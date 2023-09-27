صافي احتياطيات المركزي التركي يرتفع أكثر من 6 مليارات دولار الأسبوع الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال أربعة مصرفيين اليوم الثلاثاء إن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي ارتفع بأكثر من ستة مليارات دولار الأسبوع الماضي إلى نحو 24 مليار دولار، مواصلا الصعود بعد توقف البنك عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي.
كما زاد إجمالي احتياطياته بنحو أربعة مليارات دولار منذ 22 سبتمبر أيلول إلى نحو 125.5 مليار دولار، وفقا لحسابات المصرفيين المستندة إلى المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي.
وشهد صافي الاحتياطيات الدولية أكبر ارتفاع أسبوعي في يوليو تموز بواقع 8.5 مليار دولار. أرقام
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