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شاهد بالفيديو والصور كارثة في قاعة أعراس شمال العراق

9/27/2023 12:13:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت مواقع التواصل الاجتماعي عديد من الصور ومقاطع الفيديو للحريق الواقع بقاعة الأعراس بقضاء الحمدانية في نينوى والذي أدى إلى أكثر من 450 شخصا بين قتيل وجريح.
من جانبها، أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية استنفار أقصى إمكاناتها من فرق الإطفاء والإنقاذ التخصصية وسارعت بإخراج وإنقاذ العوائل من داخل قاعة للأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال، ومخالفة لتعليمات السلامة، ومحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة.
وذكرت في بيان أن فرق الدفاع المدني قامت بتطويق النيران ونفذت عمليات اقتحام مباشر ونجحت بالدخول وسط القاعة المحترقة وأنقذت العوائل من نساء وأطفال بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد للحريق الذي أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال بخسة التكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران.
وأفادت بأن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى إلى إشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر.

روسيا اليوم


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