طلال أبو غزالة تتعاون مع العربية للتصنيع لتدشين مصنعين للبطاريات الكهربائية والشاشات

تستهدف شركة طلال أبو غزالة للتقنية، استكمال خططها للتوسع فى التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية فى مصر بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، حيث تتفاوض حاليًا للبدء فى إنشاء مصنعين للشاشات والبطاريات للأجهزة الإلكترونية.

وقال طلال أبو غزالة، الخبير الاقتصادى الأردنى والمؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبو غزالة الدولية للتدقيق والمحاسبة، إن الاقتصاد المصرى الآن أصبح على الطريق الصحيح حيث اختارت الدولة التخطيط للمستقبل بدلًا من التركيز على الرفاهية المؤقتة وغير المضمونة.

وأضاف الخبير الاقتصادى العالمى ، فى مقابلة مع“البورصة”، أن مصر عليها حاليًا ضمان استدامة ضخ الاستثمارات فى 3 قطاعات دفاعية أساسية هى الأغذية والمشروبات والأدوية والتكنولوجيا.

وأوضح أن مؤسسة“طلال أبو غزالة للتقنية” توصلت إلى تصنيع أول هاتف ذكى من مكونات عربية منذ 5 سنوات بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بالقاهرة، وتستهدف حاليًا البناء على هذا النجاح بدراسة إنشاء مصنعين جديدين لصناعة البطاريات والشاشات لكافة الأجهزة.

وأشار إلى أن السياسة المصرية الاقتصادية حاليًا تركز على البناء للمستقبل، لذلك فهى لن تتأثر بقوة بما يحدث فى الاقتصاد العالمى من أزمات عالمية.

وقال طلال أبو غزالة، إن قرار الدولة المصرية بالبناء والتخطيط للمستقبل يشبه قرار الصين فى بداية النمو الهائل الذى تجنى ثماره حاليًا، لذلك فمصر اختارت هذا الأمر بدلاً من الرفاهية المؤقتة.

وأضاف أن الاهتمام والتركيز بتطوير ودعم البنية التحتية لم يتوقف لحظة فى مصر، رغم كل الأزمات المتلاحقة، موضحًا أن أغلب الدول التى تعانى الآن لم تختار البناء المستقبل فى الماضى لذلك واجهت أزمات الآن.

وأوضح أن الدول العاقلة تختار أحياناً تخفيض سعر العملة المحلية فى إطار التخطيط لزيادة تنافسية منتجاتها أمام الدول المنافسة، مشيرًا إلى ضرورة التفكير فى الأمور من كافة الجوانب حيث يوجد آثار إيجابية وأخرى سلبية لكافة القرارات الاقتصادية.

وقال إن التخطيط للتصنيع المحلى أفضل من الاستيراد، مؤكدًا أنه يجب عدم اتباع شروط صندوق النقد الدولى التى تشير إلى أن الاستيراد يوفر أحياناً بدلًا من التصنيع، حيث سيؤدى ذلك للإخلال بمكونات أى اقتصاد بتخفيض نسب التشغيل.

وأضاف أبو غزالة، أن السعى لوحدة اقتصادية عربية غير واقعى، حيث لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا تمت إزالة الحدود السياسية وتوحدت كافة حكومات الدول العربية.

وأوضح أن الحل الأمثل للاقتصاد العربى، أن ترعى جامعة الدول العربية حزمة اتفاقيات مشتركة بين الدول الأعضاء لتعزيز التعاون بينهم فى كافة القطاعات الاقتصادية بعيدًا عن خلافات السياسة التى يجب أن يتناساها العرب حاليًا.

وتوقع أن يتفكك الاتحاد الأوروبى اقتصاديًا ليصبح منتدى لتبادل الآراء بعد نشوب خلافات عنيفة بين الدول الأعضاء، على أن يكون البديل هو الاتفاقيات الثنائية المشتركة للتعاون الاقتصادى بين دول أوروبا، ثم سيتبع ذلك عودة للعملات المحلية الأوروبية.

وقال إن الحروب بين الصين وأمريكا قائمة لكن عن بعد على أن تصل للذروة من جانب أمريكا، حيث تقوم واشنطن بتصعيد تدريجى عبر دعم تايوان عسكريًا، وفى حال الاشتباك بين تايوان والصين ستكون أمريكا مدافعة عن تايوان.

وأكد أن الدور الأكبر فى زيادة هيمنة الدولار يعود بشكل رئيسى إلى بريطانيا حيث تنازلت عن قوة الجنيه الإسترلينى لصالح الدولار الأمريكى واليوان الصينى.

وقال طلال أبو غزالة، إن بكين تسجل حقوق ملكية فكرية لما يقارب 300 ألف اختراع سنويًا ما يعنى أنها تصل إلى ألف اختراع بشكل يومى تقريبًا، لذلك فإنها تمتلك طلب دولى على منتجاتها واختراعاتها ما جعل عملتها غير مربوطة بالدولار.

وأضاف أن النظام الاقتصادى العالمى لا يتحمل انهيار الدولار، وأكد أن عدم حدوث ذلك مرهون بجلوس أمريكا والصين على طاولة واحدة للتفاوض بشأن حل المشاكل ودراسة التعاون الاقتصادى وتوقف كافة النزاعات القائمة.

وأوضح أن ظهور ثورة المعرفة بالعالم كله جعل من الضرورى أن تتم إعادة صياغة كافة القواعد التى تنظم عمل المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة حيث تم وضع تلك القواعد منذ عدة عقود قبل وجود التطورات التكنولوجية الحالية.

وقال طلال أبو غزالة، إن صندوق النقد والبنك الدوليين مؤسسات تجارية هادفة للربح وليست منظمات خيرية، وبالتالى هى أسوأ من الشركات حيث تتحكم الدول صاحبة أكبر حصة من الأسهم فى مصير الدول المتعثرة.

وأضاف أن الدول التى تعيش أزمات اقتصادية وتأمل أن تنقذها برامج صندوق النقد الدولى فهى واهمة، حيث إن الصندوق يعمل لمصلحته فى المقام الأول.