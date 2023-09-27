مستثمرى 15 مايو تطالب المجتمعات العمرانية بترفيق منطقة الـ600 فدان - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
خاطبت جمعية مستثمرى مدينة 15 مايو هيئة المجتمعات العمرانية لترفيق المنطقة الصناعية الثالثة المقامة على مساحة 600 فدان بالمدينة.
وقال عبدالغنى الأباصيرى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن عددًا من المستثمرين بالمدينة طلبوا إنشاء مصانع جديدة فى منطقة الـ600 فدان، إلا أن تأخر أعمال الترفيق يعرقل حركة الاستثمارات فى المدينة.
وأضاف ((الأباصيرى)) لـ ((البورصة))، أن المنطقة الصناعية تضم مشروعات تعمل فى العديد من المجالات أبرزها الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية وجميعها تسعى لزيادة حجم صادراتها وتحتاج إلى تنفيذ توسعات لزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة لتلبية الطلب فى الأسواق الخارجية.
وبلغ إجمالى عدد المصانع بمدينة 15 مايو، 520 مصنعًا منها 300 مصنع عامل، والباقى تحت الإنشاء ومتعثر.
كتبت – تقى أيمن:
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