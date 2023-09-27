نضال ابو عكر يعتذر لكريمته داليا من حضور حفل زفافها

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN/نجيب فراج – غاب الاسير نضال ابو عكر عن حفل زفاف ابنته داليا وحضرت صوره وصوته فكان حضوره وافرا رغم غيابه.

هكذا احتفل نضال البالغ من العمر 57 عاما بزفاف ابنته وهي الاولى التي تتزوج من بين ابنائه الثلاثة محمد وكرمل حيث غيبه الاعتقال الاداري من الحضور وهو لازال يقبع داخل اسوار سجن عوفر منذ سنة ونصف، وفي الحقيقة هو مغيب على مدار ثلاثة عقود اذ يتعرض للاعتقال المتلاحق وبفترات زمنية متقاربة للغاية وقد اعتقل في المرة الاخيرة بعد مرور نحو 70 يوما من الافراج عنه بعد اعتقال اداري استمر لنحو عامين وقد امضى نحو 18 عاما داخل السجن من بينها 11 عاما قيد الاعتقال الاداري.



كلمة مؤثرة



استمع الحضور الذي جاء من كل حدب وصوب لحضور حفل الزفاف الى كلمات مؤثرة القاها نضال وقال فيها "ان مشاعره بالتأكيد مختلطة ما بين الفرحة بهذه المناسبة وما بين سرقتها بفعل هذا الاعتقال الجائر"، واعتذر نضال من كريمته وعريسها هيثم عودة من عدم الحضور مقدما التهاني لهما بهذه المناسبة متمنيا لهما حياة سعيدة ومعربا في ذات الوقت عن ان يتمكن من حضور مناسبات اخرى ويكون الاحتلال قد رفع قبضته ورحل عن الشعب الفلسطيني".



وتركت كلمات الاسير نضال وقعا تقيلا على ابناء عائلته والحضور الذي انسالت دموعهم اثناء القائه للكلمة ولكن وحسب وصيته بانه قال افرحوا ما استطعتم ومن هنا ينبلج الفرح من وسط الحزن وهذا حال الشعب الفلسطيني برمته، فهذه ليست المرة الاولى التي يغيب نضال عن مناسبات العائلة قسرا حسب والدته فقد غاب عن الحضور قبل نحو ثلاثة اعوام في وداع والده الذي غيبه الموت ولم يتمكن نضال من وداعه او المشاركة في تقبل العزاء بوفاته، وهذا ما حصل قبل عامين حينما غاب عن الاحتفال بزفاف ابن شقيقه رأفت الذي غاب ايضا عن حضور زفاف نجله محمد حيث كانا

رأفت ونضال في السجن

وقالت الوالدة ام نضال "هذا هو حالنا جراء ممارسات الاحتلال التي لم تتوقف بحقنا ويسرق الفرحة من بين ظهرانينا فهو الذي قتل ابني محمد قبل نحو ثلاثة عقود واعتقل ابنائي الثلاثة ياستمرار ولكننا طبعا كنا وسنبقى اقوياء نقيم احتفالاتنا في المناسبات المختلفة ونحييها في السراء والضراء ولن يثنينا الاحتلال عن ذلك ما حيينا.



يشار الى ان الاسير ابو عكر كان قد افرج عنه في المرة الاخيرة في الثاني والعشرين من ايار من عام 2022بعد اعتقال اداري استمر عامين ليعود بعد نحو سبعينويقول نضال أبو عكر إنه عاد إلى السجن بهذه السرعة وبقرار من المخابرات الإسرائيلية ليس لأنه يشكل خطرًا على الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما يرد في بنود الملف السري بل هم يريدونه أن يسكت وأن لا يكون خارج السجن.

قال له ضابط في المخابرات الإسرائيلية في عوفر التقاه قبل أيام من اعتقاله "إنه الآن يستطيع أن يبيت مع بناته بسلام بعد اعتقاله" حسب زعمه.



وأضاف أبو عكر معقبًا على حديث الضابط الإسرائيلي: "كأني أهدد بيته وعائلته، وهذه اللغة هي لغة مليئة بالكذب وبمحاولة قلب الحقائق على أنهم هم الضحية ونحن المعتدون، وكأننا نحن الذين نحتل فلسطين، وكأننا نحن الذين نتوغل في المدن ونشن حملات الاعتقال المتواصلة وهدم المنازل وارتكاب الجرائم".