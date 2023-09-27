((إنرشيا للتنمية العقارية)) تستهدف تسليم 650 وحدة بمشروعاتها خلال 2023 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشركة حصلت على القرار الوزارى لمشروع ((چيفيرا)) فى الساحل الشمالى
قال المهندس أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، إنَّ الشركة تستهدف تسليم 650 وحدة بمشروعاتها خلال عام 2023، منها 300 وحدة فى مشروع ((چيفيرا)).
وأضاف العدوى، أن مشروع ((چيفيرا)) يعد أكبر مشروعات الشركة بمساحة إجمالية تبلغ 5.4 مليون متر مربع، ويضم المشروع وحدات متنوعة ما بين فيلات منفصلة وتوين هاوس وتاون هاوس وشاليهات وشققاً واستديو بمساحات متنوعة.
وأوضح أن ((إنرشيا للتنمية العقارية)) حصلت على القرار الوزارى لمشروع ((چيفيرا)) بعدما وقعت العقود النهائية الخاصة بأراضى المشروع فى أعقاب نقل ولاية أراضى الساحل الشمالى من محافظة مطروح إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى خطوة تعطى المشروع المزيد من المرونة والكفاءة فى المخطط التفصيلى والمزيد من تنوع الخدمات داخله.
وقال العدوى، إن المشروع يضم 3 فنادق بإجمالى 400 غرفة تقريباً، بالإضافة إلى شقق فندقية، ونستهدف أن يبدأ تشغيل أول فندق بالمشروع خلال صيف 2025، كما تم التعاقد مع شركتى ((داركو للمقاولات)) و((مودرن إنتريورز)) لتنفيذ أعمال جديدة بمشروع ((چيفيرا)) بقيمة إجمالية تبلغ نحو 450 مليون جنيه. وأضاف أن التعاقد مع شركة داركو للمقاولات يتضمن تنفيذ 76 مبنى بإجمالى 189 وحدة، كما يتضمن التعاقد مع شركة مودرن إنتريورز تنفيذ 135 مبنى بإجمالى 299 وحدة. بيع حوالى 5 آلاف وحدة فى جميع مشروعات الشركة
وتابع: ((نجحنا فى بيع حوالى 5 آلاف وحدة بإجمالى مشروعاتنا، وباقى الوحدات ما بين إنهاء التنفيذ والتشطيب، ونستهدف فى مشروعاتنا تدشين حياة متكاملة للعملاء)).
وأشار إلى إن إجمالى محفظة مشروعات ((إنرشيا للتنمية العقارية)) يضم 8 مشروعات، تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 4 مشروعات تتنوع بين السكنية والتجارية فى القاهرة والبحر الأحمر.
وقال إن الشركة انتهت من تسليم مشروع ((Soleya)) بمنطقة غرب القاهرة، وهو مشروع سكنى متكامل، يقع على مساحة 19 فداناً، ويضم شققاً سكنية وتاون هاوس وتوين هاوس وفيلات منفصلة، بإجمالى 172 وحدة بنسبة بنائية تصل إلى 22% فقط من إجمالى مساحة المشروع.
وأضاف أنه تم تسليم المرحلة الأولى والثانية من مشروع ((Joulz))، وهو مشروع سكنى متكامل يقع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، بمساحة 115 فداناً، ويضم 1152 وحدة سكنية تتنوع بين شقق سكنية، وتاون هاوس، وتوين هاوس، وفيلات منفصلة، بمساحات متنوعة.
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كما تم تسليم مشروع G-Cribs Phase I & II فى الجونة بالكامل، وهو مشروع سكنى متكامل يقع على مساحة 42 ألف متر مربع، ويضم المشروع 330 وحدة بمساحات متنوعة ما بين استوديوهات وشقق سكنية.
وأوضح أن ((إنرشيا للتنمية العقارية)) تنفذ مشروع ((Brix)) وهو عبارة عن مشروع سكنى متكامل يضم 194 وحدة، ويقع على مساحة 44 ألف متر مربع، وتبلغ النسبة البنائية للمشروع 25%.
وقال العدوى، إن مبيعات الشركة للعملاء من خارج مصر تبلغ حوالى 13% ومعظمهم خليجيون.
وأضاف: ((كان هناك تواجد قوى للخليجيين فى منطقة الساحل الشمالى خلال موسم صيف 2023، حيث يتميز العقار فى مصر بتنافسية شديدة نظراً لانخفاض السعر مقارنة بالأسعار العالمية، مع توفر الخدمات عقب تشغيل الدولة لمدينة العلمين الجديدة)).
وأوضح أن ((إنرشيا للتنمية العقارية)) تواجدت فى معرض سيتى سكيب مصر 2023، وطرحت الشركة خلال المعرض وحدات بمشروع ((چيفيرا)) بأنظمة متنوعة وفترات سداد تصل إلى 9 سنوات.
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