كوليزر: تقليص الطابع الموسمى يضمن استدامة الطلب على السياحة بالشرق الأوسط

MENAFN - Al-Borsa News) قالت دراسة بحثية لشركة كوليرز، المتخصصة فى قطاع الخدمات المهنية وإدارة الاستثمار، إن تقليص الطابع الموسمى للسياحة بالشرق الأوسط أدى إلى تباينات بحجم النشاط وأنماط الزيارات إلى وجهات معينة.

وأوضحت الدراسة، أن تلك التقلبات تؤثر على معظم الوجهات السياحية حول العالم، وبتحليل الوضع السياحى للسعودية اتضح أن المناخ، ولاسيما درجات الحرارة، تؤثر على الإشغالات ومعدلات التشغيل.

وأكد التقرير، أن أن هناك علاقة عكسية واضحة بين المتوسط الشهرى لدرجة الحرارة فى مدينة الرياض وعدد السياح الوافدين للمملكة، ويمكن حل الأزمة من خلال تطوير نماذج بديلة للسياحة تستقطب شرائح متخصصة من الأقل اهتمامًا بظروف موسم الركود، كأحد الأساليب الموثوقة المتبعة لتعزيز المرونة فى مواجهة التأثيرات المختلفة بما فى ذلك التقلبات الموسمية.

كما يمكن الاعتماد بشكل رئيسى على السياحة الثقافية وسياحة الطبيعة والصحة، نظرًا لكونها من المجالات الأقل تأثرًا بالحرارة المرتفعة، بحسب الدراسة.

ويمكن تسهيل الزيارات خلال فصل الصيف من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية التى تشمل الفعاليات والمهرجانات المخصصة لموسم الصيف واعتماد الأنشطة الليلية واستخدام المرافق مضبوطة الحرارة.

كما يمكن العمل على تنويع أسواق وفئات الزوار لموازنة الطلب وتطوير منتجات سياحية مخصصة للسياح القادمين خلال موسم الركود وتحسين البنية التحتية لدعم الزيارات على مدار العام وتنفيذ حملات ترويجية لمواقع الجذب.