سهم إيفرجراند يواصل تراجعه لليوم الثاني على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يواصل سهم“تشاينا إيفرجراند جروب” تراجعه في تعاملات اليوم الثلاثاء بعدما تخلفت وحدة“هينجدا ريل استيت” التابعة لشركة التطوير العقاري المتعثرة عن سداد سندات محلية.
وذكرت“هينجدا ريل استيت” في بيان لبورصة شنتشن مساء الإثنين أنها تخلفت عن سداد أصل وفائدة سندات بقيمة 4 مليارات يوان (547 مليون دولار) كانت مستحقة في الخامس والعشرين من سبتمبر.
وتراجع سهم مطورة العقارات الصينية المدرج في هونج كونج بنسبة 5.81% إلى 40.5 سنت هونج كونج، بعدما تراجع أمس بحوالي 22%.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ذكرت“إيفرجراند” أنها غير قادرة على إصدار ديون جديدة بسبب التحقيق المستمر في“هينجدا”.
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