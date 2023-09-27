سيراك للتطوير العقارى تخطط لطرح مشروعين ضمن خطتها التوسعية - جريدة البورصة

قال كريم مأمون، الرئيس التنفيذى لشركة سيراك للتطوير العقارى، إن خطة الشركة فى الفترة القادمة تركز على زيادة حجم أعمالها من خلال دراسة عدة مشروعات جديدة بعدد من المناطق.

وأضاف مأمون لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف التوسع من خلال طرح مشروعين الأول بنشاط سكنى سياحى على مساحة 80 فدانًا بمنطقة الساحل الشمالى.

وأوضح أن المشروع الآخر على مساحة 20 ألف متر مربع فى مدينة القاهرة الجديدة بنشاط تجارى إدارى، وذلك ضمن خطة الشركة للتوسع فى المشروعات التجارية والإدارية بشكل أكبر.

وقال مأمون، إن“سيراك للتطوير” حققت نسبة مبيعات تعاقدية بلغت 50% من إجمالى وحدات مشروعاتها، ومنها مشروع ((سيتى هول التجمع))، و((سيتى هول العاصمة))، و((ألورا الساحل الشمالى)).

وأضاف أن خطط الشركة فى تحقيق المبيعات تقوم على عدم بيع المشروع بأكمله حيث يتم الاحتفاظ بمخزون من الوحدات، حتى تتمكن الشركة من الحفاظ على القيمة الفعلية بالنسبة للتكلفة وبالتالى يضمن العميل استكمال المطور العقارى لتنفيذ مشروعاته القائمة.

وأوضح مأمون، أن“سيراك للتطوير” وصلت بنسبة إنشاءات مشروع ((سيتى هول التجمع)) إلى 40% خلال مدة لا تتجاوز 8 أشهر، وأيضا نسبة 40% بمشروع“ألورا” فى الساحل الشمالى، و70% بمشروع“سيتى هول العاصمة”، وذلك رغم أن خطة الشركة تتضمن تسليم المشروعات خلال 3 أو 4 سنوات مقبلة.

وقال إن الشركة تدرس فى الوقت الحالى عددا من المشروعات السكنية بعدد من المناطق، لتنويع محفظة مشروعاتها فى السوق العقارى المصرى.

وأضاف أن القطاع العقارى شهد عددا من التحديات خلال الفترة الماضية من تضخم وارتفاع أسعار مواد البناء ونقص الخامات، مما نتج عنه ارتفاع فى تكلفة التنفيذ وبالتالى ارتفاع سعر المنتج العقارى النهائى.

وأوضح أن شركات التطوير لجأت لرفع أسعار منتجاتها العقارية لتعويض الزيادة فى الأسعار وتكلفة التنفيذ، وتابع مأمون:“نسبة الزيادة فى الأسعار خلال العام الجارى تتراوح من 15 إلى 20%”.

وحول خطة“سيراك للتطوير” التسويقية لزيادة المبيعات، قال مأمون إن للشركة خطة مختلفة فهى لا تفكر بالتسويق فى شكل الإعلانات بقدر ما تفكر به من ناحية البناء.

وأضاف: ((أرى أن الإنشاءات فى الوقت الحالى أفضل بكثير من الناحية التسويقية، وهناك العديد من المطورين الذين لديهم نسبة إنشاءات عالية وحققوا نسبة مبيعات مرتفعة أيضا، لذلك الشركة تركز فى الوقت الراهن على الإنشاءات أكثر من أى شئ آخر)).

وأوضح مأمون، أن الشركة تعتمد على كافة آليات التسويق والتى من ضمنها المعارض العقارية، وتابع:“الشركة عندما تقرر المشاركة فى أحد المعارض فهى على ثقة بإمكانية الوصول إلى شريحة كبيرة من العملاء وتلبية اهتماماتها فى الشراء”.

وقال إن خطة“سيراك للتطوير” تركز على عدة عوامل وهى اختيار فريق يمتلك خبرات فى السوق المصرى والإنشاءات، وتابع:“عندما تمتلك الشركة ملاءة مالية جيدة تقوم بشراء الأراضى والبدء فى عملية البناء ما يعطى ثقة للعميل بقدرة الشركة على تسليم المشروع فى الوقت المتفق عليه”.

وأضاف مأمون، أن أنظمة السداد الطويلة تضر بأى مطور عقارى، خاصة مع تغير قيمة العملة وارتفاع أسعار مواد البناء وزيادة تكلفة الإنشاءات، لذلك من الأفضل اتباع أنظمة سداد قصيرة الأجل.

كتبت: أمل سعداوى