أبو سومة للتنمية تستهدف 4.5 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال العام المقبل - جريدة البورصة

قال إبراهيم المسيرى، الرئيس التنفيذى لشركة أبو سومة للتنمية السياحية، مطور مشروع“سوما باى”، إن خطة الشركة خلال الفترة القادمة تستهدف زيادة حجم أعمالها وتنويع محفظة مشروعاتها من العقارات والفنادق والمنتجعات، لجذب شريحة أكبر من العملاء، والإسراع من معدلات التنفيذ بمشروعاتها القائمة.

وأضاف المسيرى، أن الشركة تعمل باستمرار على استكشاف فرص واتجاهات جديدة فى السوق العقارى، مثل سياحة الاستشفاء والسياحة البيئية والثقافية والرياضية، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين تجربة العملاء.

وأوضح أن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال العام الجارى، مقابل 4.5 مليار جنيه مبيعات مستهدفة خلال العام المقبل 2024.

وقال المسيرى إن معدلات التنفيذ فى مشروعات“أبو سومة للتنمية” تسير بشكل جيد وفقا للجداول الزمنية.

وأضاف أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية خلال الربع الأخير من العام الجارى، كما تستهدف ضخ 1.5 مليار جنيه خلال العام المقبل.

وأوضح أن“أبو سومة للتنمية” تستعد لافتتاح فندق بمدينة الغردقة خلال شهر ديسمبر المقبل بإجمالى استثمارات 600 مليون جنيه بطاقة استيعابية 180 غرفة، وذلك فى إطار خطتها لزيادة حجم أعمالها فى الشق الفندقى.

وأشار إلى أنه جارى العمل على تنفيذ فندق آخر فى الغردقة بطاقة 200 غرفة، ومن المقرر افتتاحه خلال عام 2025.

وقال المسيرى، إن الشركة انتهت من تنفيذ نسبة كبيرة من إنشاءات الفندق الجديد بهدف اللحاق بالموسم السياحى فى الغردقة والذى يبدأ فى شهر سبتمبر من كل عام، مضيفا أن الشركة تركز على السياحة الفاخرة وتهتم بجذب سائحين من تلك الفئة.

وأضاف أن سوق الاستثمار العقارى فى منطقة البحر الأحمر يعد سوقًا متنوعًا يلبى التفضيلات المختلفة والاحتياجات المتنوعة لكافة شرائح المستثمرين والمشترين على حدٍ سواء، ويختلف الطلب على المنتجات العقارية حسب الموقع والنوع والغرض منه.

وأوضح أن هناك حجم طلب كبير على العقارات ذات الوجهة البحرية والإطلالة المباشرة على البحر، فضلاً عن قربها من وسائل الترفيه والمرافق، وهذه الأنماط من العقارات تجذب المستخدمين ممن يبحثون عن نمط حياة يتسم بالرفاهية، وكذلك المستثمرين الذين يسعون للحصول على دخل من الإيجار وزيادة رأس المال.

وأشار إلى أن هناك طلبا متزايدا على العقارات الصديقة للبيئة التى تم تصميمها وبناؤها مع مراعاة مبادئ الاستدامة مثل كفاءة الطاقة والحفاظ على المياه وإدارة النفايات واستخدام المواد المحلية، فضلا عن الإقبال على الخدمات التى تعزز رفاهية السكان من خلال المنتجعات الصحية ومراكز اللياقة البدنية وخيارات الطعام الصحى، وهو ما نحرص على تقديمه أيضاً، لما لهذه العقارات من شعبية كبيرة بين المشترين الذين يسعون إلى تحقيق التوازن بين العمل والاستمتاع بالحياة.

وقال المسيرى، إن“أبو سومة للتنمية” فى مرحلة الدراسة للعديد من الفرص الاستثمارية، وذلك فى إطار توجه“سوما باى” المستمر نحو استكشاف فرصًا واتجاهات جديدة فى السوق.

وأضاف أن الشركة تعمل على توجيه نحو 30% من العقارات التابعة لها إلى الأجانب، كما يتم توجيه الباقى لصالح المصريين سواء المقيمين فى الداخل أو الخارج، لافتا إلى أن نسبة الإشغالات فى منتجع“سوما باى” بلغت 85% للأجانب و15% للمصريين.

وأوضح أن نشاط“أبو سومة للتنمية” فى مجال التعليم يعد استكمالاً لسلسلة المرافق والخدمات التى يتمتع بها رواد المنطقة بهدف تنميتها وتطويرها كمجتمع سكنى، بما يضمن مستوى خدمات يضاهى معايير الجودة للمدارس الدولية فى القاهرة والمحافظات الرئيسية، ويعزز استراتيجية الشركة لتطوير مجتمع مستدام متكامل الخدمات وأهمها المدارس.

وقال إنه من المقرر أن توفر مدرسة“جامز” تعليمًا عالى الجودة وموقع ملائم للعديد من الأسر فى الغردقة والبحر الأحمر بشكل عام على أن تكون جاهزة لاستقبال عدد من الطلاب خلال الشهر الجارى.

وأضاف أن“سوما باى” تمتلك محفظة أراض تبلغ نحو 10 ملايين متر مربع فى الوقت الراهن، حيث تقدر المساحة المقام عليها جميع المشروعات والفنادق والخدمات بنسبة 45%.

وأوضح أن هناك بعض المشروعات قيد التنفيذ، بالإضافة إلى عدد آخر من المشروعات المقرر افتتاحها قريباً، ومازال هناك العديد من الخطط الطموحة نحو مزيد من التوسعات فى الفترة القادمة، من أجل تلبية مختلف تفضيلات واحتياجات الزوار والعملاء.

وأشار إلى أن“سوما باى” تعمل على تطوير وتوسيع محفظتها من العقارات والمرافق لتلبية طلب مختلف الشرائح والفئات، كما تركز على جودة الخدمات المقدمة للعملاء، علاوة على الفعاليات المختلفة التى تنظمها بهدف تنشيط السياحة والترويج لمصر كوجهة سياحية من الدرجة الأولى.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة أبو سومة للتنمية السياحية، إن القطاع العقارى سواء المحلى أو العالمى يتأثر بالوضع الاقتصادى المتغير، كونه من أقوى القطاعات وأكثرها ديناميكية على مستوى العالم بشكل عام وفى مصر بشكل خاص.

وأضاف أن الأسعار ارتفعت خلال العام الحالى نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام ومواد البناء، ولكن القطاع العقارى المصرى قادر على مواجهة أية أزمات أو تحديات والعودة لحالة الانتعاش.