أسهم اليابان تتراجع مع اقتراب عوائد السندات من مستوى سبتمبر 2013

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع مؤشر الأسهم اليابانية“نيكي” بأكثر من 1% في تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع عوائد سندات الحكومة المحلية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوياتها في عقد زمني مع تقييم المستثمرين لاحتمالية إجراء بنك اليابان تعديلات على السياسة النقدية في المدى القريب.
وصعد عائد السندات اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 0.745%، وهو المستوى الأعلى منذ سبتمبر 2013.
وأغلق مؤشر“نيكي” الجلسة منخفضًا بنسبة 1.11% إلى 32315 نقطة، وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا“توبكس” 0.57% عند 2371 نقطة.
وارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.19% عند 149.17 ين.
وأصدرت وزارة المالية اليابانية أمس الإثنين تحذيرًا شديد اللهجة للمضاربين على العملات مع اتجاه الين نحو مستوى 150 مقابل الدولار الأمريكي، مشيرة إلى أن السلطات قد تتدخل على الفور إذا تم الوصول إلى هذا المعدل.
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