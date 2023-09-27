((الشق الفندقى)) محور جديد للمنافسة بين الشركات العقارية - جريدة البورصة

يرى خبراء ومتعاملون فى القطاع العقارى، أنَّ ((الشق الفندقى)) أصبح محوراً جديداً للمنافسة بين الشركات العقارية، خاصة فى المناطق الساحلية مثل العين السخنة، والساحل الشمالى.

وشهدت الفترة الماضية إعلان العديد من شركات التطوير العقارى توسعها فى تطوير أجزاء فندقية ضمن مشروعاتها العقارية سواء كانت وحدات فندقية أو فنادق

واتفق الخبراء، أن صيف عام 2023 كان الأقوى والأكثر تنافسية بين المطورين للحصول على أراضٍ جديدة بالمناطق الساحلية، وإقامة مشاريع فندقية، خاصة مع خطة الحكومة للوصول إلى 500 ألف غرفة فندقية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ نجاح السوق العقارى سواء القطاع الخاص أو الحكومى فى تنفيذ خطة الدولة بالوصول إلى 500 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2028 سوف يحقق عوائد كبيرة للاقتصاد المصرى بشكل عام.

وأضاف ((سعد الدين))، أن التوسع فى إنشاء الغرف الفندقية يسهم بشكل كبير فى ملف تصدير العقار؛ لأنه الأكثر طلباً من العملاء الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج؛ حيث يتوافر فيه العديد من المزايا التى يطلبها العملاء بالخارج.

وأوضح، أنه يجب منح التسهيلات والحوافز للمطورين العقاريين من جانب الحكومة، من خلال زيادة المساحات الفندقية فى المشروعات السكنية للتوسع فى إنشاء الغرف الفندقية.

وتابع ((سعد الدين)): ((لدينا مطورون عقاريون يمتلكون خبرات كبيرة ويستطيعون تنفيذ مشروعات كبرى تتماشى مع خطة الدولة، ولكن يجب توفير التعاون الكامل بين الجهات المسئولة عن هذا الملف والممثلة فى وزارتى السياحة والإسكان من جهة والمطورين من جهة أخرى)).

وأشار إلى أهمية توسع المطورين فى بناء الغرف الفندقية صغيرة المساحة؛ لأنها الأكثر طلباً من جانب العملاء خلال الفترة الماضية؛ نظراً إلى السعر التنافسى الذى يجذب شريحة كبيرة من العملاء، مقارنة بأسعار الغرف كبيرة المساحة.

وقال كريم مأمون، الرئيس التنفيذى لشركة سيراك للتطوير العقارى، إنه يجب توفير خطة تنفيذية واضحة وتنسيق وتعاون كامل بين الحكومة والمطورين لتحقيق رؤية الدولة بالوصول إلى 500 ألف غرفة فندقية خلال 5 سنوات.

وأضاف ((مأمون))، أن هناك إقبالاً كبيراً من جانب المطورين العقاريين للحصول على أراضٍ فى منطقة الساحل الشمالى لإقامة مشاريع فندقية؛ نتيجة ارتفاع الطلب عليها من قِبل العملاء.

وتابع ((مأمون)): ((نستطيع بناء أكثر من 500 ألف غرفة فندقية خلال السنوات الخمس القادمة، وتحقيق خطة الدولة بشرط أن يكون هناك رؤية تشغيلية جيدة ومتابعة مستمرة من جانب الحكومة للمشاريع التى تنفذ)).

وأكد ضرورة أن تقدم الحكومة حوافز للمطورين لتشجيعهم على إقامة المزيد من المشاريع من خلال طرح الأراضى بأسعار مقبولة وغير مبالغ فيها، موضحاً أن الأسعار التى يتم طرحها بمنطقة الساحل الشمالى مرتفعة للغاية.

وقال ((مأمون))، إنَّ الحكومة تركز على بيع الأراضى للمطورين وتحقيق مكاسب منها، مع العلم أنها يمكنها تحقيق مكاسب أكبر بكثير عند تقديم الحوافز والتسهيلات للمطورين بإقامة مشاريع فندقية لما تحققه من عوائد كثيرة للدولة منها توفير العملة الصعبة.

وأضاف أنه يجب على المطورين الذين ينفذون مشروعات فندقية التعاقد مع شركات إدارات فندقية عالمية لإدارة الفنادق لضمان جودة التشغيل والخدمات المقدمة للعملاء.

وأشار إلى وجود إقبال ملحوظ من مستثمرى الخليج على إقامة مشاريع فندقية داخل مصر لا سيما فى الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة، وهو ما يزيد من قوة المنافسة بين الشركات المصرية والخليجية بهذه المناطق؛ لأنها تتميز بالطلب المرتفع عليها.

وقالت عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن القطاع الخاص وحده لا يستطيع تحقيق رؤية الدولة بتنفيذ 500 ألف غرفة فندقية خلال 5 سنوات، ولكن يجب مشاركة الحكومة وتهيئة المناخ للمستثمرين.

وأضافت ((عصام))، أن الحكومة عليها توفير الأراضى بسعر مناسب فى المناطق الساحلية وإنشاء الطرق المناسبة والمرافق الأساسية والخدمات العامة لتمهيد الطريق أمام المستثمرين.

وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً فى الطلب على شراء الغرف الفندقية، لا سيما من مواطنى الخليج والمصريين المقيمين بالخارج، ما دفع العديد من المطورين إلى التوسع فى إنشاء مشاريع فندقية لأنها تحقق عوائد جيدة بالنسبة لهم فى ظل حجم الطلب المرتفع عليها.

وقالت ((عصام))، إنَّ الفترة الماضية شهدت مبيعات تعاقدية كبيرة للعديد من الشركات فى المناطق الساحلية لاسيما فى الساحل الشمالى، وذلك بمعدلات كبيرة لم يشهدها السوق العقارى من قبل نتيجة زيادة الطلب على شراء العقار باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار.