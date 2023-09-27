عمر الطيبى: TLD تضخ 600 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية خلال 2023 - جريدة البورصة

قال عمر الطيبى نائب رئيس مجلس إدارة شركة“The Land Developers”، إن الشركة ضخت 600 مليون جنيه لاستكمال الأعمال الإنشائية بمشروعاتها خلال العام الجارى 2023.

وأضاف الطيبى لـ”البورصة”، أن السوق العقارى المصرى يشهد تغيرات سريعة ومستمرة فى أسعار مواد البناء والتشييد، موضحا أن الشركة تنفذ مشروع“أرمونيا” فى العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالى استثمارات 4 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن مشروع“أرمونيا” تم إطلاقه فى عام 2019، وتم الانتهاء من بيع 45% من وحدات المشروع.

وقال إن مبيعات المرحلتين الأولى والثانية من مشروع“أرمونيا” وصلت إلى 1000 وحدة سكنية، وقامت الشركة بضخ أكثر من مليار جنيه استثمارات بالمرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

وأضاف عمر الطيبى، أن الشركة تمتلك محفظة أراضى كبيرة ومتنوعة تصل إلى 52 فدانا بتكلفة استثمارية بلغت نحو 4 مليارات جنيه.

وأوضح أن شركة“TLD” لديها خطة تسليمات طموحة بمشروعاتها خلال الفترة المقبلة، ومن المستهدف تسليم 140 وحدة بمشروع“أرمونيا” فى العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية العام الجارى، بالإضافة إلى الانتهاء من بناء 11 هيكلا لمبانى جديدة ويتبقى 9 مبان تحت الإنشاء.

وقال إن شركة“TLD” منذ نشأتها تعتمد على التمويل الذاتى فى تنفيذ مشروعاتها لأنها تمتلك ملاءة مالية كبيرة تجعلها تستطيع الانتهاء من مشروعاتها دون اللجوء إلى آليات تمويلية أخرى.

وأضاف أن الشركة تعتمد ضمن استراتيجيتها على تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمشروعاتها خاصة خلال الفترة الحالية للتحوط من أى أزمات من الممكن أن تحدث وتتسبب فى ارتفاع أسعار مواد البناء وخامات التشطيب.

وأوضح عمر الطيبى:“الفترة الماضية شهدت زيادات كبيرة فى أسعار العقارات، مما أجبر الشركة على زيادة أسعار منتجاتها بنسبة 45% خلال عام 2022، ومع بداية العام الجارى قمنا بزيادات جديدة فى الأسعار بنسبة 25% بسبب الارتفاعات الكبيرة فى تكاليف مواد البناء”.

وتوقع زيادة الطلب على شراء العقارات خلال الربع الأخير من العام الجارى، وتابع الطيبى:“ما يتردد خلال الفترة الماضية بأن نسب الإقبال على شراء العقارات انخفضت غير صحيح لأننا دائما فى احتياج للعقار بسبب زيادة عدد السكان سنويا بالإضافة إلى الطلب الاستثمارى”.

وقال إن الشركة تدرس عددا من الفرص الاستثمارية الجديدة فى السعودية، مشيدا بالتعاون بين وزارة الإسكان المصرية ونظيرتها السعودية من أجل فتح أسواق جديدة للمطورين المصريين بالمملكة فى ظل النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها خلال الفترة الحالية.

وأضاف عمر الطيبى، أن شركة“TLD” تعتزم المشاركة فى عدد من المؤتمرات والمعارض العقارية المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن 60% من عملاء الشركة بمشروع“أرمونيا” فى العاصمة الإدارية الجديدة من المصريين العاملين بالخارج وخاصة من السعودية.

وأشار إلى أن الشركة تعتمد فى تنفيذ مشروعاتها على استخدام الأساليب العلمية الحديثة فى البناء رغم تكلفتها المرتفعة ولكنها لها العديد من الفوائد خاصة فى مرحلة تشغيل المشروع ويستفيد منها العملاء المقيمين بالمشروع من توفير فى فواتير المياه والكهرباء وغيرها.

وقال إن شركة“TLD” تدرس خلال الفترة المقبلة التعاقد مع إحدى شركات الاتصالات لإبرام بروتوكول تعاون معها فى مشروع“أرمونيا” بالعاصمة الإدارية.

وأضاف أن الشركة طرحت خلال العام الجارى مشروع“il Bayou” بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر على مساحة 45 ألف متر مربع، ومن المستهدف تسليم المشروع مع بداية عام 2025.

وأوضح عمر الطيبى، أن التكلفة الاستثمارية لمشروع“il Bayou” بلغت نحو 500 مليون جنيه بإجمالى 85 وحدة سكنية متنوعة وتم بيع المرحلة الأولى بالكامل والتى تمثل 35% من المشروع، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد تنفيذ الأعمال الإنشائية لـ30 وحدة بالمشروع.