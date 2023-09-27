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مستثمرى 15 مايو تطالب المجتمعات العمرانية بترفيق منطقة الـ600 فدان - جريدة البورصة

9/27/2023 1:58:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) خاطبت جمعية مستثمرى مدينة 15 مايو هيئة المجتمعات العمرانية لترفيق المنطقة الصناعية الثالثة المقامة على مساحة 600 فدان بالمدينة.

وقال عبدالغنى الأباصيرى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن عددًا من المستثمرين بالمدينة طلبوا إنشاء مصانع جديدة فى منطقة الـ600 فدان، إلا أن تأخر أعمال الترفيق يعرقل حركة الاستثمارات فى المدينة.

وأضاف ((الأباصيرى)) لـ ((البورصة))، أن المنطقة الصناعية تضم مشروعات تعمل فى العديد من المجالات أبرزها الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية وجميعها تسعى لزيادة حجم صادراتها وتحتاج إلى تنفيذ توسعات لزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة لتلبية الطلب فى الأسواق الخارجية.

وبلغ إجمالى عدد المصانع بمدينة 15 مايو، 520 مصنعًا منها 300 مصنع عامل، والباقى تحت الإنشاء ومتعثر.

كتبت – تقى أيمن:

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