سيراك للتطوير العقارى تخطط لطرح مشروعين ضمن خطتها التوسعية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تطوير مشروع فى الساحل الشمالى بمساحة 80 فدانًا تنفيذ مشروع تجارى فى“القاهرة الجديدة” بمساحة 20 ألف متر
قال كريم مأمون، الرئيس التنفيذى لشركة سيراك للتطوير العقارى، إن خطة الشركة فى الفترة القادمة تركز على زيادة حجم أعمالها من خلال دراسة عدة مشروعات جديدة بعدد من المناطق.
وأضاف مأمون لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف التوسع من خلال طرح مشروعين الأول بنشاط سكنى سياحى على مساحة 80 فدانًا بمنطقة الساحل الشمالى.
وأوضح أن المشروع الآخر على مساحة 20 ألف متر مربع فى مدينة القاهرة الجديدة بنشاط تجارى إدارى، وذلك ضمن خطة الشركة للتوسع فى المشروعات التجارية والإدارية بشكل أكبر.
وقال مأمون، إن“سيراك للتطوير” حققت نسبة مبيعات تعاقدية بلغت 50% من إجمالى وحدات مشروعاتها، ومنها مشروع ((سيتى هول التجمع))، و((سيتى هول العاصمة))، و((ألورا الساحل الشمالى)).
وأضاف أن خطط الشركة فى تحقيق المبيعات تقوم على عدم بيع المشروع بأكمله حيث يتم الاحتفاظ بمخزون من الوحدات، حتى تتمكن الشركة من الحفاظ على القيمة الفعلية بالنسبة للتكلفة وبالتالى يضمن العميل استكمال المطور العقارى لتنفيذ مشروعاته القائمة.
وأوضح مأمون، أن“سيراك للتطوير” وصلت بنسبة إنشاءات مشروع ((سيتى هول التجمع)) إلى 40% خلال مدة لا تتجاوز 8 أشهر، وأيضا نسبة 40% بمشروع“ألورا” فى الساحل الشمالى، و70% بمشروع“سيتى هول العاصمة”، وذلك رغم أن خطة الشركة تتضمن تسليم المشروعات خلال 3 أو 4 سنوات مقبلة.
وقال إن الشركة تدرس فى الوقت الحالى عددا من المشروعات السكنية بعدد من المناطق، لتنويع محفظة مشروعاتها فى السوق العقارى المصرى.
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وأضاف أن القطاع العقارى شهد عددا من التحديات خلال الفترة الماضية من تضخم وارتفاع أسعار مواد البناء ونقص الخامات، مما نتج عنه ارتفاع فى تكلفة التنفيذ وبالتالى ارتفاع سعر المنتج العقارى النهائى.
وأوضح أن شركات التطوير لجأت لرفع أسعار منتجاتها العقارية لتعويض الزيادة فى الأسعار وتكلفة التنفيذ، وتابع مأمون:“نسبة الزيادة فى الأسعار خلال العام الجارى تتراوح من 15 إلى 20%”.
وحول خطة“سيراك للتطوير” التسويقية لزيادة المبيعات، قال مأمون إن للشركة خطة مختلفة فهى لا تفكر بالتسويق فى شكل الإعلانات بقدر ما تفكر به من ناحية البناء.
وأضاف: ((أرى أن الإنشاءات فى الوقت الحالى أفضل بكثير من الناحية التسويقية، وهناك العديد من المطورين الذين لديهم نسبة إنشاءات عالية وحققوا نسبة مبيعات مرتفعة أيضا، لذلك الشركة تركز فى الوقت الراهن على الإنشاءات أكثر من أى شئ آخر)).
وأوضح مأمون، أن الشركة تعتمد على كافة آليات التسويق والتى من ضمنها المعارض العقارية، وتابع:“الشركة عندما تقرر المشاركة فى أحد المعارض فهى على ثقة بإمكانية الوصول إلى شريحة كبيرة من العملاء وتلبية اهتماماتها فى الشراء”.
وقال إن خطة“سيراك للتطوير” تركز على عدة عوامل وهى اختيار فريق يمتلك خبرات فى السوق المصرى والإنشاءات، وتابع:“عندما تمتلك الشركة ملاءة مالية جيدة تقوم بشراء الأراضى والبدء فى عملية البناء ما يعطى ثقة للعميل بقدرة الشركة على تسليم المشروع فى الوقت المتفق عليه”.
وأضاف مأمون، أن أنظمة السداد الطويلة تضر بأى مطور عقارى، خاصة مع تغير قيمة العملة وارتفاع أسعار مواد البناء وزيادة تكلفة الإنشاءات، لذلك من الأفضل اتباع أنظمة سداد قصيرة الأجل.
كتبت: أمل سعداوى
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