مصرع شاب وإصابة 6 آخرين بحادث سير في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين /PNN / لقي شاب مصرعه وأصيب 6 آخربن، مساء امس الثلاثاء، جراء تعرضهم
لحادث سير شرق مدينة جنين .
وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الحادث وقع على دوار المدرسة الأمريكية
بين دراجة نارية وعدد من المركبات، نتج عنه مصرع شاب وإصابة 6 آخرين، نقلوا إلى المستشفيات.
وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة، فيما توجه خبراء الحوادث في شرطة المرور للمكان وباشروا التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.
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