دور سويسريّ متميّز في صفقة تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران



يشارك

Facebook

Twitter

البريد الإلكتروني

مطبعة نسخ الوصلة

MENAFN - Swissinfo) Italiano (it) Come la Svizzera ha contribuito a far funzionare lo scambio di prigionieri tra Stati Uniti e IranEnglish (en) How Switzerland helped make the US-Iran prisoner swap work (الأصلي)Pусский (ru) Как Швейцария помогла провести обмен заключенными между США и Ираномما هو دور سويسرا في عملية تبادل الأسرى؟

في تغريدة له على منصة "X"، (تويتر سابقا)، كتب وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس في 18 سبتمبر الجاري بأن سفير سويسرا لدى إيران "رافق خمسة سجناء أمريكيين من طهران إلى الدوحة"، حيث تم تسليمهم إلى السلطات الأمريكية. وفي تغريدة أخرى، رحّب بتبادل السجناء باعتباره "لفتة إنسانية" سمحت بالإفراج عن خمسة سجناء أمريكيين وخمسة إيرانيين. وكتب كاسيس: "لقد قدمت سويسرا التسهيلات وهي مستعدة لمواصلة القيام بذلك، بما يتماشى مع تقاليدها الطويلة في المساعي الحميدة".

وجاء في بيان صحفيرابط خارجي صادر عن وزارة الخارجية أن سويسرا "سهّلت أيضًا تحويلَ الأموال المجمّدة من كوريا الجنوبية إلى إيران"، وأن "الأموال لا يجوز استخدامها إلا للأغراض الإنسانية". ووفقاً لتقارير إعلامية، تضمنت الصفقة تحويلَ 6 مليار دولار (5.3 مليار فرنك سويسري) من الأموال الإيرانية من حسابات كورية جنوبية مقيّدة إلى حسابات مقيّدة في قطر. ستقوم هذه الحسابات في قطر بمراقبة الأموال النقدية للتأكد من إنفاقها على السلع الإنسانية وليس على العناصر الخاضعة للعقوبات الأمريكية.

وأشار البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية أيضًا إلى أن سويسرا لعبت "دورا رئيسيا" في عملية التبادل "من خلال تقديم مساعيها الحميدة بناء على طلب جميع الأطراف المعنية".

ما هي المساعي الحميدة السويسرية؟

لدى الدبلوماسية السويسرية تقليد طويل الأمد يتمثل في محاولة التحدث مع جميع الأطراف "لبناء الثقة". وتقول وزارة الخارجية: "الهدف من المساعي الحميدة هو حل الخلافات والصراعات بين البلدان وداخلها بالوسائل السياسية. إن مجرد محاولة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة غالبًا ما يكون أمرًا بالغ الأهمية لمنع تصاعد النزاعات."

تمتلك سويسرا بشكل خاص عددًا ممّا يسمّى بالقوى الحامية، والتي تمثل عبرها مصالحَ الدول التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع بعضها البعض. تتمتع هذه الدولة التي تشقها سلسلة جبال الألب، والتي تعتبر تقليديًا محايدة، بأربع قوى حامية. حيث تمثل سويسرا المصالحَ الأمريكية في إيران منذ عام 1980. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تمثل أيضًا روسيا في جورجيا، وجورجيا في روسيا، وإيران في مصر، وإيران في كندا.

عادةً ما يعني تفويض قوة الحماية تولّيَ بعض المهام القنصلية للدولة، مثل إصدار التأشيرات. ويمكن للدولة المنتدبة أيضًا تسهيل المفاوضات الدبلوماسية.

هل ساعدت سويسرا في عمليات تبادل أسرى أخرى؟

وهذه ليست المرة الأولى التي تساعد فيها سويسرا في عمليات تبادل السجناء، بما في ذلك بين الولايات المتحدة وإيران. ففي عام 2019، سهّلت تبادلَ شيويه وانغ، وهو رجل صيني أمريكي محتجز لمدة ثلاث سنوات في إيران، ومسعود سليماني، المحتجز في الولايات المتحدة، مما أثار الشكر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

عاد الأمريكيون الخمسة المفرج عنهم من إيران يوم الاثنين الماضي إلى الولايات المتحدة في اليوم التالي. ومن بين هؤلاء المواطنين الأمريكيين والإيرانيين سياماك نمازي وعماد شرقي، وكلاهما رجل أعمال، ومراد طاهباز، وهو ناشط بيئي يحمل أيضًا الجنسية البريطانية. وتم إطلاق سراح المساجين بعد سنوات من السجن في إيران بناء على ما وصفته الولايات المتحدة بالاتهامات التي لا أساس لها من أجل النفوذ السياسي.

وفي المقابل، تم إطلاق سراح خمسة إيرانيين محتجزين في السجون الأمريكية بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية. وقد اختار ثلاثة من بينهم عدمَ العودة إلى إيران.

ما هي علاقات سويسرا الأوسع مع إيران؟

تبنّت سويسرا المحايدة عقوباتِ الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد إيران بسبب الأنشطة النووية للبلاد وانتهاكات حقوق الإنسان. ويشمل ذلك حظر تصدير الأسلحة والسلع النووية ومعدات المراقبة. كما جمّدت الأصولَ المالية لبعض الإيرانيين المرتبطين بالحكومة والحرس الثوري الإيراني. وتعرّضت الدولة التي تشقها جبال الألب إلى ضغوط لمتابعة العقوبات الأكثر صرامة التي فرضها الاتحاد الأوروبي نتيجة لحملة القمع التي شنها النظام الإسلامي على المعارضة بعد وفاة مهسا أميني في الحجز العام الماضي. ومع ذلك، فإن سويسرا لم تستجب إلى ذلك بعد.

وتقول وزارة الخارجية السويسريةرابط خارجي إنه بالإضافة إلى مختلف قوى الحماية المتعلقة بإيران، فإن العلاقات الثنائية بين البلدين "تركز على سياسة السلام والأمن وحقوق الإنسان والاقتصاد والعلوم والتنمية المستدامة والهجرة".

وفي عام 2020، ساعدت المساعي الحميدة السويسرية أيضًا في إنشاء قناة مساعدات إنسانية لإيران. وهذا يسمح للشركات التي تتخذ من سويسرا مقرا لها بإرسال الأدوية والسلع الحيوية الأخرى إلى إيران على الرغم من العقوبات الأمريكية.

المزيد

المزيد