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عراقيون يهرعون للتبرع بالدم لمصابي حريق نينوى

9/27/2023 1:14:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام عراقية بتوجه عدد كبير من الأهالي من مختلف مناطق نينوى إلى المستشفيات بعد انتشار نداءات استغاثة للتبرع بالدم للمصابين في الحريق الذي وقع في قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية.
ونشرت مواقع ووسائل إعلام عراقية وصفحات على مواقع التواصل صورا من داخل عدد من المستشفيات في نينوى، تظهر أعدادا كبيرة من المتبرعين بالدم الذين توافدوا تلبية لنداءات الاستغاثة.

سكاي نيوز


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