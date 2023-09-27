طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات تجاه نقاط مراقبة لحماس في رفح وغزة وجباليا

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN / قصفتطائرات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء 26/9/2023، نقطتينتتبعان للمقاومة شرق محافظةرفح ومدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي، والقنابل المسيلة للدموع،

وآخرون بالاختناق، اليوم الثلاثاء، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

وحسب المصادر المحلية، فقد أطلق قوات

الاحتلال المتمركزة داخل مواقعها العسكرية النار وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب العشرات من الفتية والشبان، الذين تظاهروا على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة، وشرق محافظة رفح جنوب القطاع، ما أدى لوقوع أصابات

بعيارات نارية وبالاختناق.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن إصابة 11 مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غز.

وتتواصل لليوم الحادي عشر على التوالي المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق القطاع، احتجاجا على الحصار المفروض على قطاع غزة وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في محافظات الوطن كافة وبحق مقدساتنا وأسرانا.