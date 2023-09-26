الحمد فريق عمل للحوكمة المؤسسية ومراجعة الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للأوقاف

(MENAFN
- Al-Anbaa) أوضح الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالتكليف ناصر الحمد، أن الأمانة شكلت فريق عمل للحوكمة المؤسسية ومراجعة الهيكل التنظيمي للأمانة برئاسة نائب الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة بالتكليف أمل الدلال، وهذا التشكيل جاء وفقا لما ورد في الدليل الوطني للحوكمة المؤسسية واستجابة لتوصيات ديوان الخدمة المدنية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
من جهتها، أوضحت رئيسة فريق الحوكمة المؤسسية ومراجعة الهيكل التنظيمي لأمانة الأوقاف، أن الفريق يختص بالإشراف على وضع خطة عامة لحوكمة الأمانة ومتابعة تنفيذ هذه الخطة واتخاذ القرارات بما يتماشى مع مستجدات عمليات التنفيذ، وكذلك مراجعة الهيكل التنظيمي للأمانة.
في السياق، أفاد مدير إدارة التخطيط والمتابعة جاسم بوغيث، بأن الأمانة العامة للأوقاف حرصت خلال الأعوام السابقة على نشر مفهوم الحوكمة بالأمانة، وضمنت استراتيجيتها الحالية 2023-2028 المعتمدة من مجلس شؤون الأوقاف هدفا إستراتيجيا للحوكمة استكمالا للجهود المبذولة سابقا.
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