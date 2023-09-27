الحكومة تدرس منح حوافز إضافية لتصنيع خامات الأدوية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تدرس الحكومة منح حوافز إضافية لشركات الأدوية خلال الفترة المقبلة لبحث إمكانية توطين صناعة الخامات الدوائية.
وقال محيى حافظ عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن الحكومة مهتمة بتشجيع الشركات لدخول مجال صناعة المواد الخام الدوائية.
أضاف حافظ لـ”البورصة”، أن اجتماعا تم مع رئيس مجلس الوزراء وتم التباحث حول وضع حزمة من الحوافز المشجعة لتسهيل البدء فى تصنيع المواد الخام خلال الفترة المقبلة وسيتم منح تلك الحوافز طبقا لقانون الاستثمار.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا منتصف الشهر الجارى ؛ لبحث سبل تعميق صناعة الأدوية وزيادة التصدير بحضور وزير التجارة والصناعة ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس غرفة صناعة الدواء.
أوضح حافظ، أن الاجتماع ناقش أبرز المعوقات التى تواجه صناعة الأدوية فى مصر ومنها مشاكل تدبير العملة لتسهيل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج.
واستعرض رؤية غرفة صناعة الأدوية للتحديات التى تواجه القطاع الدوائى فى مصر، ومقترحات سبل حلها، والمتضمنة مقترحات تعميق صناعة الدواء محليًا مثل صناعة الخامات، والمستحضرات الحيوية، وأدوية السرطان والهرمونات وألبان الأطفال، وغيرها من الصناعات، بما يقلل من الفاتورة الاستيرادية.
وناقش الاجتماع سبل توطين صناعة المواد الخام الفعالة فى صناعة الدواء، فى ظل تنامى سوق المواد الخام الفعالة العالمية، مع الأخذ فى الاعتبار نماذج دولية نجحت فى توطين تلك الصناعة.
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