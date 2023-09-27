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صافي احتياطيات المركزي التركي يرتفع أكثر من 6 مليارات دولار الأسبوع الماضي

9/27/2023 1:58:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال أربعة مصرفيين اليوم الثلاثاء إن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي ارتفع بأكثر من ستة مليارات دولار الأسبوع الماضي إلى نحو 24 مليار دولار، مواصلا الصعود بعد توقف البنك عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي.

كما زاد إجمالي احتياطياته بنحو أربعة مليارات دولار منذ 22 سبتمبر أيلول إلى نحو 125.5 مليار دولار، وفقا لحسابات المصرفيين المستندة إلى المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي.

وشهد صافي الاحتياطيات الدولية أكبر ارتفاع أسبوعي في يوليو تموز بواقع 8.5 مليار دولار.

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