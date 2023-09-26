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الفضلي لمسنا حرص مدير البلدية لصرف بدل الموقع للمهندسين

9/26/2023 11:33:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعربت جمعية المهندسين، عن الأمل في قرب انتهاء مشكلة صرف بدل الموقع للمهندسين العاملين في بلدية الكويت، مؤكدة أنها لمست حرصا وتعاونا من قبل مدير عام بلدية الكويت بالوكالة م.سعود الدبوس لإنهاء هذه المعاناة ووضع آلية دائمة لصرف هذا البدل بالتعاون مع الجهات المعنية.
وقال عضو مجلس إدارة الجمعية م.جلال الفضلي: سعدنا مع نائب رئيس الجمعية م.محمد السبيعي بلقاء الزميل م.سعود الدبوس، حيث تم عرض مشكلة صرف بدل الموقع للزملاء المهندسين في بلدية الكويت، مضيفا أننا تلقينا من المدير العام وعدا بالعمل على إنهاء هذه المشكلة وتفهمه لمطلب الزملاء الذين تتأخر عملية صرف بدلاتهم ويتعرضون لبعض الشروط التي تمنع الصرف أو تأخره.
وأعرب الفضلي عن الأمل في إنهاء هذه المعاناة بأقرب وقت ممكن فالزملاء يقومون وعلى أكمل وجه بأعمالهم المطلوبة ويتعرضون لظروف موقعية قاهرة ومتابعات ميدانية في مواقع ذات طبيعة عمل خاصة، مشيدا بتفهم الدبوس لهذه المطالب ووعده ببحث الأمر مع الجهات المختصة وحلها بأقرب وقت ممكن للتخفيف من قسوة الظروف المعيشية التي تزداد ارتفاعا وتقر حقوق مهندسي البلدية كما للكثير من زملائهم في الجهات الحكومية الأخرى.
وأكد عضو مجلس الإدارة، أن اللقاء مع مدير عام البلدية بالوكالة كان أكثر من مثمر، ونحن على ثقة أنه لن يألو جهدا في إنهاء هذه المعاناة، مضيفا: نأمل من الجهات المعنية ذات العلاقة بتلبية مطالب المهندسين المحقة والتي تتوافق مع قرارات صرف بدل الموقع في كل جهات الدولة، وأن جمعية المهندسين ستواصل وتتابع هذا المطلب المحق حتى إقراره ووضع آلية دائمة لصرف بدل الموقع لجميع الزملاء المستحقين.

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