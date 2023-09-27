الاحتلال يقتحم مدينة طوباس
التاريخ
9/27/2023 1:14:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة طوباس.
وأفادت مصادر بأن وحدات خاصة إسرائيلية اقتحمت المدينة، تبعها مركبات عسكرية للاحتلال، داهمت منزلاً واحداً على الأقل.
وفا
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