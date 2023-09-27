مبيعات المنازل الجديدة الأمريكية تسجل أدنى وتيرة خلال 5 أشهر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، لتسجل أدنى وتيرة سنوية منذ شهر مارس الماضي حين بلغت 640 ألف وحدة.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، أن مبيعات المنازل الجديدة بلغت وتيرة سنوية 675 ألف وحدة خلال أغسطس، لتنخفض بنسبة 8.7% عن معدل يوليو المنقح والبالغ 739 ألف وحدة، ومقارنة بتوقعات تسجيل 700 ألف وحدة، لكنها أعلى بنسبة 5.8% على أساس سنوي.
وبلغ متوسط أسعار المنازل الجديدة المبيعة في الولايات المتحدة 430.3 ألف دولار خلال شهر أغسطس، مقابل المتوسط المعدل البالغ 436.6 ألف دولار في الشهر السابق له، ومقارنة بنحو 440.3 ألف دولار في أغسطس 2022.
وبلغ مخزون المنازل الجديدة غير المبيعة 436 ألف في نهاية أغسطس، وهو ما يعادل عرض 7.8 شهر بوتيرة المبيعات الحالية.
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