرية بمنطقة الشرق الوسط وقارة أفريقيا.

وأضاف أن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية تسهم في زيادة معدلات نفاذ صادرات الشركة إلى هذه الأسواق بمزايا تفضيلية.