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مبيعات المنازل الجديدة الأمريكية تسجل أدنى وتيرة خلال 5 أشهر - جريدة البورصة

9/27/2023 1:58:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، لتسجل أدنى وتيرة سنوية منذ شهر مارس الماضي حين بلغت 640 ألف وحدة.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، أن مبيعات المنازل الجديدة بلغت وتيرة سنوية 675 ألف وحدة خلال أغسطس، لتنخفض بنسبة 8.7% عن معدل يوليو المنقح والبالغ 739 ألف وحدة، ومقارنة بتوقعات تسجيل 700 ألف وحدة، لكنها أعلى بنسبة 5.8% على أساس سنوي.

وبلغ متوسط أسعار المنازل الجديدة المبيعة في الولايات المتحدة 430.3 ألف دولار خلال شهر أغسطس، مقابل المتوسط المعدل البالغ 436.6 ألف دولار في الشهر السابق له، ومقارنة بنحو 440.3 ألف دولار في أغسطس 2022.

وبلغ مخزون المنازل الجديدة غير المبيعة 436 ألف في نهاية أغسطس، وهو ما يعادل عرض 7.8 شهر بوتيرة المبيعات الحالية.

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