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شولتس يجتمع مع ممثلي صناعة الكيماويات الألمانية لبحث أسعار الطاقة المرتفعة

9/27/2023 12:26:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

من المقرر أن يجتمع المستشار الألماني أولاف شولتس مع ممثلي صناعة الكيماويات الألمانية اليوم الأربعاء لبحث مطالبهم بالتخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة المستمر.

وتناقش حكومة شولتس الائتلافية المكونة من الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والديمقراطيين الأحرار منذ أسابيع كيفية مساعدة الشركات على مواجهة أسعار الطاقة المرتفعة للغاية في ألمانيا مقارنة بالمعايير الدولية.

كما سيشارك رؤساء وزراء الولايات الاتحادية التي تعد موطنا لصناعة الكيماويات في المناقشات.

وأحد هؤلاء هو هندريك فوست من ولاية شمال الراين وستفاليا غربي البلاد، الذي دعا إلى "بذل جهود متضافرة" من قبل الحكومة الاتحادية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة ونقص العمال المهرة وعمليات التخطيط والموافقة المطولة تضع عبئا ثقيلا على صناعة الكيماويات في البلاد.

وتدعو رابطة الصناعات الكيماوية الألمانية ونقابة عمال الكيماويات والطاقة إلى وضع حد أقصى مدعوم من الدولة لأسعار الكهرباء الصناعية لفترة محدودة.

وحذرت النقابة من أن هناك خطرا من أن الشركات التي يعتمد إنتاجها بشكل خاص على الطاقة قد تضطر إلى مغادرة البلاد.

ولم تجد حكومة شولتس بعد موقفا مشتركا بشأن تحديد سقف محتمل للصناعة. ويؤيد حزب الخضر والحزب الديمقراطي الاشتراكي ذلك الطرح، بينما يشكك شولتس في ذلك، في حين يعارضه الحزب الديمقراطي الحر.

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