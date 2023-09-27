دور سويسريّ متميّز في صفقة تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران

(MENAFN
- Swissinfo)
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Come la Svizzera ha contribuito a far funzionare lo scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Iran
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How Switzerland helped make the US-Iran prisoner swap work (الأصلي)
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Как Швейцария помогла провести обмен заключенными между США и Ираном
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ما هو دور سويسرا في عملية تبادل الأسرى؟
في تغريدة له على منصة "X"، (تويتر سابقا)، كتب وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس في 18 سبتمبر الجاري بأن سفير سويسرا لدى إيران "رافق خمسة سجناء أمريكيين من طهران إلى الدوحة"، حيث تم تسليمهم إلى السلطات الأمريكية. وفي تغريدة أخرى، رحّب بتبادل السجناء باعتباره "لفتة إنسانية" سمحت بالإفراج عن خمسة سجناء أمريكيين وخمسة إيرانيين. وكتب كاسيس: "لقد قدمت سويسرا التسهيلات وهي مستعدة لمواصلة القيام بذلك، بما يتماشى مع تقاليدها الطويلة في المساعي الحميدة".
وجاء في بيان صحفيرابط خارجي صادر عن وزارة الخارجية أن سويسرا "سهّلت أيضًا تحويلَ الأموال المجمّدة من كوريا الجنوبية إلى إيران"، وأن "الأموال لا يجوز استخدامها إلا للأغراض الإنسانية". ووفقاً لتقارير إعلامية، تضمنت الصفقة تحويلَ 6 مليار دولار (5.3 مليار فرنك سويسري) من الأموال الإيرانية من حسابات كورية جنوبية مقيّدة إلى حسابات مقيّدة في قطر. ستقوم هذه الحسابات في قطر بمراقبة الأموال النقدية للتأكد من إنفاقها على السلع الإنسانية وليس على العناصر الخاضعة للعقوبات الأمريكية.
وأشار البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية أيضًا إلى أن سويسرا لعبت "دورا رئيسيا" في عملية التبادل "من خلال تقديم مساعيها الحميدة بناء على طلب جميع الأطراف المعنية".
ما هي المساعي الحميدة السويسرية؟
لدى الدبلوماسية السويسرية تقليد طويل الأمد يتمثل في محاولة التحدث مع جميع الأطراف "لبناء الثقة". وتقول وزارة الخارجية: "الهدف من المساعي الحميدة هو حل الخلافات والصراعات بين البلدان وداخلها بالوسائل السياسية. إن مجرد محاولة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة غالبًا ما يكون أمرًا بالغ الأهمية لمنع تصاعد النزاعات."
تمتلك سويسرا بشكل خاص عددًا ممّا يسمّى بالقوى الحامية، والتي تمثل عبرها مصالحَ الدول التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع بعضها البعض. تتمتع هذه الدولة التي تشقها سلسلة جبال الألب، والتي تعتبر تقليديًا محايدة، بأربع قوى حامية. حيث تمثل سويسرا المصالحَ الأمريكية في إيران منذ عام 1980. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تمثل أيضًا روسيا في جورجيا، وجورجيا في روسيا، وإيران في مصر، وإيران في كندا.
عادةً ما يعني تفويض قوة الحماية تولّيَ بعض المهام القنصلية للدولة، مثل إصدار التأشيرات. ويمكن للدولة المنتدبة أيضًا تسهيل المفاوضات الدبلوماسية.
هل ساعدت سويسرا في عمليات تبادل أسرى أخرى؟
وهذه ليست المرة الأولى التي تساعد فيها سويسرا في عمليات تبادل السجناء، بما في ذلك بين الولايات المتحدة وإيران. ففي عام 2019، سهّلت تبادلَ شيويه وانغ، وهو رجل صيني أمريكي محتجز لمدة ثلاث سنوات في إيران، ومسعود سليماني، المحتجز في الولايات المتحدة، مما أثار الشكر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
عاد الأمريكيون الخمسة المفرج عنهم من إيران يوم الاثنين الماضي إلى الولايات المتحدة في اليوم التالي. ومن بين هؤلاء المواطنين الأمريكيين والإيرانيين سياماك نمازي وعماد شرقي، وكلاهما رجل أعمال، ومراد طاهباز، وهو ناشط بيئي يحمل أيضًا الجنسية البريطانية. وتم إطلاق سراح المساجين بعد سنوات من السجن في إيران بناء على ما وصفته الولايات المتحدة بالاتهامات التي لا أساس لها من أجل النفوذ السياسي.
وفي المقابل، تم إطلاق سراح خمسة إيرانيين محتجزين في السجون الأمريكية بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية. وقد اختار ثلاثة من بينهم عدمَ العودة إلى إيران.
ما هي علاقات سويسرا الأوسع مع إيران؟
تبنّت سويسرا المحايدة عقوباتِ الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد إيران بسبب الأنشطة النووية للبلاد وانتهاكات حقوق الإنسان. ويشمل ذلك حظر تصدير الأسلحة والسلع النووية ومعدات المراقبة. كما جمّدت الأصولَ المالية لبعض الإيرانيين المرتبطين بالحكومة والحرس الثوري الإيراني. وتعرّضت الدولة التي تشقها جبال الألب إلى ضغوط لمتابعة العقوبات الأكثر صرامة التي فرضها الاتحاد الأوروبي نتيجة لحملة القمع التي شنها النظام الإسلامي على المعارضة بعد وفاة مهسا أميني في الحجز العام الماضي. ومع ذلك، فإن سويسرا لم تستجب إلى ذلك بعد.
وتقول وزارة الخارجية السويسريةرابط خارجي إنه بالإضافة إلى مختلف قوى الحماية المتعلقة بإيران، فإن العلاقات الثنائية بين البلدين "تركز على سياسة السلام والأمن وحقوق الإنسان والاقتصاد والعلوم والتنمية المستدامة والهجرة".
وفي عام 2020، ساعدت المساعي الحميدة السويسرية أيضًا في إنشاء قناة مساعدات إنسانية لإيران. وهذا يسمح للشركات التي تتخذ من سويسرا مقرا لها بإرسال الأدوية والسلع الحيوية الأخرى إلى إيران على الرغم من العقوبات الأمريكية.
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