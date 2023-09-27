عمر الطيبى: TLD تضخ 600 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية خلال 2023 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشركة تخطط للتوسع الخارجى وتدرس فرصا استثمارية فى السعودية بيع المرحلة الأولى بالكامل من مشروع ((il Bayou)) فى سهل حشيش
قال عمر الطيبى نائب رئيس مجلس إدارة شركة“The Land Developers”، إن الشركة ضخت 600 مليون جنيه لاستكمال الأعمال الإنشائية بمشروعاتها خلال العام الجارى 2023.
وأضاف الطيبى لـ”البورصة”، أن السوق العقارى المصرى يشهد تغيرات سريعة ومستمرة فى أسعار مواد البناء والتشييد، موضحا أن الشركة تنفذ مشروع“أرمونيا” فى العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالى استثمارات 4 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن مشروع“أرمونيا” تم إطلاقه فى عام 2019، وتم الانتهاء من بيع 45% من وحدات المشروع.
وقال إن مبيعات المرحلتين الأولى والثانية من مشروع“أرمونيا” وصلت إلى 1000 وحدة سكنية، وقامت الشركة بضخ أكثر من مليار جنيه استثمارات بالمرحلتين الأولى والثانية من المشروع.
وأضاف عمر الطيبى، أن الشركة تمتلك محفظة أراضى كبيرة ومتنوعة تصل إلى 52 فدانا بتكلفة استثمارية بلغت نحو 4 مليارات جنيه.
وأوضح أن شركة“TLD” لديها خطة تسليمات طموحة بمشروعاتها خلال الفترة المقبلة، ومن المستهدف تسليم 140 وحدة بمشروع“أرمونيا” فى العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية العام الجارى، بالإضافة إلى الانتهاء من بناء 11 هيكلا لمبانى جديدة ويتبقى 9 مبان تحت الإنشاء.
وقال إن شركة“TLD” منذ نشأتها تعتمد على التمويل الذاتى فى تنفيذ مشروعاتها لأنها تمتلك ملاءة مالية كبيرة تجعلها تستطيع الانتهاء من مشروعاتها دون اللجوء إلى آليات تمويلية أخرى.
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وأضاف أن الشركة تعتمد ضمن استراتيجيتها على تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمشروعاتها خاصة خلال الفترة الحالية للتحوط من أى أزمات من الممكن أن تحدث وتتسبب فى ارتفاع أسعار مواد البناء وخامات التشطيب.
وأوضح عمر الطيبى:“الفترة الماضية شهدت زيادات كبيرة فى أسعار العقارات، مما أجبر الشركة على زيادة أسعار منتجاتها بنسبة 45% خلال عام 2022، ومع بداية العام الجارى قمنا بزيادات جديدة فى الأسعار بنسبة 25% بسبب الارتفاعات الكبيرة فى تكاليف مواد البناء”.
وتوقع زيادة الطلب على شراء العقارات خلال الربع الأخير من العام الجارى، وتابع الطيبى:“ما يتردد خلال الفترة الماضية بأن نسب الإقبال على شراء العقارات انخفضت غير صحيح لأننا دائما فى احتياج للعقار بسبب زيادة عدد السكان سنويا بالإضافة إلى الطلب الاستثمارى”. 60% حصة المصريين العاملين بالخارج من مبيعات مشروع“أرمونيا”
وقال إن الشركة تدرس عددا من الفرص الاستثمارية الجديدة فى السعودية، مشيدا بالتعاون بين وزارة الإسكان المصرية ونظيرتها السعودية من أجل فتح أسواق جديدة للمطورين المصريين بالمملكة فى ظل النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها خلال الفترة الحالية.
وأضاف عمر الطيبى، أن شركة“TLD” تعتزم المشاركة فى عدد من المؤتمرات والمعارض العقارية المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن 60% من عملاء الشركة بمشروع“أرمونيا” فى العاصمة الإدارية الجديدة من المصريين العاملين بالخارج وخاصة من السعودية.
وأشار إلى أن الشركة تعتمد فى تنفيذ مشروعاتها على استخدام الأساليب العلمية الحديثة فى البناء رغم تكلفتها المرتفعة ولكنها لها العديد من الفوائد خاصة فى مرحلة تشغيل المشروع ويستفيد منها العملاء المقيمين بالمشروع من توفير فى فواتير المياه والكهرباء وغيرها.
وقال إن شركة“TLD” تدرس خلال الفترة المقبلة التعاقد مع إحدى شركات الاتصالات لإبرام بروتوكول تعاون معها فى مشروع“أرمونيا” بالعاصمة الإدارية.
وأضاف أن الشركة طرحت خلال العام الجارى مشروع“il Bayou” بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر على مساحة 45 ألف متر مربع، ومن المستهدف تسليم المشروع مع بداية عام 2025.
وأوضح عمر الطيبى، أن التكلفة الاستثمارية لمشروع“il Bayou” بلغت نحو 500 مليون جنيه بإجمالى 85 وحدة سكنية متنوعة وتم بيع المرحلة الأولى بالكامل والتى تمثل 35% من المشروع، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد تنفيذ الأعمال الإنشائية لـ30 وحدة بالمشروع.
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