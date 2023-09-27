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هل سمعت به من قبل؟ إليك فوائد عصير الأملج

9/27/2023 1:14:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - في الأونة الاخيرة، روّج بعض المشاهير عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لعصير الأملج، كأفضل مشروب صحي للجسم.
يستعرض في التقرير التالي، فوائد عصير الأملج وأضراره، وفقًا لموقع "Medical News Today".
فوائد عصير الأملج
الأملج هو فاكهة تشبه العنب، يتميز بصغر حجمه ومذاقه اللذيذ، يحتوي بداخله على بذور صغيرة، يقدم عصيره مجموعة مذهلة من الفوائد للجسم، أبرزها:
1- يساعد عصير الأملج على تقوية الجهاز المناعي، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يجعل الجسم أكثر قدرة على محاربة البكتيريا والفيروسات.
2- يمثل عصير الأملج أهمية كبيرة لصحة العين، لغناه بفيتامين أ، الذي يعمل على تقوية النظر والحد من الإصابة بأمراض الضمور البقعي المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل الجلوكوما.
3- يوفر عصير الأملج حماية كبيرة ضد الإصابة بالسرطان، لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة، التي تساهم في مكافحة الشوارد الحرة بالجسم.
4- يساهم عصير الأملج في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، بفضل محتواه العالي من معدن البوتاسيوم، الذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية وضبط ضغط الدم.
5- يلعب عصير الأملج دورًا كبيرًا في تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج وتخفيف الإمساك وتعزيز صحة القولون.
أضرار عصير الأملج
رغم القيمة الغذائية العالية لعصير الأملج، يجب تناوله باعتدال، لأن الإفراط فيه قد يسبب الحساسية وانتفاخ البطن، كما يراعى استشارة الطبيب قبل احتسائه مع العقاقير، لأنه قد يتداخل مع بعضها، مثل المضادات الحيوية والأدوية المضادة للجلطات.
الكونسلتو

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