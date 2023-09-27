تحالف أوراسكوم كونستراكشون يحقق الإغلاق المالي لمشروع معالجة مياه البحر بأبو ظبي

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، عن نجاح التحالف الذي يضم شركتي أوراسكوم للإنشاءات وماتيتو بالشراكة مع أدنوك وطاقة، في تحقيق الإغلاق المالي لمشروع ضخم لمعالجة مياه البحر ونقلها في إمارة أبو ظي.

ويتضمن المشروع محطة معالجة مياه البحر باستخدام تكنولوجيا التصفية النانو بطاقة إنتاحية تزيد عن 110 مليون جالون يوميًا (500 ألف متر مكعب يوميًا)، بالإضافة إلى خط لنقل المياه على مسافة تقدر بنحو 75 كيلو مترًا.

ويشتمل كذلك على شبكة توزيع مبدئية سعة أكثر من 230 كيلو مترًا لدعم وصيانة ضغط الخزانات في حقلي باب وبوحصا في إمارة أبو ظبي.

ومن المقرر بدء العمليات التجاري للمشروع في يونيو 2026.

وتصل قيمة الاستثمار لتطوير المشروع إلى 2.2 مليار دولار يتكون من مزيج من الديون وحقوق الملكية.

وسيتم توفير تمويل المشروع بدون حق الرجوع من قبل بنك أبو ظبي التجاري ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري ومصرف الإمارات للتنمية وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الأول وبنك الخليج الدولي وناتيكسيس وبنك وربة.

وكانت تقدمت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد تخفيض رأس مالها المصدر والمدفوع من 116.761 مليون دولار إلى 110.243 مليون دولار بتخفيض قدره 6.517 مليون دولار.

وسيتم التخفيض عبر إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 6.517 مليون سهم والسابق شراؤها طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية (السنوية) المنعقدة في 31 مايو الماضي.

وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

وارتفعت قيمة مشروعات شركة أوراسكوم كونستراكشون، تحت التنفيذ لتصل 5.5 مليار دولار، بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX مبلغ 8.5 مليار دولار في النصف الأول.

وأضافت الشركة، أن قيمة العقود الجديدة ارتفعت بنسبة 39.0٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار دولار.

كما زادت قيمة العقود الجديدة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX بنسبة 50٪ على أساس سنوي لتصل إلى 2.6 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2023

بينما بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لمجموعة BESIX مبلغ 5.5 مليار يورو وقيمة عقود جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو في النصف الأول من عام 2023

وأشارت الشركة إلى تحقيق الإغلاق المالي في شهر أبريل لمحطة رياح جديدة بقدرة 500 ميجاوات في مصر، وتوقيع عقد جديد خلال شهر مايو جارى لتطوير وامتلاك وتشغيل مشروع كبير لمعالجة مياه البحر ونقل المياه يصل قيمته إلى 2.4 مليار دولا ر أمريكي في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

وكانت كشفت الشركة عن إتمام بيع شركتين تابعتين لإنتاج مواد كيماويات البناء خلال شهري مايو ويونيو بقيمة 2.2 مليار جنيه، تضمن بيع إحدى شركات انتاج مواد كيماويات البناء التابعة بمبلغ 1.8 مليار جنيه في خلال شهر مايو جاري، والحصول على موافقة المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة في مايو الماضي على عرض الشركة لشراء 5.6٪ من أسهمها.

وارتفعت أرباح شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي بنسبة 162.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 40.1 مليون دولار، مقارنة بربح 15.3 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 804.9 مليون دولار، مقابل إيرادات 979.7 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكانت أقرت الجمعية العمومية لشركة” أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي” قيام الشركة بشراء 6.5 مليون سهم خزينة يمثل 5.58% من رأس المال المصدر.

واعتمدت العمومبة شراء الأسهم من ميلندا فينتك جيت بسعر 3 دولار للسهم، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.

وقررت الجمعية إعدام تلك الأسهم فور إتمام شراء كامل أسهم الخزينة خلال فترة تتراوح بين 3 و 12 شهرًا من تاريخ الاستحواذ والتي تحتفظ بها الشركة كأسهم خزينة حتى حدوث هذا الأعدام.

وصدقت الجمعية على القوائم المالية للشركة عن العام الماضي وكذلك تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عن الفترة.

وكان وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، على شراء 6.52 مليون سهم خزينة، التي تمثل نسبة 5.58% من إجمالي رأسمال الشركة المصدر، بسعر 3 دولارات للسهم.

كما صدق المجلس على تخفيض رأس المال المصدر بعد إعدام أسهم الخزينة المزمع شراؤها والمتداولة في بورصة ناسداك دبي، على أن يتم إلغاء الأسهم خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 12 شهراً من تاريخ الاستحواذ.

وكانت ارتفعت أرباح شركة“أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي” بنسبة 7.2% خلال العام الماضي، لتصل 134.3 مليون دولار، مقارنة بربح 125.3 مليون دولار في 2021.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 4.17 مليار دولار، مقابل 3.54 مليار دولار في 2021.

وكانت قررت شركة“أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي”، توزيع كوبون نقدي بواقع 0.185 دولار للسهم، عن أرباح عام 2021.