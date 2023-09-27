سيتى إيدج للتطوير العقارى تخطط لتسليم 1123 وحدة خلال 2023 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) الدهان: 24 مليار جنيه مبيعات تعاقدية مستهدفة العام الجارى
قال محمد الدهان، الرئيس التنفيذى لشركة“سيتى إيدج للتطوير العقارى”، إن الشركة تستهدف تسليم 1123 وحدة موزعة على مشروعات مختلفة خلال العام الجارى، بالتوازى مع الإسراع فى معدلات التنفيذ بالمشروعات القائمة.
وأضاف الدهان لـ”البورصة”، أنه من المخطط تسليم 166 فيلا مستقلة وتاون وتوين فيلا، و30 وحدة من الدوبلكس و15 منسيو فيلا فى مشروع إيتابا بمدينة الشيخ زايد، وتسليم 165 فيلا و250 شقة فى مشروع“المقصد” بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح أنه سيتم تسليم 98 من المحلات التجارية والعيادات فى مشروع ممشى المقصد، وتسليم 200 شقة فى مشروع الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، و100 فيلا فى مشروع زاهية بمدينة المنصورة الجديدة، وتسليم 99 وحدة فى مشروع ماسبيرو.
يذكر أن شركة“سيتى إيدج” أطلقت مشروع“V40” خلال شهر مايو الماضى، والذى يعتبر أول مشروعاتها بمدينة القاهرة الجديدة باستثمارات تبلغ حوالى 10 مليارات جنيه، ويضم فيلات بمساحات مختلفة وسيتم تسليم المرحلة الأولى خلال 3 سنوات ونصف.
ويقام مشروع“V40” على مساحة 40 فدانًا منها 20 فدانا للفيلات السكنية وتتضمن 72 فيلا مقامة على مساحة بنائية قدرها 10 آلاف متر مربع بنسبة 12.5%، وباقى المساحة بنسبة 87.5% للمساحات الخضراء والمسطحات المائية والبحيرات التى تحيط بكافة جوانب المشروع.
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وقال الدهان، إن شركة“سيتى إيدج” تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 24 مليار جنيه خلال العام الجارى، بينما بلغت مبيعات النصف الأول من العام 13.3 مليار جنيه.
“سيتى إيدج للتطوير العقارى” هى شركة مساهمة مصرية تم إطلاقها عام 2017 برأس مال 2 مليار جنيه بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان بحصة 75%، وبنك التعمير والإسكان بحصة 25%.
وتقوم الشركة بتطوير وإدارة تطوير مجموعة من المشروعات العقارية فى مصر والتى تتضمن العديد من فئات الأصول العقارية، بما فى ذلك عدد من المشروعات السكنية والمولات التجارية والفنادق والمطاعم والمكاتب الإدارية، ومن المشروعات التى تقوم بها مشروع أبراج العلمين والذى يستهدف تحويل المدينة الصغيرة إلى مقصد سياحى شهير فى شمال غرب مصر، كما تطور الشركة مشروع“المقصد” فى العاصمة الإدارية.
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