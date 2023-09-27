أبو سومة للتنمية تستهدف 4.5 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال العام المقبل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) 30% حصة الأجانب من إجمالى مبيعات الشركة التعاقدية ضخ استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه الربع الأخير من العام الجارى
قال إبراهيم المسيرى، الرئيس التنفيذى لشركة أبو سومة للتنمية السياحية، مطور مشروع“سوما باى”، إن خطة الشركة خلال الفترة القادمة تستهدف زيادة حجم أعمالها وتنويع محفظة مشروعاتها من العقارات والفنادق والمنتجعات، لجذب شريحة أكبر من العملاء، والإسراع من معدلات التنفيذ بمشروعاتها القائمة.
وأضاف المسيرى، أن الشركة تعمل باستمرار على استكشاف فرص واتجاهات جديدة فى السوق العقارى، مثل سياحة الاستشفاء والسياحة البيئية والثقافية والرياضية، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين تجربة العملاء.
وأوضح أن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال العام الجارى، مقابل 4.5 مليار جنيه مبيعات مستهدفة خلال العام المقبل 2024.
وقال المسيرى إن معدلات التنفيذ فى مشروعات“أبو سومة للتنمية” تسير بشكل جيد وفقا للجداول الزمنية.
وأضاف أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية خلال الربع الأخير من العام الجارى، كما تستهدف ضخ 1.5 مليار جنيه خلال العام المقبل. افتتاح فندق فى الغردقة ديسمبر 2023 باستثمارات 600 مليون جنيه
وأوضح أن“أبو سومة للتنمية” تستعد لافتتاح فندق بمدينة الغردقة خلال شهر ديسمبر المقبل بإجمالى استثمارات 600 مليون جنيه بطاقة استيعابية 180 غرفة، وذلك فى إطار خطتها لزيادة حجم أعمالها فى الشق الفندقى.
وأشار إلى أنه جارى العمل على تنفيذ فندق آخر فى الغردقة بطاقة 200 غرفة، ومن المقرر افتتاحه خلال عام 2025.
وقال المسيرى، إن الشركة انتهت من تنفيذ نسبة كبيرة من إنشاءات الفندق الجديد بهدف اللحاق بالموسم السياحى فى الغردقة والذى يبدأ فى شهر سبتمبر من كل عام، مضيفا أن الشركة تركز على السياحة الفاخرة وتهتم بجذب سائحين من تلك الفئة.
وأضاف أن سوق الاستثمار العقارى فى منطقة البحر الأحمر يعد سوقًا متنوعًا يلبى التفضيلات المختلفة والاحتياجات المتنوعة لكافة شرائح المستثمرين والمشترين على حدٍ سواء، ويختلف الطلب على المنتجات العقارية حسب الموقع والنوع والغرض منه.
وأوضح أن هناك حجم طلب كبير على العقارات ذات الوجهة البحرية والإطلالة المباشرة على البحر، فضلاً عن قربها من وسائل الترفيه والمرافق، وهذه الأنماط من العقارات تجذب المستخدمين ممن يبحثون عن نمط حياة يتسم بالرفاهية، وكذلك المستثمرين الذين يسعون للحصول على دخل من الإيجار وزيادة رأس المال.
وأشار إلى أن هناك طلبا متزايدا على العقارات الصديقة للبيئة التى تم تصميمها وبناؤها مع مراعاة مبادئ الاستدامة مثل كفاءة الطاقة والحفاظ على المياه وإدارة النفايات واستخدام المواد المحلية، فضلا عن الإقبال على الخدمات التى تعزز رفاهية السكان من خلال المنتجعات الصحية ومراكز اللياقة البدنية وخيارات الطعام الصحى، وهو ما نحرص على تقديمه أيضاً، لما لهذه العقارات من شعبية كبيرة بين المشترين الذين يسعون إلى تحقيق التوازن بين العمل والاستمتاع بالحياة.
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وقال المسيرى، إن“أبو سومة للتنمية” فى مرحلة الدراسة للعديد من الفرص الاستثمارية، وذلك فى إطار توجه“سوما باى” المستمر نحو استكشاف فرصًا واتجاهات جديدة فى السوق.
وأضاف أن الشركة تعمل على توجيه نحو 30% من العقارات التابعة لها إلى الأجانب، كما يتم توجيه الباقى لصالح المصريين سواء المقيمين فى الداخل أو الخارج، لافتا إلى أن نسبة الإشغالات فى منتجع“سوما باى” بلغت 85% للأجانب و15% للمصريين.
وأوضح أن نشاط“أبو سومة للتنمية” فى مجال التعليم يعد استكمالاً لسلسلة المرافق والخدمات التى يتمتع بها رواد المنطقة بهدف تنميتها وتطويرها كمجتمع سكنى، بما يضمن مستوى خدمات يضاهى معايير الجودة للمدارس الدولية فى القاهرة والمحافظات الرئيسية، ويعزز استراتيجية الشركة لتطوير مجتمع مستدام متكامل الخدمات وأهمها المدارس.
وقال إنه من المقرر أن توفر مدرسة“جامز” تعليمًا عالى الجودة وموقع ملائم للعديد من الأسر فى الغردقة والبحر الأحمر بشكل عام على أن تكون جاهزة لاستقبال عدد من الطلاب خلال الشهر الجارى. 10 ملايين متر مربع محفظة أراضى الشركة فى الوقت الحالى
وأضاف أن“سوما باى” تمتلك محفظة أراض تبلغ نحو 10 ملايين متر مربع فى الوقت الراهن، حيث تقدر المساحة المقام عليها جميع المشروعات والفنادق والخدمات بنسبة 45%.
وأوضح أن هناك بعض المشروعات قيد التنفيذ، بالإضافة إلى عدد آخر من المشروعات المقرر افتتاحها قريباً، ومازال هناك العديد من الخطط الطموحة نحو مزيد من التوسعات فى الفترة القادمة، من أجل تلبية مختلف تفضيلات واحتياجات الزوار والعملاء.
وأشار إلى أن“سوما باى” تعمل على تطوير وتوسيع محفظتها من العقارات والمرافق لتلبية طلب مختلف الشرائح والفئات، كما تركز على جودة الخدمات المقدمة للعملاء، علاوة على الفعاليات المختلفة التى تنظمها بهدف تنشيط السياحة والترويج لمصر كوجهة سياحية من الدرجة الأولى.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة أبو سومة للتنمية السياحية، إن القطاع العقارى سواء المحلى أو العالمى يتأثر بالوضع الاقتصادى المتغير، كونه من أقوى القطاعات وأكثرها ديناميكية على مستوى العالم بشكل عام وفى مصر بشكل خاص.
وأضاف أن الأسعار ارتفعت خلال العام الحالى نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام ومواد البناء، ولكن القطاع العقارى المصرى قادر على مواجهة أية أزمات أو تحديات والعودة لحالة الانتعاش.
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