المياه الكويتية تشارك في مبادرة زراعة أشجار المانغروف في البحرين

م. عباس: نؤكد التزامنا بالحلول المناخية القائمة على الطبيعة



أكدت المستشارة الفنية ورئيسة لجنة الاستدامة بجمعية المياه الكويتية م. هبة عباس، أن مشاركة الجمعية في مبادرة زراعة أشجار المانغروف بالمنطقة الساحلية جنوب غرب المعامير في مملكة البحرين خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغير المناخ في المملكة جاء بهدف تعزيز الحفاظ على النظم البيئية لأشجار المانغروف واستعادتها على مستوى العالم.

واعتبر د. صالح المزيني رئيس جمعية المياه، أن «تلك المشاركة بمنزلة شهادة على التزامنا بإقامة التحالفات وتعزيز مشاركتنا في المجتمع المدني الإقليمي، حيث اتحدت في هذه المبادرة منظمات رائدة من دول مجلس التعاون الخليجي لتؤكد التزامها بحلول المناخ القائمة على الطبيعة»، مضيفا أن «فعالية زراعة 100 شجرة مانغروف نظمتها جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية بالتعاون مع جمعية الشباب والبيئة في مملكة البحرين، بعد التنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية والمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين».

وقال د. المزيني «تلعب غابات المانغروف دورا لا يمكن الاستغناء عنه في الحفاظ على نوعية وأمان المياه، حيث تعمل جذورها الكثيفة كمرشحات طبيعية، كما أنها تحتجز الرواسب والملوثات الناجمة عن التدفق، مما يؤدي إلى نقاء ونظافة المياه في المناطق الساحلية. بالإضافة إلى ذلك تساعد غابات المانغروف في تجديد المياه الجوفية من خلال منع التسلل الملحي إلى الجداول الجوفية العذبة، وهذا أمر بالغ الأهمية في المناطق الساحلية، حيث تكون مصادر المياه العذبة عرضة لأن تصبح مالحة، ومن خلال الحفاظ على التوازن بين المياه العذبة والمياه المالحة تضمن غابات المانجروف استدامة وجودة موارد المياه الجوفية للمجتمعات المجاورة».

بدورها، قالت م. هبة عباس ان «المبادرة تعزز نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي يحظى بمكانة خاصة في قلوبنا ككويتيين، وكان دائما يدعو إلى ترسيخ الاستدامة، وحماية النظم البيئية والطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها»، مشيدة بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في مملكة البحرين على دعمها الثابت لإنجاح هذه الفعالية وخلال المؤتمر، مضيفة أن «أشجار المانغروف لها فوائد بيئية كثيرة، حيث تعد مخازن طبيعية لامتصاص الكربون، وتسهم في تخليص الشواطئ من الملوثات، كما أنها تقلل من درجة الحرارة ورطوبة المناخ المحلي».