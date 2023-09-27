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الاحتلال يقتحم مدينة طوباس

9/27/2023 1:14:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة طوباس.
وأفادت مصادر بأن وحدات خاصة إسرائيلية اقتحمت المدينة، تبعها مركبات عسكرية للاحتلال، داهمت منزلاً واحداً على الأقل.

وفا


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