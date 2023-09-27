أسهم اليابان تتراجع مع اقتراب عوائد السندات من مستوى سبتمبر 2013

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع مؤشر الأسهم اليابانية“نيكي” بأكثر من 1% في تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع عوائد سندات الحكومة المحلية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوياتها في عقد زمني مع تقييم المستثمرين لاحتمالية إجراء بنك اليابان تعديلات على السياسة النقدية في المدى القريب.

وصعد عائد السندات اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 0.745%، وهو المستوى الأعلى منذ سبتمبر 2013.

وأغلق مؤشر“نيكي” الجلسة منخفضًا بنسبة 1.11% إلى 32315 نقطة، وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا“توبكس” 0.57% عند 2371 نقطة.

وارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.19% عند 149.17 ين.

وأصدرت وزارة المالية اليابانية أمس الإثنين تحذيرًا شديد اللهجة للمضاربين على العملات مع اتجاه الين نحو مستوى 150 مقابل الدولار الأمريكي، مشيرة إلى أن السلطات قد تتدخل على الفور إذا تم الوصول إلى هذا المعدل.

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