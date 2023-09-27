المستشار الألماني يبحث مع صناعة الكيماويات تخفيف ارتفاع أسعار الطاقة

(MENAFN
) اليوم الأربعاء بتاريخ 27 أيلول، من المقرر أن يجتمع المستشار الألماني أولاف شولتس مع ممثلي صناعة الكيماويات الألمانية لمناقشة مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة المستمرة التي تواجهها الصناعة في البلاد. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة الائتلافية التي تضم الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والديمقراطيين الأحرار للبحث عن حلاً لمساعدة الشركات في التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة المرتفعة بشكل كبير في ألمانيا مقارنة بالمعايير الدولية.
كما يشارك في هذه المناقشات رؤساء وزراء الولايات الاتحادية التي تعتبر موطنًا لصناعة الكيماويات في البلاد، بما في ذلك هندريك فوست من ولاية شمال الراين وستفاليا غربي البلاد. فقد دعا فوست إلى تنسيق جهود مشتركة من قبل الحكومة الاتحادية للتصدي لهذه الأزمة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة ونقص العمال المهرة وعمليات التخطيط والموافقة المطولة تشكل تحديات كبيرة تواجه صناعة الكيماويات في البلاد.
كذلك تطالب رابطة الصناعات الكيماوية الألمانية ونقابة عمال الكيماويات والطاقة بوضع حد أقصى مدعوم من الدولة لأسعار الكهرباء الصناعية لفترة محدودة، وهذا بهدف تقليل الأعباء على الشركات المتضررة. وحذرت النقابة من أن هناك خطرًا يهدد بأن تضطر بعض الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة إلى مغادرة البلاد إذا لم تتخذ إجراءات فعالة لتخفيف الأوضاع الحالية.
في حين لم تصل حكومة شولتس بعد إلى موقف مشترك بشأن تحديد سقف محتمل للصناعة، حيث يدعم حزب الخضر والحزب الديمقراطي الاشتراكي هذا الطرح، بينما يشكك المستشار شولتس في ضرورة ذلك، ويعارضه الحزب الديمقراطي الحر.
وإن مسألة ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على الصناعة الكيماوية تعتبر واحدة من التحديات الهامة التي تواجه الحكومة الألمانية وصناعتها في الوقت الحالي، ومن المهم أن تجد حلاً سريعاً لدعم هذا القطاع الحيوي.
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