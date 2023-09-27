مطاحن جنوب القاهرة تضاعف أرباحها إلى 3.7 مليون جنيه خلال أغسطس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تضاعفت أرباح شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، 1.2 مرة خلال شهر اغسطس الماضي لتصل 3.67 مليون جنيه، مقارنة بربح 1.65 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وتحولت شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، إلى ربح 42 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقارنة بخسائر 10.3 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 246.8 مليون جنيه، مقابل 188 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وكانت تحولت شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة إلى ربح 19 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، مقارنة بخسائر 10 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى لتصل 173.9 مليون جنيه، مقابل 126.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكامت تحولت شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، إلى ربح 8.35 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، مقارنة بخسائر 19.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل 106.8 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل إيرادات 72.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
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