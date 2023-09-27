كوليزر: تقليص الطابع الموسمى يضمن استدامة الطلب على السياحة بالشرق الأوسط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت دراسة بحثية لشركة كوليرز، المتخصصة فى قطاع الخدمات المهنية وإدارة الاستثمار، إن تقليص الطابع الموسمى للسياحة بالشرق الأوسط أدى إلى تباينات بحجم النشاط وأنماط الزيارات إلى وجهات معينة.
وأوضحت الدراسة، أن تلك التقلبات تؤثر على معظم الوجهات السياحية حول العالم، وبتحليل الوضع السياحى للسعودية اتضح أن المناخ، ولاسيما درجات الحرارة، تؤثر على الإشغالات ومعدلات التشغيل.
وأكد التقرير، أن أن هناك علاقة عكسية واضحة بين المتوسط الشهرى لدرجة الحرارة فى مدينة الرياض وعدد السياح الوافدين للمملكة، ويمكن حل الأزمة من خلال تطوير نماذج بديلة للسياحة تستقطب شرائح متخصصة من الأقل اهتمامًا بظروف موسم الركود، كأحد الأساليب الموثوقة المتبعة لتعزيز المرونة فى مواجهة التأثيرات المختلفة بما فى ذلك التقلبات الموسمية.
كما يمكن الاعتماد بشكل رئيسى على السياحة الثقافية وسياحة الطبيعة والصحة، نظرًا لكونها من المجالات الأقل تأثرًا بالحرارة المرتفعة، بحسب الدراسة.
ويمكن تسهيل الزيارات خلال فصل الصيف من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية التى تشمل الفعاليات والمهرجانات المخصصة لموسم الصيف واعتماد الأنشطة الليلية واستخدام المرافق مضبوطة الحرارة.
كما يمكن العمل على تنويع أسواق وفئات الزوار لموازنة الطلب وتطوير منتجات سياحية مخصصة للسياح القادمين خلال موسم الركود وتحسين البنية التحتية لدعم الزيارات على مدار العام وتنفيذ حملات ترويجية لمواقع الجذب.
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