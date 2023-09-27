سامسونج مصر تستهدف زيادة إنتاجها إلى 5 ملايين هاتف سنويًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) سمير: تقديم كافة أوجه الدعم لـ”سامسونج العالمية” لضخ استثمارات جديدة بمصر
تستهدف شركة سامسونج مصر، زيادة إنتاجها إلى 5 ملايين هاتف محمول سنويًا؛ من 2 مليون، حسبما ذكر جون سو جونج رئيس الشركة بمصر.
وبحث أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع رئيس شركة سامسونج مصر، مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصرية، والمشروعات المستقبلية التي تدرس الشركة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض اللقاء، مشروع الشركة بمحافظة بني سويف لإنتاج الأجهزة الإلكترونية والذي يفي باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
وأوضح سمير، أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بنداً جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف تعميق الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج، لافتاً إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم لشركة سامسونج العالمية لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، وبدء تصنيع عدد من هذه البنود في مصر.
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من جانبه، أوضح جون سو جونج رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج مصر، حرص الشركة على الاستمرار والتوسع بالسوق المصرية باعتبارها أحد أهم المحاور الإنتاجية والتصديرية بمنطقة الشرق الوسط وقارة أفريقيا.
وأضاف أن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية تسهم في زيادة معدلات نفاذ صادرات الشركة إلى هذه الأسواق بمزايا تفضيلية.
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