مطاحن جنوب القاهرة تضاعف أرباحها إلى 3.7 مليون جنيه خلال أغسطس

MENAFN - Al-Borsa News) تضاعفت أرباح شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، 1.2 مرة خلال شهر اغسطس الماضي لتصل 3.67 مليون جنيه، مقارنة بربح 1.65 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وتحولت شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، إلى ربح 42 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقارنة بخسائر 10.3 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 246.8 مليون جنيه، مقابل 188 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وكانت تحولت شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة إلى ربح 19 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، مقارنة بخسائر 10 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى لتصل 173.9 مليون جنيه، مقابل 126.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكامت تحولت شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، إلى ربح 8.35 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، مقارنة بخسائر 19.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل 106.8 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل إيرادات 72.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.