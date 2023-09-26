Wednesday, 27 September 2023 07:34 GMT

الحمد فريق عمل للحوكمة المؤسسية ومراجعة الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للأوقاف

9/26/2023 11:33:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أوضح الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالتكليف ناصر الحمد، أن الأمانة شكلت فريق عمل للحوكمة المؤسسية ومراجعة الهيكل التنظيمي للأمانة برئاسة نائب الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة بالتكليف أمل الدلال، وهذا التشكيل جاء وفقا لما ورد في الدليل الوطني للحوكمة المؤسسية واستجابة لتوصيات ديوان الخدمة المدنية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
من جهتها، أوضحت رئيسة فريق الحوكمة المؤسسية ومراجعة الهيكل التنظيمي لأمانة الأوقاف، أن الفريق يختص بالإشراف على وضع خطة عامة لحوكمة الأمانة ومتابعة تنفيذ هذه الخطة واتخاذ القرارات بما يتماشى مع مستجدات عمليات التنفيذ، وكذلك مراجعة الهيكل التنظيمي للأمانة.
في السياق، أفاد مدير إدارة التخطيط والمتابعة جاسم بوغيث، بأن الأمانة العامة للأوقاف حرصت خلال الأعوام السابقة على نشر مفهوم الحوكمة بالأمانة، وضمنت استراتيجيتها الحالية 2023-2028 المعتمدة من مجلس شؤون الأوقاف هدفا إستراتيجيا للحوكمة استكمالا للجهود المبذولة سابقا.

MENAFN26092023000130011022ID1107148413

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث