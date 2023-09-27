فرنسا تخطط لخفض أسعار الكهرباء دعماً للاستثمارات الخضراء

MENAFN - Al-Borsa News) قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ستطبق قانوناً لخفض أسعار الكهرباء بنهاية العام الجاري، بهدف تشجيع استثمارات بمليارات اليورو تحتاج إليها للتحول في مجال الطاقة.

في خطاب ألقاه في باريس حدد خلاله استراتيجية فرنسا لمكافحة تغير المناخ، قال ماكرون:“سنستعيد السيطرة على الكهرباء لدينا على المستويين الفرنسي والأوروبي”.

أشار إلى أن اللوائح الجديدة بشأن أسعار الطاقة، والتي ستُقدم في أكتوبر المقبل، ستضع فرنسا في“وضع ملائم وتنافسي للغاية على المستوى الأوروبي”.

تستهدف فرنسا من ذلك ضمان المحافظة على الأسعار التي تدفعها الشركات والأسر، والتي ارتفعت مؤخراً في أعقاب ارتفاع أسعار الغاز، بحيث تكون أقرب إلى تكاليف الإنتاج في فرنسا. وفيما لم يقدم ماكرون تفاصيل أخرى، يُنتظر أن تحظى المبادرة بمتابعة وثيقة من قبل الدول المجاورة مثل ألمانيا، وكذلك سلطات المنافسة الأوروبية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه الحكومات في كل أنحاء أوروبا عن سبل للمحافظة على أهداف طموحة لمكافحة تغير المناخ وآثاره المدمرة، مع دعم الأسر والشركات التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء والمعدات. وفي الوقت ذاته، تسعى الولايات المتحدة والصين أيضاً إلى الحصول على الاستثمارات اللازمة للتحول في مجال الطاقة، ما يعزز المنافسة على كافة الأصعدة، من رأس المال إلى المواد الخام الأساسية.

خفض الانبعاثات

يتزامن ذلك مع هدف الحكومة الفرنسية لخفض انبعاثات البلاد بنحو الثلث بين عام 2022 ونهاية العقد الجاري -بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي لتقليص 55% من مستويات عام 1990- من خلال العمل على أكثر من 50 رافعة على امتداد القطاعات.

روغم أن هذا من شأنه أن يقلص في نهاية المطاف إنفاق البلاد واعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد -وهو نقطة ضعف كشفتها الحرب الروسية في أوكرانيا- فإنه سيتطلب في البداية استثمارات ضخمة من القطاعين العام والخاص.

لتحقيق أهدافها هذه، تحتاج الإدارة والسلطات المحلية والشركات والأسر إلى زيادة الإنفاق في المبادرات الخضراء سنوياً بمقدار 66 مليار يورو (71 مليار دولار) بحلول عام 2030، حسبما أظهر تقرير كلفت الحكومة بإعداده هذا العام.

كخطوة أولى في هذا الاتجاه، قالت الحكومة إنها ستزيد مثل هذه النفقات في ميزانية العام المقبل بمقدار 7 مليارات يورو إلى 40 مليار يورو. ويشمل ذلك المزيد من أوجه الدعم لتطوير السيارات الكهربائية، ونقاط الشحن، والنقل بالسكك الحديدية، والمضخات الحرارية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، والوقود المتجدد.

لفت ماكرون إلى أن فرنسا سوف تتمكن من تصنيع ما لا يقل عن مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2027، وثلاثة أضعاف إنتاج المضخات الحرارية. قال إن بلاده ستحدد أيضاً الموارد التي تحتاجها، من حيث المعادن الأساسية لجهود تحول الطاقة.

ستساعد فرنسا أيضاً في مبادرات الابتكار للمنازل والمباني، وتطوير شبكات ومعدات تدفئة المناطق التي تقلل من استهلاك الطاقة في المصانع والمكاتب. كما ستزيد الحكومة الإنفاق لتعزيز زراعة الأشجار والمحافظة على المياه وإنتاج الأغذية العضوية.

اقتصاد الشرق



