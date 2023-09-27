((إنرشيا للتنمية العقارية)) تستهدف تسليم 650 وحدة بمشروعاتها خلال 2023 - جريدة البورصة

قال المهندس أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، إنَّ الشركة تستهدف تسليم 650 وحدة بمشروعاتها خلال عام 2023، منها 300 وحدة فى مشروع ((چيفيرا)).

وأضاف العدوى، أن مشروع ((چيفيرا)) يعد أكبر مشروعات الشركة بمساحة إجمالية تبلغ 5.4 مليون متر مربع، ويضم المشروع وحدات متنوعة ما بين فيلات منفصلة وتوين هاوس وتاون هاوس وشاليهات وشققاً واستديو بمساحات متنوعة.

وأوضح أن ((إنرشيا للتنمية العقارية)) حصلت على القرار الوزارى لمشروع ((چيفيرا)) بعدما وقعت العقود النهائية الخاصة بأراضى المشروع فى أعقاب نقل ولاية أراضى الساحل الشمالى من محافظة مطروح إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى خطوة تعطى المشروع المزيد من المرونة والكفاءة فى المخطط التفصيلى والمزيد من تنوع الخدمات داخله.

وقال العدوى، إن المشروع يضم 3 فنادق بإجمالى 400 غرفة تقريباً، بالإضافة إلى شقق فندقية، ونستهدف أن يبدأ تشغيل أول فندق بالمشروع خلال صيف 2025، كما تم التعاقد مع شركتى ((داركو للمقاولات)) و((مودرن إنتريورز)) لتنفيذ أعمال جديدة بمشروع ((چيفيرا)) بقيمة إجمالية تبلغ نحو 450 مليون جنيه. وأضاف أن التعاقد مع شركة داركو للمقاولات يتضمن تنفيذ 76 مبنى بإجمالى 189 وحدة، كما يتضمن التعاقد مع شركة مودرن إنتريورز تنفيذ 135 مبنى بإجمالى 299 وحدة.

وتابع: ((نجحنا فى بيع حوالى 5 آلاف وحدة بإجمالى مشروعاتنا، وباقى الوحدات ما بين إنهاء التنفيذ والتشطيب، ونستهدف فى مشروعاتنا تدشين حياة متكاملة للعملاء)).

وأشار إلى إن إجمالى محفظة مشروعات ((إنرشيا للتنمية العقارية)) يضم 8 مشروعات، تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 4 مشروعات تتنوع بين السكنية والتجارية فى القاهرة والبحر الأحمر.

وقال إن الشركة انتهت من تسليم مشروع ((Soleya)) بمنطقة غرب القاهرة، وهو مشروع سكنى متكامل، يقع على مساحة 19 فداناً، ويضم شققاً سكنية وتاون هاوس وتوين هاوس وفيلات منفصلة، بإجمالى 172 وحدة بنسبة بنائية تصل إلى 22% فقط من إجمالى مساحة المشروع.

وأضاف أنه تم تسليم المرحلة الأولى والثانية من مشروع ((Joulz))، وهو مشروع سكنى متكامل يقع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، بمساحة 115 فداناً، ويضم 1152 وحدة سكنية تتنوع بين شقق سكنية، وتاون هاوس، وتوين هاوس، وفيلات منفصلة، بمساحات متنوعة.

كما تم تسليم مشروع G-Cribs Phase I & II فى الجونة بالكامل، وهو مشروع سكنى متكامل يقع على مساحة 42 ألف متر مربع، ويضم المشروع 330 وحدة بمساحات متنوعة ما بين استوديوهات وشقق سكنية.

وأوضح أن ((إنرشيا للتنمية العقارية)) تنفذ مشروع ((Brix)) وهو عبارة عن مشروع سكنى متكامل يضم 194 وحدة، ويقع على مساحة 44 ألف متر مربع، وتبلغ النسبة البنائية للمشروع 25%.

وقال العدوى، إن مبيعات الشركة للعملاء من خارج مصر تبلغ حوالى 13% ومعظمهم خليجيون.

وأضاف: ((كان هناك تواجد قوى للخليجيين فى منطقة الساحل الشمالى خلال موسم صيف 2023، حيث يتميز العقار فى مصر بتنافسية شديدة نظراً لانخفاض السعر مقارنة بالأسعار العالمية، مع توفر الخدمات عقب تشغيل الدولة لمدينة العلمين الجديدة)).

وأوضح أن ((إنرشيا للتنمية العقارية)) تواجدت فى معرض سيتى سكيب مصر 2023، وطرحت الشركة خلال المعرض وحدات بمشروع ((چيفيرا)) بأنظمة متنوعة وفترات سداد تصل إلى 9 سنوات.