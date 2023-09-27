سيتى إيدج للتطوير العقارى تخطط لتسليم 1123 وحدة خلال 2023 - جريدة البورصة

قال محمد الدهان، الرئيس التنفيذى لشركة“سيتى إيدج للتطوير العقارى”، إن الشركة تستهدف تسليم 1123 وحدة موزعة على مشروعات مختلفة خلال العام الجارى، بالتوازى مع الإسراع فى معدلات التنفيذ بالمشروعات القائمة.

وأضاف الدهان لـ”البورصة”، أنه من المخطط تسليم 166 فيلا مستقلة وتاون وتوين فيلا، و30 وحدة من الدوبلكس و15 منسيو فيلا فى مشروع إيتابا بمدينة الشيخ زايد، وتسليم 165 فيلا و250 شقة فى مشروع“المقصد” بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أنه سيتم تسليم 98 من المحلات التجارية والعيادات فى مشروع ممشى المقصد، وتسليم 200 شقة فى مشروع الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، و100 فيلا فى مشروع زاهية بمدينة المنصورة الجديدة، وتسليم 99 وحدة فى مشروع ماسبيرو.

يذكر أن شركة“سيتى إيدج” أطلقت مشروع“V40” خلال شهر مايو الماضى، والذى يعتبر أول مشروعاتها بمدينة القاهرة الجديدة باستثمارات تبلغ حوالى 10 مليارات جنيه، ويضم فيلات بمساحات مختلفة وسيتم تسليم المرحلة الأولى خلال 3 سنوات ونصف.

ويقام مشروع“V40” على مساحة 40 فدانًا منها 20 فدانا للفيلات السكنية وتتضمن 72 فيلا مقامة على مساحة بنائية قدرها 10 آلاف متر مربع بنسبة 12.5%، وباقى المساحة بنسبة 87.5% للمساحات الخضراء والمسطحات المائية والبحيرات التى تحيط بكافة جوانب المشروع.

وقال الدهان، إن شركة“سيتى إيدج” تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 24 مليار جنيه خلال العام الجارى، بينما بلغت مبيعات النصف الأول من العام 13.3 مليار جنيه.

“سيتى إيدج للتطوير العقارى” هى شركة مساهمة مصرية تم إطلاقها عام 2017 برأس مال 2 مليار جنيه بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان بحصة 75%، وبنك التعمير والإسكان بحصة 25%.

وتقوم الشركة بتطوير وإدارة تطوير مجموعة من المشروعات العقارية فى مصر والتى تتضمن العديد من فئات الأصول العقارية، بما فى ذلك عدد من المشروعات السكنية والمولات التجارية والفنادق والمطاعم والمكاتب الإدارية، ومن المشروعات التى تقوم بها مشروع أبراج العلمين والذى يستهدف تحويل المدينة الصغيرة إلى مقصد سياحى شهير فى شمال غرب مصر، كما تطور الشركة مشروع“المقصد” فى العاصمة الإدارية.