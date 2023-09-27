عراقيون يهرعون للتبرع بالدم لمصابي حريق نينوى

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام عراقية بتوجه عدد كبير من الأهالي من مختلف مناطق نينوى إلى المستشفيات بعد انتشار نداءات استغاثة للتبرع بالدم للمصابين في الحريق الذي وقع في قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية.
ونشرت مواقع ووسائل إعلام عراقية وصفحات على مواقع التواصل صورا من داخل عدد من المستشفيات في نينوى، تظهر أعدادا كبيرة من المتبرعين بالدم الذين توافدوا تلبية لنداءات الاستغاثة.
سكاي نيوز
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