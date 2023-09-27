طلال أبو غزالة تتعاون مع العربية للتصنيع لتدشين مصنعين للبطاريات الكهربائية والشاشات

(MENAFN
- Al-Borsa News) أبوغزالة: مصر اختارت البناء للمستقبل ويجب تشجيع الاستثمار فى الغذاء والأدوية والتكنولوجيا الدول العاقلة تختار أحياناً تخفيض سعر عملتها لزيادة تنافسية منتجاتها
تستهدف شركة طلال أبو غزالة للتقنية، استكمال خططها للتوسع فى التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية فى مصر بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، حيث تتفاوض حاليًا للبدء فى إنشاء مصنعين للشاشات والبطاريات للأجهزة الإلكترونية.
وقال طلال أبو غزالة، الخبير الاقتصادى الأردنى والمؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبو غزالة الدولية للتدقيق والمحاسبة، إن الاقتصاد المصرى الآن أصبح على الطريق الصحيح حيث اختارت الدولة التخطيط للمستقبل بدلًا من التركيز على الرفاهية المؤقتة وغير المضمونة.
وأضاف الخبير الاقتصادى العالمى ، فى مقابلة مع“البورصة”، أن مصر عليها حاليًا ضمان استدامة ضخ الاستثمارات فى 3 قطاعات دفاعية أساسية هى الأغذية والمشروبات والأدوية والتكنولوجيا.
وأوضح أن مؤسسة“طلال أبو غزالة للتقنية” توصلت إلى تصنيع أول هاتف ذكى من مكونات عربية منذ 5 سنوات بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بالقاهرة، وتستهدف حاليًا البناء على هذا النجاح بدراسة إنشاء مصنعين جديدين لصناعة البطاريات والشاشات لكافة الأجهزة.
وأشار إلى أن السياسة المصرية الاقتصادية حاليًا تركز على البناء للمستقبل، لذلك فهى لن تتأثر بقوة بما يحدث فى الاقتصاد العالمى من أزمات عالمية.
وقال طلال أبو غزالة، إن قرار الدولة المصرية بالبناء والتخطيط للمستقبل يشبه قرار الصين فى بداية النمو الهائل الذى تجنى ثماره حاليًا، لذلك فمصر اختارت هذا الأمر بدلاً من الرفاهية المؤقتة.
وأضاف أن الاهتمام والتركيز بتطوير ودعم البنية التحتية لم يتوقف لحظة فى مصر، رغم كل الأزمات المتلاحقة، موضحًا أن أغلب الدول التى تعانى الآن لم تختار البناء المستقبل فى الماضى لذلك واجهت أزمات الآن.
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وأوضح أن الدول العاقلة تختار أحياناً تخفيض سعر العملة المحلية فى إطار التخطيط لزيادة تنافسية منتجاتها أمام الدول المنافسة، مشيرًا إلى ضرورة التفكير فى الأمور من كافة الجوانب حيث يوجد آثار إيجابية وأخرى سلبية لكافة القرارات الاقتصادية.
وقال إن التخطيط للتصنيع المحلى أفضل من الاستيراد، مؤكدًا أنه يجب عدم اتباع شروط صندوق النقد الدولى التى تشير إلى أن الاستيراد يوفر أحياناً بدلًا من التصنيع، حيث سيؤدى ذلك للإخلال بمكونات أى اقتصاد بتخفيض نسب التشغيل.
وأضاف أبو غزالة، أن السعى لوحدة اقتصادية عربية غير واقعى، حيث لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا تمت إزالة الحدود السياسية وتوحدت كافة حكومات الدول العربية.
وأوضح أن الحل الأمثل للاقتصاد العربى، أن ترعى جامعة الدول العربية حزمة اتفاقيات مشتركة بين الدول الأعضاء لتعزيز التعاون بينهم فى كافة القطاعات الاقتصادية بعيدًا عن خلافات السياسة التى يجب أن يتناساها العرب حاليًا.
وتوقع أن يتفكك الاتحاد الأوروبى اقتصاديًا ليصبح منتدى لتبادل الآراء بعد نشوب خلافات عنيفة بين الدول الأعضاء، على أن يكون البديل هو الاتفاقيات الثنائية المشتركة للتعاون الاقتصادى بين دول أوروبا، ثم سيتبع ذلك عودة للعملات المحلية الأوروبية.
وقال إن الحروب بين الصين وأمريكا قائمة لكن عن بعد على أن تصل للذروة من جانب أمريكا، حيث تقوم واشنطن بتصعيد تدريجى عبر دعم تايوان عسكريًا، وفى حال الاشتباك بين تايوان والصين ستكون أمريكا مدافعة عن تايوان. النظام العالمى لا يتحمل انهيار الدولار.. وصندوق النقد أسوأ من الشركات
وأكد أن الدور الأكبر فى زيادة هيمنة الدولار يعود بشكل رئيسى إلى بريطانيا حيث تنازلت عن قوة الجنيه الإسترلينى لصالح الدولار الأمريكى واليوان الصينى.
وقال طلال أبو غزالة، إن بكين تسجل حقوق ملكية فكرية لما يقارب 300 ألف اختراع سنويًا ما يعنى أنها تصل إلى ألف اختراع بشكل يومى تقريبًا، لذلك فإنها تمتلك طلب دولى على منتجاتها واختراعاتها ما جعل عملتها غير مربوطة بالدولار.
وأضاف أن النظام الاقتصادى العالمى لا يتحمل انهيار الدولار، وأكد أن عدم حدوث ذلك مرهون بجلوس أمريكا والصين على طاولة واحدة للتفاوض بشأن حل المشاكل ودراسة التعاون الاقتصادى وتوقف كافة النزاعات القائمة.
وأوضح أن ظهور ثورة المعرفة بالعالم كله جعل من الضرورى أن تتم إعادة صياغة كافة القواعد التى تنظم عمل المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة حيث تم وضع تلك القواعد منذ عدة عقود قبل وجود التطورات التكنولوجية الحالية.
وقال طلال أبو غزالة، إن صندوق النقد والبنك الدوليين مؤسسات تجارية هادفة للربح وليست منظمات خيرية، وبالتالى هى أسوأ من الشركات حيث تتحكم الدول صاحبة أكبر حصة من الأسهم فى مصير الدول المتعثرة.
وأضاف أن الدول التى تعيش أزمات اقتصادية وتأمل أن تنقذها برامج صندوق النقد الدولى فهى واهمة، حيث إن الصندوق يعمل لمصلحته فى المقام الأول.
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