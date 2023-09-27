سهم إيفرجراند يواصل تراجعه لليوم الثاني على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) يواصل سهم“تشاينا إيفرجراند جروب” تراجعه في تعاملات اليوم الثلاثاء بعدما تخلفت وحدة“هينجدا ريل استيت” التابعة لشركة التطوير العقاري المتعثرة عن سداد سندات محلية.

وذكرت“هينجدا ريل استيت” في بيان لبورصة شنتشن مساء الإثنين أنها تخلفت عن سداد أصل وفائدة سندات بقيمة 4 مليارات يوان (547 مليون دولار) كانت مستحقة في الخامس والعشرين من سبتمبر.

وتراجع سهم مطورة العقارات الصينية المدرج في هونج كونج بنسبة 5.81% إلى 40.5 سنت هونج كونج، بعدما تراجع أمس بحوالي 22%.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ذكرت“إيفرجراند” أنها غير قادرة على إصدار ديون جديدة بسبب التحقيق المستمر في“هينجدا”.

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