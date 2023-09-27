6 مليارات جنيه مبيعات ريدكون بمشروع جولدن جيت النصف الأول من 2023 - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) بدء تسليم وحدات المرحلة الأولى من المشروع الربع الأخير من 2024 الشركة ضخت مليار جنيه فى إنشاءات“جولدن جيت” خلال أول 8 أشهر
قال أحمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمشروع“جولدن جيت” بلغت أكثر من 6 مليارات جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك من إجمالى مبيعات مستهدفة بقيمة 10 مليارات جنيه خلال العام الجارى.
وأضاف عبدالله، أن“ريدكون” تركز فى الوقت الحالى على الإسراع من معدلات التنفيذ بمشروع جولدن جيت بمدينة القاهرة الجديدة، موضحا أن معدلات الإنجاز تسير وفقا للمخطط الزمنى المحدد لبدء تسليم وحدات المرحلة الأولى خلال الربع الأخير من عام 2024.
وأوضح أن إجمالى استثمارات شركة ريدكون بروبرتيز حالياً فى السوق العقارى يبلغ نحو 20 مليار جنيه، موجهة لتطوير مشروع“جولدن جيت” بالقاهرة الجديدة، وتقوم الشركة حالياً بدراسة مفصلة لتحديد حجم الاستثمارات الإضافية اللازمة لتنفيذ خطتها التوسعية المستقبلية.
وأشار إلى أن الشركة ضخت أكثر من مليار جنيه فى إنشاءات مشروع جولدن جيت خلال أول 8 شهور من العام الجارى، حتى يتم بدء تسليم الوحدات الإدارية والتجارية فى المرحلة الأولى من المشروع فى النصف الثانى من العام المقبل.
وقال عبدالله، إن الشركة تستهدف إنهاء مشروع جولدن جيت بالكامل خلال 7 سنوات مع بدء التسليم فى عام 2024، على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين؛ الأولى تطوير مساحة 128 ألف متر مربع.
وأضاف أنه سيتم تطوير المرحلة الثانية ومساحتها 30 ألف متر مربع وتشمل 4 مبانى تجارية وإدارية، ونجحت الشركة فى الانتهاء من نسبة 25% من المرحلة الأولى للمشروع.
وأوضح أن الشركة وضعت خطة مرنة للتعامل مع ارتفاع التكلفة، وتعتمد الخطة على محورين؛ الأول سرعة تنفيذ مشروع جولدن جيت اعتمادًا على قدرات شركة ريدكون للتعمير، وتوفير تعاقدات طويلة الأجل مع موردى الخامات ومواد البناء، وتكثيف أعمال تنفيذ المشروع، والدراسة المستمرة للتكلفة مقارنةً بأسعار البيع.
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وقال إن المحور الثانى يركز على اتباع خطة مدروسة فى طرح الوحدات، حيث يتم طرح وحدات متعددة المزايا لتقديم منتج ذو قيمة مضافة، وطرح الوحدات على عدة مراحل وفقًا لنتائج متابعة التكلفة وعوامل السوق المختلفة.
وأضاف عبدالله، أن الشركة تحتفظ حالياً بحوالى 20% من مساحة الأرض خارج إطار خطة البيع، كنوع من أنواع التحوط ضد ارتفاع التكلفة والاستفادة من تطور المشروع التى تعكسها أسعار البيع.
وأوضح أن هناك عدة حلول متنوعة لمواجهة تحديات ارتفاع التكلفة أبرزها التركيز على ملف التصدير العقارى لزيادة حجم المبيعات، وكذلك محاولة اجتذاب الاستثمار الأخضر عبر الحصول على شهادات اعتماد المبانى الخضراء، مثل شهادة EDGE المدعومة من مؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الدولى، والتى تسمح باسترداد نسبة من فائدة التمويل عند الحصول على الشهادة. الدولة وفرت حزمة من الحوافز لتسهيل الاستثمار فى القطاع العقارى
وأشار إلى أن الدولة وفرت حزمة من الحوافز لتسهيل الاستثمار فى القطاع العقارى، منها زيادة نسبة المساحات البنائية لجميع عناصر المشروع، والسماح بتعديل نسب المكون الخدمى فى المشروعات العمرانية المتكاملة.
وقال إن“ريدكون” تركز فى خطتها التسويقية على تعزيز المشاركة فى المعارض المحلية والخارجية لجذب المزيد من العملاء لمشروعها، وتعتزم المشاركة فى معرض Nile Property Expo الشهر المقبل فى السعودية.
وأضاف أن مبيعات مشروع“جولدن جيت” تقدر بـ6 مليارات جنيه حتى الآن، وتبلغ نسبة المبيعات للمقيمين خارج مصر نحو 32.5% من إجمالى حجم مبيعات المشروع، ويأتى العملاء من دول الخليج العربى على رأس قائمة العملاء الأجانب، مما يعكس جاذبية السوق العقارى المصرى للمستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج.
وأوضح أن محفظة الأراضى الخاصة بشركة ريدكون بروبرتيز تبلغ 160 ألف متر مربع فى القاهرة الجديدة، والتى يقام عليها مشروع“جولدن جيت”، بمساحة بنائية تزيد عن 200 ألف متر مربع فى المبانى.
وقال إنه على الرغم من صدور الترخيص الرسمى ليسمح ببناء 40% من مساحة الأرض، إلا أن الشركة تقوم بالبناء على نسبة تبلغ 37% فقط، وذلك لضمان سهولة الحركة بين المبانى وتحقيق مبادئ البناء المستدام بالمشروع.
وأضاف أن شركة ريدكون بروبرتيز تركز على تطبيق معايير الاستدامة فى مصر من خلال مشروع جولدن جيت، من خلال اتباع أسس البناء المستدام، بداية من تصميم المشروع حتى مواد البناء المستخدمة الصديقة للبيئة والمستدامة، بالإضافة إلى نظام التهوية ونظام الإضاءة والزجاج العازل الخافض للحرارة ونظام التحكم فى درجة الحرارة، ونظام إدارة النفايات، مما يقلل من انبعاثات الكربون، ويوفر فى استهلاك الماء والطاقة.
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وأوضح أن الشركة تستعين بشركاء فى مجالات مختلفة لتوفير أحدث التقنيات داخل مشروعها، وتم توقيع اتفاقيتى تفاهم مع شنايدر إليكتريك وهانيويل للاستفادة من خبراتهم فى حلول التكنولوجيا الذكية داخل جولدن جيت.
وقال إن هناك طلب متزايد على بعض الوحدات فى ظل انخفاض المعروض فى السوق المصرى، مثل الشقق الفندقية، وهى من أفضل المنتجات العقارية الملائمة لوضعها على خريطة تصدير العقار المصرى، والسوق المصرية سوق واعدة جدا لتصدير العقار.
وأضاف عبدالله، أن المبانى التجارية والإدارية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمار عن المبانى السكنية، خاصة أن المبانى السكنية فى بعض المناطق قيمتها التسويقية والإيجارية تتناقص، لكن المبانى التجارية والإدارية تزداد قيمتها الاستثمارية يومًا بعد يوم، وهناك عملاء يقوموا بشراء الوحدة من أجل الاستفادة من القيمة الإيجارية المرتفعة خاصة فى المواقع المتميزة.
وأشار إلى وجود فرصة كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبى فى مصر عبر إنشاء الأبنية الخضراء والمستدامة التى تتوافق مع متطلبات كبرى الشركات العالمية لخفض الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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