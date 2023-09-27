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مصر وإيران تبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات

9/27/2023 1:58:29 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع نظيره الإيراني إحسان خاندوري ، مقترحات لتطوير علاقات التعاون الاقتصادى بين مصر وإيران؛ على نحو يسهم في تعظيم جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

جاء ذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لهذا البنك متعدد الأطراف بشرم الشيخ.

‏وأشار إلى وجود اهتمام متبادل لتطوير المشروعات المشتركة القائمة بالفعل بين البلدين في مصر خاصة قطاع النقل البحري، وقطاع صناعة المنسوجات، بما يتسق مع توجهات الدولة لتوطين الصناعة.

وأضاف:“أننا لدينا بنية تحتية متطورة وذكية وخضراء قادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية، فضلًا على الحوافز الاستثمارية الجديدة التي توفر بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، ومنها: ((وثيقة سياسة ملكية الدولة)) و((الرخصة الذهبية))، و((برنامج الطروحات الحكومية))، على نحو يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويذلل أى عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية”.

من جانبه، قال إحسان خاندوري وزير المالية الإيراني:” نتطلع لتطوير وتعزيز علاقاتنا مع مصر بشتى المجالات؛ باعتبارها شريكًا بات يمتلك بنية تحتية أساسية متكاملة من المرافق والخدمات؛ تؤهله لتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي ترغب في التوسع والاستثمار في مصر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، ومهتمون بزيادة استثماراتنا في مصر”.

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