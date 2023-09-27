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لم تتجاوز الـ 24 عاما .. شاب ينهي حياة خطيبته في مصر

9/27/2023 12:13:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - لقيت فتاة مصرية مصرعها جراء إصابتها بطلق ناري على يد خطيبها في الشارع أمام عمارات العبور بالعاصمة القاهرة، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحادث.
وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بمصرع فتاة تدعى شيماء وتبلغ من العمر 24 عاما، بعد إطلاق عيار ناري صوبها.
وعلى الفور تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم ويدعى على "م. ع." ويبلغ من العمر 26 سنة، وتم نقل جثة الفتاة إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.
ولم تكشف السلطات عن سبب إقدام الشاب على قتل خطيبته أمام العموم.

روسيا اليوم


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