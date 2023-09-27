6 مليارات جنيه مبيعات ريدكون بمشروع جولدن جيت النصف الأول من 2023 - جريدة البورصة

قال أحمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمشروع“جولدن جيت” بلغت أكثر من 6 مليارات جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك من إجمالى مبيعات مستهدفة بقيمة 10 مليارات جنيه خلال العام الجارى.

وأضاف عبدالله، أن“ريدكون” تركز فى الوقت الحالى على الإسراع من معدلات التنفيذ بمشروع جولدن جيت بمدينة القاهرة الجديدة، موضحا أن معدلات الإنجاز تسير وفقا للمخطط الزمنى المحدد لبدء تسليم وحدات المرحلة الأولى خلال الربع الأخير من عام 2024.

وأوضح أن إجمالى استثمارات شركة ريدكون بروبرتيز حالياً فى السوق العقارى يبلغ نحو 20 مليار جنيه، موجهة لتطوير مشروع“جولدن جيت” بالقاهرة الجديدة، وتقوم الشركة حالياً بدراسة مفصلة لتحديد حجم الاستثمارات الإضافية اللازمة لتنفيذ خطتها التوسعية المستقبلية.

وأشار إلى أن الشركة ضخت أكثر من مليار جنيه فى إنشاءات مشروع جولدن جيت خلال أول 8 شهور من العام الجارى، حتى يتم بدء تسليم الوحدات الإدارية والتجارية فى المرحلة الأولى من المشروع فى النصف الثانى من العام المقبل.

وقال عبدالله، إن الشركة تستهدف إنهاء مشروع جولدن جيت بالكامل خلال 7 سنوات مع بدء التسليم فى عام 2024، على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين؛ الأولى تطوير مساحة 128 ألف متر مربع.

وأضاف أنه سيتم تطوير المرحلة الثانية ومساحتها 30 ألف متر مربع وتشمل 4 مبانى تجارية وإدارية، ونجحت الشركة فى الانتهاء من نسبة 25% من المرحلة الأولى للمشروع.

وأوضح أن الشركة وضعت خطة مرنة للتعامل مع ارتفاع التكلفة، وتعتمد الخطة على محورين؛ الأول سرعة تنفيذ مشروع جولدن جيت اعتمادًا على قدرات شركة ريدكون للتعمير، وتوفير تعاقدات طويلة الأجل مع موردى الخامات ومواد البناء، وتكثيف أعمال تنفيذ المشروع، والدراسة المستمرة للتكلفة مقارنةً بأسعار البيع.

وقال إن المحور الثانى يركز على اتباع خطة مدروسة فى طرح الوحدات، حيث يتم طرح وحدات متعددة المزايا لتقديم منتج ذو قيمة مضافة، وطرح الوحدات على عدة مراحل وفقًا لنتائج متابعة التكلفة وعوامل السوق المختلفة.

وأضاف عبدالله، أن الشركة تحتفظ حالياً بحوالى 20% من مساحة الأرض خارج إطار خطة البيع، كنوع من أنواع التحوط ضد ارتفاع التكلفة والاستفادة من تطور المشروع التى تعكسها أسعار البيع.

وأوضح أن هناك عدة حلول متنوعة لمواجهة تحديات ارتفاع التكلفة أبرزها التركيز على ملف التصدير العقارى لزيادة حجم المبيعات، وكذلك محاولة اجتذاب الاستثمار الأخضر عبر الحصول على شهادات اعتماد المبانى الخضراء، مثل شهادة EDGE المدعومة من مؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الدولى، والتى تسمح باسترداد نسبة من فائدة التمويل عند الحصول على الشهادة.

وأشار إلى أن الدولة وفرت حزمة من الحوافز لتسهيل الاستثمار فى القطاع العقارى، منها زيادة نسبة المساحات البنائية لجميع عناصر المشروع، والسماح بتعديل نسب المكون الخدمى فى المشروعات العمرانية المتكاملة.

وقال إن“ريدكون” تركز فى خطتها التسويقية على تعزيز المشاركة فى المعارض المحلية والخارجية لجذب المزيد من العملاء لمشروعها، وتعتزم المشاركة فى معرض Nile Property Expo الشهر المقبل فى السعودية.

وأضاف أن مبيعات مشروع“جولدن جيت” تقدر بـ6 مليارات جنيه حتى الآن، وتبلغ نسبة المبيعات للمقيمين خارج مصر نحو 32.5% من إجمالى حجم مبيعات المشروع، ويأتى العملاء من دول الخليج العربى على رأس قائمة العملاء الأجانب، مما يعكس جاذبية السوق العقارى المصرى للمستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج.

وأوضح أن محفظة الأراضى الخاصة بشركة ريدكون بروبرتيز تبلغ 160 ألف متر مربع فى القاهرة الجديدة، والتى يقام عليها مشروع“جولدن جيت”، بمساحة بنائية تزيد عن 200 ألف متر مربع فى المبانى.

وقال إنه على الرغم من صدور الترخيص الرسمى ليسمح ببناء 40% من مساحة الأرض، إلا أن الشركة تقوم بالبناء على نسبة تبلغ 37% فقط، وذلك لضمان سهولة الحركة بين المبانى وتحقيق مبادئ البناء المستدام بالمشروع.

وأضاف أن شركة ريدكون بروبرتيز تركز على تطبيق معايير الاستدامة فى مصر من خلال مشروع جولدن جيت، من خلال اتباع أسس البناء المستدام، بداية من تصميم المشروع حتى مواد البناء المستخدمة الصديقة للبيئة والمستدامة، بالإضافة إلى نظام التهوية ونظام الإضاءة والزجاج العازل الخافض للحرارة ونظام التحكم فى درجة الحرارة، ونظام إدارة النفايات، مما يقلل من انبعاثات الكربون، ويوفر فى استهلاك الماء والطاقة.

وأوضح أن الشركة تستعين بشركاء فى مجالات مختلفة لتوفير أحدث التقنيات داخل مشروعها، وتم توقيع اتفاقيتى تفاهم مع شنايدر إليكتريك وهانيويل للاستفادة من خبراتهم فى حلول التكنولوجيا الذكية داخل جولدن جيت.

وقال إن هناك طلب متزايد على بعض الوحدات فى ظل انخفاض المعروض فى السوق المصرى، مثل الشقق الفندقية، وهى من أفضل المنتجات العقارية الملائمة لوضعها على خريطة تصدير العقار المصرى، والسوق المصرية سوق واعدة جدا لتصدير العقار.

وأضاف عبدالله، أن المبانى التجارية والإدارية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمار عن المبانى السكنية، خاصة أن المبانى السكنية فى بعض المناطق قيمتها التسويقية والإيجارية تتناقص، لكن المبانى التجارية والإدارية تزداد قيمتها الاستثمارية يومًا بعد يوم، وهناك عملاء يقوموا بشراء الوحدة من أجل الاستفادة من القيمة الإيجارية المرتفعة خاصة فى المواقع المتميزة.

وأشار إلى وجود فرصة كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبى فى مصر عبر إنشاء الأبنية الخضراء والمستدامة التى تتوافق مع متطلبات كبرى الشركات العالمية لخفض الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.