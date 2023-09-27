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مصرع شاب وإصابة 6 آخرين بحادث سير في جنين

9/27/2023 12:14:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN / لقي شاب مصرعه وأصيب 6 آخربن، مساء امس الثلاثاء، جراء تعرضهم
لحادث سير شرق مدينة جنين .

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الحادث وقع على دوار المدرسة الأمريكية
بين دراجة نارية وعدد من المركبات، نتج عنه مصرع شاب وإصابة 6 آخرين، نقلوا إلى المستشفيات.

وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة، فيما توجه خبراء الحوادث في شرطة المرور للمكان وباشروا التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

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