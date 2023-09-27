الحكومة تدرس منح حوافز إضافية لتصنيع خامات الأدوية

MENAFN - Al-Borsa News) تدرس الحكومة منح حوافز إضافية لشركات الأدوية خلال الفترة المقبلة لبحث إمكانية توطين صناعة الخامات الدوائية.

وقال محيى حافظ عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن الحكومة مهتمة بتشجيع الشركات لدخول مجال صناعة المواد الخام الدوائية.

أضاف حافظ لـ”البورصة”، أن اجتماعا تم مع رئيس مجلس الوزراء وتم التباحث حول وضع حزمة من الحوافز المشجعة لتسهيل البدء فى تصنيع المواد الخام خلال الفترة المقبلة وسيتم منح تلك الحوافز طبقا لقانون الاستثمار.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا منتصف الشهر الجارى ؛ لبحث سبل تعميق صناعة الأدوية وزيادة التصدير بحضور وزير التجارة والصناعة ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس غرفة صناعة الدواء.

أوضح حافظ، أن الاجتماع ناقش أبرز المعوقات التى تواجه صناعة الأدوية فى مصر ومنها مشاكل تدبير العملة لتسهيل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج.

واستعرض رؤية غرفة صناعة الأدوية للتحديات التى تواجه القطاع الدوائى فى مصر، ومقترحات سبل حلها، والمتضمنة مقترحات تعميق صناعة الدواء محليًا مثل صناعة الخامات، والمستحضرات الحيوية، وأدوية السرطان والهرمونات وألبان الأطفال، وغيرها من الصناعات، بما يقلل من الفاتورة الاستيرادية.

وناقش الاجتماع سبل توطين صناعة المواد الخام الفعالة فى صناعة الدواء، فى ظل تنامى سوق المواد الخام الفعالة العالمية، مع الأخذ فى الاعتبار نماذج دولية نجحت فى توطين تلك الصناعة.