عمومية مصر لصناعة الكيماويات تبحث اليوم توزيعات الأرباح

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دعت شركة مصر لصناعة الكيماويات، الجمعية العامة العادية اليوم 26 سبتمبر؛ لبحث مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2023.
وستناقش العمومية التصديق على القوائم المالية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في 30 يونيو 2023.
وكان وافق مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات، على مقترح توزيع أرباح 182.8 مليون جنيه على المساهمين بواقع 2.5 جنيه للسهم.
واعتمد المجلس حساب التوزيع عن العام المالي 2022-2023، متضمناً زيادة رأس المال المصدر باسم مجانية وما يترتب عليها من زيادة رأس مال الشركة المصدر من 292.5 مليون جنيه إلى 438.75 مليون جنيه في حدود رأس المال المرخص به.
ووافق المجلس على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة، إضافة إلى الموافقة على تقرير الإفصاح وفق المادة 48 من قواعد اقيد بغرض التعديل لزيادة رأس المال المصدر للشركة.
وارتفعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات، بنسبة 70.8%، خلال شهر يوليو الماضي، لتصل 38.05 مليون جنيه، مقارنة بربح 22.2 مليون جنيه خلال الشهر ذاته من العام المالي السابق.
تضاعفت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات 1.58 مرة خلال العام المالي الماضي (2022- 2023)، لتصل 543.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 211 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 867.9 مليون جنيه، مقابل 550.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وكانت نفت شركة مصر لصناعة الكيماويات، التوصل لأي اتفاق مع أي بنك بشأن تمويل مشروع إنتاج حبيبات الكلور المقدر بتكلفة استثمارية قدرها 1.3 مليار جنيه.
وقالت الشركة، إن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد الخميس الماضي مراسم توقيع عقد اتفاق المساهمين لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور، وذلك بين شركة مصر لصناعة بنسبة مساهمة 12% وشركة كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات بنسبة مساهمة 76%، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة مساهمة 12%.
وبموجب العقد يتفق الأطراف الثلاثة على تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم“بيور دايف” يكون غرضها إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور الخاصة بالتطهير وقتل البكتيريا والفيروسات.
وتتعدد استخداماته لتشمل: تطهير وتنقية المياه، وتعقيم وتطهير الأدوية وصناعة الطعام، وتعقيم حمامات السباحة، وتعقيم وتطهير التربة والغرس للزراعة، وعامل مضاد للانكماش في صناعة النسيج، وتبيض وصناعة الطباعة والصباغة وصناعة الورق، وذلك لتوفير جزء من احتياجات الدولة وتقليل الاستيراد.
ونص عقد الاتفاق على تعاون الأطراف الثلاثة فيما بينهم والتنسيق، لاتخاذ إجراءات تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري، وتقديم كافة المستندات اللازمة لإتمام ذلك.
كما نظمت بنود الاتفاق الأحكام الخاصة بنسب المساهمين، وقواعد تشكيل الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة وتحديد اختصاصات كل منهما، مع اعداد اتفاق تفصيلي يتضمن دراسة الجدوى واستراتيجية العمل والخطط التنفيذية للمشروع، والذي سيقام على أرض توفرها شركة مصر لصناعة الكيماويات بمساحة 15 ألف م2.
ولفتت الشركة إلى أن دراسات جدوى المشروع أظهرت أن التكلفة الاستثمارية تبلغ 1.3 مليار جنيه، بمتوسط إيراد سنوي متوقع قدره 990 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن متوسط صافي الربح السنوي المتوقع 145 مليون جنيه على أن تكون فترة الاسترداد المتوقعة للمشروع 5 سنوات و3 أشهر، مضيفة أن صافي القيمة الحالية للمشروع 74 مليون جنيه.
وأكدت أن الدراسة التسويقية أسفرت عن وجود طلب محلي ويتم سد الاحتياجات المحلية عن طريق الاستيراد من الخارج مما يعطي ميزة تنافسية للشركة بالإضافة لوجود عرض اتفاق من إحدى الجهات داخل مصر لشراء كامل كمية الإنتاج.
واتفق الشركاء أن يتم إنشاء المصنع داخل أرض شركة مصر لصناعية الكيماويات مقابل قيمة إيجارية سنوي.
وكشفت شركة مصر لصناعة الكيماويات، عن توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة اتفاق مع تحالف شركة جالف كرايو وشركة إيميكس لتوريد غاز الهيدروجين وانشاء وحدة خاصة لتجهيز تسويقه داخل وخارج مصر.
وأوضحت الشركة، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من التجهيزات والبدء في الإنتاج خلال عام.
وأشارت الشركة إلى أن الاتفاق يتضمن قيام تحالف شركتي جالف وايميكس بتكفل كافة الانشاءات والتجهيزات الفنية والمدنية للمشروع وتسويق غاز الهيدروجين داخل وخارج مصر.
وقالت إنه من المتوقع أن تزيد إيرادات الشركة السنوية نتيجة هذا الاتفاق بقيمة 33 مليون جنيه.
وكانت أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 400 مليون جنيه إلى مليار جنيه.
واعتمدت العمومية تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة، طبقاً لزيادة رأس المال.
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