مصر وإيران تبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع نظيره الإيراني إحسان خاندوري
، مقترحات لتطوير علاقات التعاون الاقتصادى بين مصر وإيران؛ على نحو يسهم في تعظيم جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
جاء ذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لهذا البنك متعدد الأطراف بشرم الشيخ.
وأشار إلى وجود اهتمام متبادل لتطوير المشروعات المشتركة القائمة بالفعل بين البلدين في مصر خاصة قطاع النقل البحري، وقطاع صناعة المنسوجات، بما يتسق مع توجهات الدولة لتوطين الصناعة.
وأضاف:“أننا لدينا بنية تحتية متطورة وذكية وخضراء قادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية، فضلًا على الحوافز الاستثمارية الجديدة التي توفر بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، ومنها: ((وثيقة سياسة ملكية الدولة)) و((الرخصة الذهبية))، و((برنامج الطروحات الحكومية))، على نحو يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويذلل أى عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية”.
من جانبه، قال إحسان خاندوري وزير المالية الإيراني:” نتطلع لتطوير وتعزيز علاقاتنا مع مصر بشتى المجالات؛ باعتبارها شريكًا بات يمتلك بنية تحتية أساسية متكاملة من المرافق والخدمات؛ تؤهله لتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي ترغب في التوسع والاستثمار في مصر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، ومهتمون بزيادة استثماراتنا في مصر”.
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