تحالف أوراسكوم كونستراكشون يحقق الإغلاق المالي لمشروع معالجة مياه البحر بأبو ظبي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، عن نجاح التحالف الذي يضم شركتي أوراسكوم للإنشاءات وماتيتو بالشراكة مع أدنوك وطاقة، في تحقيق الإغلاق المالي لمشروع ضخم لمعالجة مياه البحر ونقلها في إمارة أبو ظي.
ويتضمن المشروع محطة معالجة مياه البحر باستخدام تكنولوجيا التصفية النانو بطاقة إنتاحية تزيد عن 110 مليون جالون يوميًا (500 ألف متر مكعب يوميًا)، بالإضافة إلى خط لنقل المياه على مسافة تقدر بنحو 75 كيلو مترًا.
ويشتمل كذلك على شبكة توزيع مبدئية سعة أكثر من 230 كيلو مترًا لدعم وصيانة ضغط الخزانات في حقلي باب وبوحصا في إمارة أبو ظبي.
ومن المقرر بدء العمليات التجاري للمشروع في يونيو 2026.
وتصل قيمة الاستثمار لتطوير المشروع إلى 2.2 مليار دولار يتكون من مزيج من الديون وحقوق الملكية.
وسيتم توفير تمويل المشروع بدون حق الرجوع من قبل بنك أبو ظبي التجاري ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري ومصرف الإمارات للتنمية وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الأول وبنك الخليج الدولي وناتيكسيس وبنك وربة.
وكانت تقدمت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد تخفيض رأس مالها المصدر والمدفوع من 116.761 مليون دولار إلى 110.243 مليون دولار بتخفيض قدره 6.517 مليون دولار.
وسيتم التخفيض عبر إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 6.517 مليون سهم والسابق شراؤها طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية (السنوية) المنعقدة في 31 مايو الماضي.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.
وارتفعت قيمة مشروعات شركة أوراسكوم كونستراكشون، تحت التنفيذ لتصل 5.5 مليار دولار، بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX مبلغ 8.5 مليار دولار في النصف الأول.
وأضافت الشركة، أن قيمة العقود الجديدة ارتفعت بنسبة 39.0٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار دولار.
كما زادت قيمة العقود الجديدة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX بنسبة 50٪ على أساس سنوي لتصل إلى 2.6 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2023
بينما بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لمجموعة BESIX مبلغ 5.5 مليار يورو وقيمة عقود جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو في النصف الأول من عام 2023
وأشارت الشركة إلى تحقيق الإغلاق المالي في شهر أبريل لمحطة رياح جديدة بقدرة 500 ميجاوات في مصر، وتوقيع عقد جديد خلال شهر مايو جارى لتطوير وامتلاك وتشغيل مشروع كبير لمعالجة مياه البحر ونقل المياه يصل قيمته إلى 2.4 مليار دولا ر أمريكي في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.
وكانت كشفت الشركة عن إتمام بيع شركتين تابعتين لإنتاج مواد كيماويات البناء خلال شهري مايو ويونيو بقيمة 2.2 مليار جنيه، تضمن بيع إحدى شركات انتاج مواد كيماويات البناء التابعة بمبلغ 1.8 مليار جنيه في خلال شهر مايو جاري، والحصول على موافقة المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة في مايو الماضي على عرض الشركة لشراء 5.6٪ من أسهمها.
وارتفعت أرباح شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي بنسبة 162.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 40.1 مليون دولار، مقارنة بربح 15.3 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.
فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 804.9 مليون دولار، مقابل إيرادات 979.7 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وكانت أقرت الجمعية العمومية لشركة” أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي” قيام الشركة بشراء 6.5 مليون سهم خزينة يمثل 5.58% من رأس المال المصدر.
واعتمدت العمومبة شراء الأسهم من ميلندا فينتك جيت بسعر 3 دولار للسهم، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.
وقررت الجمعية إعدام تلك الأسهم فور إتمام شراء كامل أسهم الخزينة خلال فترة تتراوح بين 3 و 12 شهرًا من تاريخ الاستحواذ والتي تحتفظ بها الشركة كأسهم خزينة حتى حدوث هذا الأعدام.
وصدقت الجمعية على القوائم المالية للشركة عن العام الماضي وكذلك تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عن الفترة.
وكان وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، على شراء 6.52 مليون سهم خزينة، التي تمثل نسبة 5.58% من إجمالي رأسمال الشركة المصدر، بسعر 3 دولارات للسهم.
كما صدق المجلس على تخفيض رأس المال المصدر بعد إعدام أسهم الخزينة المزمع شراؤها والمتداولة في بورصة ناسداك دبي، على أن يتم إلغاء الأسهم خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 12 شهراً من تاريخ الاستحواذ.
وكانت ارتفعت أرباح شركة“أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي” بنسبة 7.2% خلال العام الماضي، لتصل 134.3 مليون دولار، مقارنة بربح 125.3 مليون دولار في 2021.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 4.17 مليار دولار، مقابل 3.54 مليار دولار في 2021.
وكانت قررت شركة“أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي”، توزيع كوبون نقدي بواقع 0.185 دولار للسهم، عن أرباح عام 2021.
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